Infrastructures Kubernetes : Solo.io enrichit le routage des containers

Du réseau Mesh durci. Solo.io, l’éditeur de Gloo Mesh, une version commerciale du routeur d’APIs Istio, fait évoluer son offre en une plateforme complète, Gloo Platform. À ses fonctions commerciales qui contrôlent le trafic entre modules Open source, l’éditeur en ajoute d’autres qui servent à mieux préparer ces contrôles en amont.

« L’écosystème Kubernetes vous permet de mettre en ligne des applications qui multiplient toutes seules leurs instances selon le trafic. Ce que nous apportons avec Gloo Platform, c’est la possibilité de changer régulièrement toute votre architecture », entonne Brian Gracely, le directeur marketing de Solo.io. LeMagIT l’a rencontré à l’occasion d’un événement IT Press consacré aux startups de la Silicon Valley qui innovent en matière d’infrastructures Kubernetes.

« Nos clients sont par exemple des commerces qui, du jour au lendemain, passent de la vente en boutiques à la livraison chez leurs clients, puis qui ouvrent un drive-in avec des files de voitures à gérer, puis qui décident de créer une nouvelle activité basée sur leurs données utilisateurs. Ces gens ont autant besoin que les autres que leurs applications soient sécurisées. Mais elles changent si souvent qu’il faut les sécuriser à 100% dès le premier jour de leur mise en production. »

« Notre solution a vocation à rajouter tout ce qu’il faut pour que la croissance de trafic se déroule sans aucune entrave, pour que la circulation des données entre chaque fonction applicative soit sécurisée dès le point de départ », ajoute-t-il.

Gloo Platform comprend un gestionnaire de carte réseau CNI pour Kubernetes (Gloo Network), un moteur Ambient Mesh qui permet à présent au routeur Gloo Mesh de se passer des proxys accolés à chaque container, la couche proxy sous quelque forme qu’elle soit (Gloo Gateway) avec la capacité de dialoguer en GraphQL (moteur Gloo GraphQL) et une console d’administration pour configurer et monitorer l’ensemble (Gloo Portal).

Réduire les coûts informatique et la complexité de la maintenance

En réseau traditionnel, un serveur applicatif dispose d’une adresse IP et propose ses services au travers de numéros de port. Dans le monde Kubernetes, les services sont incarnés par des containers et, pour soutenir la charge variable des requêtes, un nombre variable de containers proposent le même service, chacun avec un numéro de port aléatoire (couche TCP, dite L4, dans le modèle OSI).

Chaque service étant surtout interrogeable par une API (couche applicative, dite L7, en l’occurrence tout ce qui a trait aux requêtes HTTP), l’orchestrateur Kubernetes doit disposer d’un routeur qui dresse une cartographie des APIs disponibles parmi ses numéros de ports internes, afin d’assurer la répartition de charges. Cette fonction est souvent assurée par le logiciel Open source Istio. Dans la version commerciale Gloo Mesh, Istio est enrichi par des fonctions d’observabilité qui utilisent le protocole eBPF.

« Comprenez que nous ne sommes pas un éditeur qui se contente de repackager des codes Open source pour en faire des solutions commerciales. Nous sommes les principaux contributeurs de code Open source au projet Istio », précise Brian Gracely.

Pour dire à Istio quelle API il expose, chaque container applicatif s’accompagne d’un container qui n’a qu’une fonction de proxy. Cette fonction de proxy est généralement incarnée par le logiciel Open source Envoy. Le container qui exécute la fonction de proxy est appelé un « side-car » et chaque couple container applicatif + container proxy forme un pod. Initialement, Solo.io proposait Gloo Edge, une version d’Envoy elle-aussi enrichie avec des fonctions d’observabilité.

En tant que proxy, le side-car s’occupe de la gestion du protocole HTTP (réponses aux requêtes, quotas, délais, validation des échanges via authentification, cookies et autres métadonnées). De fait, la charge de chaque side-car est susceptible de consommer beaucoup de ressources de calcul, d’autant que les side-cars des pods similaires font tous les mêmes vérifications.

Pour pallier ce problème, Google et Solo.io ont développé fin 2022 le logiciel Open source Ambiant Mesh qui centralise les fonctions des side-cars au niveau du répartiteur de charge Istio. Outre consommer moins de ressource, Ambiant Mesh présente l’intérêt de pouvoir modifier les règles de routage dans Istio sans redémarrer les pods. En l’occurrence, le pod ne contient plus qu’un embryon de side-car : un container avec un agent ztunnel qui établit une communication via un certificat mTLS avec l’agent ztunnel du routeur Istio.

« Nous réduisons ainsi les coûts de l’informatique, mais aussi la complexité de maintenance de votre cluster. En pratique, nous dissocions les rouages réseau des applications, ce qui vous permet de remplacer rapidement les applications par d’autres, totalement différentes, sans avoir besoin d’y intégrer une ingénierie réseau », poursuit notre interlocuteur.