Comment déployer (simplement) Redis sur Kubernetes

Redis est une plateforme puissante et polyvalente qui peut prendre en charge un large éventail de cas d’usage, y compris le fonctionnement d’une base de données primaire, d’un courtier de messagerie ou la mise en cache du contenu d’un site web.

Lorsque vous exécutez Redis sur Kubernetes (K8), la plateforme révèle tout son intérêt, quoique ce ne soit pas forcément la bonne configuration pour tout le monde. Le fait de déployer ce système sur Kubernetes peut en simplifier le déploiement, améliorer sa fiabilité et ses performances.

Qu’est-ce que Redis ?

Redis est un magasin de données en mémoire. Vous pouvez utiliser Redis à diverses fins :

Exploiter une base de données de type NoSQL.

Un broker de messageries dans le cadre d’un pipeline de données en continu.

Mettre en cache des données pour les sites web afin d’améliorer les performances.

Exécuter une série d’opérations pour traiter des données ou permettre une transaction.

Étant donné que les données stockées par Redis résident en mémoire, l’accès à ces données est plus rapide que la moyenne des SGBD stockant les fichiers sur disque. C’est le principal avantage de Redis par rapport aux bases de données traditionnelles ou à certaines bases de données clés valeurs.

Redis propose un mode cluster qui répartit les données sur plusieurs nœuds afin d’accroître la fiabilité. Toutes les alternatives à Redis ne proposent pas cette fonctionnalité. Dans les cas où elles le font, le clustering est souvent plus complexe qu’avec Redis. Par exemple, il est possible d’exécuter une base de données MySQL en utilisant une architecture en grappe. Mais cela demande plus de travail, car MySQL est conçu pour fonctionner en mode non distribué.