Tutoriel MLOps : les premiers pas avec Kubeflow

Vous n’êtes pas obligé d’utiliser Kubernetes pour mettre en œuvre des déploiements de modèles de machine learning. Mais si vous le faites – et il y a de nombreuses raisons de le faire – Kubeflow est le moyen le plus simple et le plus rapide.

Kubeflow est un outil open source développé à l’origine par Google qui rationalise le déploiement de flux de travail de machine learning au-dessus de Kubernetes. L’objectif principal de Kubeflow est de simplifier la mise en place d’environnements pour construire, tester, entraîner et exploiter des modèles et des applications ML pour les équipes de data science et de MLOps.

Il est possible de déployer des frameworks tels que TensorFlow et PyTorch sur un cluster Kubernetes directement sans utiliser Kubeflow. Toutefois, Kubeflow automatise une grande partie du processus nécessaire à la mise en place et au fonctionnement de ces outils. Pour décider si c’est le bon choix pour vos projets de machine learning, découvrez comment fonctionne Kubeflow, quand l’utiliser et comment l’installer.

Les avantages et les inconvénients de Kubernetes et de Kubeflow pour le machine learning Avant de décider d’utiliser Kubeflow en particulier, il est important de comprendre les avantages et les inconvénients de l’exécution de flux de travail d’IA et d’apprentissage automatique sur Kubernetes en général. Faut-il exécuter des modèles d’apprentissage automatique sur Kubernetes ? En tant que plateforme d’hébergement de flux d’apprentissage automatique, Kubernetes offre plusieurs avantages. Le premier est l’évolutivité. Avec Kubernetes, vous pouvez facilement ajouter ou supprimer des nœuds d’un cluster pour en modifier les ressources totales disponibles. Ceci est particulièrement avantageux pour les charges de travail d’apprentissage automatique, dont les exigences en matière de consommation de ressources peuvent fluctuer de manière significative. Par exemple, vous pourriez vouloir augmenter l’échelle de votre cluster pendant l’entraînement du modèle, qui nécessite généralement beaucoup de ressources, puis l’arrêter en attendant les phases de réentraînement. Des outils tels que Kubeflow peuvent accélérer le déploiement des projets de machine learning en standardisant et en rationalisant les étapes du cycle de vie du développement des modèles. L’hébergement de workflows d’apprentissage automatique sur Kubernetes offre également l’avantage de permettre aux conteneurs d’accéder à du matériel bare-metal. Cela permet d’accélérer les performances de vos charges de travail à l’aide de GPU ou d’autres composants qui ne seraient pas accessibles sur une infrastructure virtuelle. Bien que vous puissiez accéder à une infrastructure bare-metal sans utiliser Kubernetes en exécutant des charges de travail dans des conteneurs autonomes, l’orchestration de conteneurs avec Kubernetes facilite la gestion des charges de travail à l’échelle. À l’inverse, l’une des raisons principales d’éviter Kubernetes est qu’il ajoute une couche de complexité supplémentaire à votre pile logicielle. Pour les petites charges de travail, un déploiement basé sur Kubernetes peut s’avérer excessif. Dans de telles situations, le recours direct à des VM dans le cloud ou des serveurs bare-metal peut s’avérer plus judicieux.

Quand choisir Kubeflow ? Le principal avantage de l’utilisation de Kubeflow pour l’apprentissage automatique est la rapidité et la simplicité du processus de déploiement de l’outil. Avec seulement quelques commandes kubectl, vous obtenez un environnement prêt à l’emploi où vous pouvez commencer à déployer des workflows d’apprentissage automatique. Kubeflow inclut six grandes familles de composants : les pipelines, les notebooks (des notebooks RStudio, Jupyter et Visual Studio Code exécutés sur les pods attenants à Kubeflow), un tableau de bord, une fonction AutoML assurée par le projet Katib, un opérateur d’entraînement (compatible avec TensorFlow, PyTorch, MPI, MXnet, PaddlePaddle et XGBoost) et une brique de « serving », de déploiement des modèles en production, assuré par le projet KServe (en option il est possible de passer par Seldon Core, BentoML, MLRun Serving, Nvidia Triton, TF Serving ou TF Batch Prediction). Par ailleurs, Kubeflow est compatible avec MinIO, la technologie de stockage objet, elle-même proche d’Amazon S3. D’un autre côté, Kubeflow vous limite aux outils et frameworks qu’il prend en charge – et peut inclure certaines ressources que vous n’utiliserez pas en fin de compte. Si vous n’avez besoin que d’un ou deux outils d’apprentissage automatique spécifiques, vous trouverez peut-être plus simple de les déployer individuellement plutôt qu’avec Kubeflow. Mais pour tous ceux qui ont besoin d’un environnement de machine learning polyvalent sur Kubernetes, il est difficile d’argumenter contre l’utilisation de Kubeflow.