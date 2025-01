Administration : les clés de la mise en réseau des containers

La containerisation a révolutionné la façon dont les développeurs conçoivent, déploient et maintiennent les applications dans les systèmes logiciels modernes. Alors que de plus en plus d'entreprises adoptent l'architecture microservices, un nombre croissant d'ingénieurs réseau ont dû apprendre à travailler avec des containers.

Avant les containers, les ingénieurs chargés de déployer une application sur un serveur de production étaient confrontés à plusieurs problématiques :

- Compatibilité des systèmes d'exploitation.

- Incohérence avec les versions des bibliothèques.

- Permissions insuffisantes.

- Le dilemme « fonctionne sur ma machine ».

Ces difficultés se traduisaient par des cycles de déploiement lents, une augmentation des coûts d'exploitation et des comportements imprévisibles. Les containers regroupent tout ce qui est nécessaire à l'exécution des applications dans un seul paquet exécutable, le container. Ce processus garantit que l'application fonctionne de manière cohérente dans n'importe quel environnement, qu'il s'agisse de la machine d'un développeur, d'un serveur sur site ou d'un nuage, minimisant ainsi les risques de comportements inattendus et de problèmes spécifiques à la plateforme.

Même si les containers simplifient le déploiement, ils ne fonctionnent pas de manière isolée. Ils doivent communiquer sur des réseaux internes - entre différents containers - et des services externes dans plusieurs environnements. C'est là que la mise en réseau des containers joue un rôle crucial.

Lorsque les réseaux ont besoin d'un container, le runtime du container invoque la couche CNI, qui configure les interfaces, les routes et les espaces de noms du réseau. La couche CNI renvoie ensuite les configurations à l'exécution du container. L'exécution du container lance le container lorsqu'il est terminé ou supprimé et invoque à nouveau la couche CNI pour le nettoyage des ressources.

La couche CNI standardise la façon dont un runtime de container interagit avec divers plugins de réseau Kubernetes pour créer et activer des configurations de réseau pour les containers. CNI fournit également une normalisation pour les orchestrateurs de containers, tels que Kubernetes, afin qu'ils s'intègrent à divers outils et plugins de mise en réseau. Cette normalisation garantit une mise en réseau cohérente.

Interface réseau de container (Container Networking Interface, ou CNI) . Les pilotes CNI sont un projet de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Il s'agit d'une spécification et d'un ensemble de bibliothèques utilisées pour l'écriture de plugins et pour les configurations d'interfaces de containers Linux et Windows. La couche CNI alloue des ressources réseau lors de la création des containers. Il les retire ensuite lorsque les équipes n'ont plus besoin de ces ressources et les suppriment.

Interfaces Ethernet virtuelles. Les interfaces Ethernet virtuelles (veth) créent des liens entre les espaces de noms et le réseau hôte. Chaque paire a deux extrémités : une extrémité reliée à l'espace de noms du container et l'autre au pont du réseau hôte. Cela permet aux données de passer entre l'hôte et le container pour la connectivité externe.

apiVersion: "cilium.io/v2" kind: CiliumNetworkPolicy metadata: name: "allow-frontend-to-backend" spec: description: "Allows traffic from app-frontend to app-backend." endpointSelector: matchLabels: app: app-backend ingress: - fromEndpoints: - matchLabels: app: app-frontend toPorts: - ports: - port: "80" protocol: TCP

Dans Kubernetes, les ingénieurs réseau appliquent des règles au niveau de l'espace de noms ou du pod. Les règles de réseau aident les ingénieurs à contrôler le flux de trafic entre les pods dans le cluster et à obtenir une architecture de confiance zéro dans les environnements containerisés. Des outils tels que Cilium ou Istio peuvent aider les containers à atteindre la confiance zéro, de sorte que les composants doivent être vérifiés et autorisés à communiquer, même en interne.

Règles réseau. Les règles réseau spécifient comment les pods communiquent entre eux et avec les services externes. Elles sont également cruciales pour la sécurité du réseau et sont particulièrement nécessaires lorsque les services se trouvent dans la même infrastructure de réseau physique.

Les contrôleurs SDN définissent le comportement du réseau par le biais de règles de haut niveau. Ils attribuent dynamiquement les adresses IP, appliquent les règles et gèrent les itinéraires dans l'ensemble des containers. Dans les environnements hybrides et multiclouds, le SDN gère le réseau à travers les infrastructures en faisant abstraction de la couche matérielle.

SDN. Le SDN fait abstraction de la couche réseau, ce qui permet aux équipes de disposer plus facilement d'un plan de contrôle programmable et centralisé. Le plan de contrôle centralisé gère le flux de données entre les containers, que ce soit au sein d'un cluster ou entre plusieurs clusters. Il découple le plan de contrôle du plan de données. Cette séparation permet aux DevOps et aux ingénieurs réseau de contrôler le trafic réseau de manière programmatique et de répondre aux changements de la demande réseau au fur et à mesure qu'ils se produisent.

Overlay networking. Cette mise en réseau permet la communication entre les containers sur plusieurs hôtes et encapsule le trafic à l'aide d'un réseau local extensible virtuel (Virtual Extensible LAN). Les clusters Kubernetes et Docker Swarm utilisent ce modèle pour les communications entre les containers situés sur différents nœuds.

apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: host-network-pod spec: hostNetwork: true containers: - name: nginx image: nginx

# Run container with host networking docker run -d --network host --name web nginx

# Create a custom bridge network docker network create --driver bridge my_bridge_network # Run containers on the bridge docker run -d --network my_bridge_network --name container1 nginx docker run -d --network my_bridge_network --name container2 nginx # Inspect the bridge network details docker network inspect my_bridge_networks

Dans Kubernetes, le modèle Bridge networking n'est pas utilisé directement. Il fonctionne plutôt à un niveau d'abstraction plus élevé et est principalement géré par les plugins CNI.

Enjeux et solutions pour la mise en réseau des containers

Si les containers offrent un certain niveau de flexibilité, ils posent également de nouveaux enjeux en matière de réseau. Voici quelques-uns des enjeux les plus courants et leurs solutions :

- La prolifération des adresses IP.

- Assurer l'isolation du réseau.

- Charges de travail dynamiques en containers.

La prolifération des adresses IP. L'espace de noms réseau d'un hôte attribue des adresses IP uniques aux containers après leur création. Au fur et à mesure que l'application gagne en complexité, elle peut avoir besoin de plus de containers. Elle a donc besoin d'un plus grand nombre d'adresses IP. Les containers sont dynamiques par nature - ils sont fréquemment créés et détruits - ce qui entraîne une allocation et une libération rapides des adresses IP. Cette situation peut rapidement devenir incontrôlable, entraînant l'épuisement des adresses IP et le chevauchement des sous-réseaux.

Ces enjeux font qu'il est difficile pour les ingénieurs réseau de suivre et de gérer les containers, en particulier dans les infrastructures à grande échelle. En fin de compte, il en résulte des performances de réseau médiocres et des échecs de communication.

Une façon de résoudre cette problématique est d'utiliser Cilium, qui prend en charge la gestion des adresses IP. Cilium propose la mise en commun des adresses IP, l'adressage IP à l'échelle du cluster et l'allocation en fonction du sous-réseau, autant d'éléments qui permettent de minimiser la fragmentation potentielle. Cela permet d'éviter l'épuisement des adresses IP, les conflits de sous-réseaux et les chevauchements d'adresses IP dans les environnements Kubernetes multi-clusters à forte affluence. Cilium intègre également des plages d'IP de cloud privé virtuel, une surveillance en temps réel et un recyclage automatisé des IP.

Assurer l'isolation du réseau. Tous les containers fonctionnant sur le même réseau hôte partagent les ressources et l'infrastructure réseau sous-jacentes. Si la configuration n'est pas correcte, les utilisateurs peuvent accidentellement accéder aux données d'autres containers, qui sont censées être isolées. Cela constitue une menace de mouvement latéral dans laquelle des acteurs malveillants peuvent compromettre un container. Les ingénieurs réseau doivent configurer correctement les containers de manière à ce que seules les communications voulues aient lieu entre les containers, sans compromettre les performances.

Pour les environnements Kubernetes, la mise en œuvre des règles de réseau Kubernetes au niveau des containers permet d'isoler les charges de travail. Cilium peut aller plus loin et étendre la spécification de la règle réseau standard de Kubernetes via ses propres règles.

Ces règles sont basées sur l'identité et mettent en œuvre des règles à grain fin au niveau des couches 3, 4 et 7 du modèle OSI. Une fois mises en œuvre, elles permettent de contrôler la communication intercontainer en spécifiant explicitement quel pod, groupe de pods (avec les mêmes étiquettes), espaces de noms ou cluster peut communiquer. Envisagez d'intégrer des règles avec un maillage de services si la couche d'application nécessite une isolation de service à service.

Charges de travail dynamiques containerisées. En raison de la nature flexible et éphémère des containers, il est difficile de maintenir des connexions réseau stables entre les services. Les services peuvent ne pas connaître les adresses IP actuelles des autres périphériques, ce qui perturbe la communication.

La solution consiste à introduire des mécanismes de découverte de services si l'adresse IP d'un container change, afin que d'autres services puissent toujours l'atteindre en utilisant un nom DNS stable. Les répartiteurs de charge peuvent également aider à acheminer le trafic vers le bon container, quelle que soit l'adresse IP.