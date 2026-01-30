Les meilleures stratégies de test logiciel en 2026

La forme des tests peut varier considérablement d’une organisation à l’autre. Pourtant, la plupart des équipes se contentent de suivre des schémas répétitifs, sans examiner attentivement ce qui est possible et ce qui devrait changer.

Cet article est conçu pour vous aider à prendre du recul et à évaluer, en vous proposant 10 techniques que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement. L’objectif est d’élargir vos options, de vous donner quelque chose de nouveau à essayer – sans avoir besoin d’acheter un outil, d’engager un consultant ou même d’obtenir une autorisation pour le faire. Au mieux, ils peuvent avoir besoin du soutien d’une équipe pour faire un essai pendant deux semaines. Si cela ne fonctionne pas, essayez autre chose.

Nous aborderons les stratégies de test de régression, nous passerons aux tests de composants isolés pour éliminer les tests de régression et nous terminerons par les stratégies de données et de publication.

Stratégies de rythme de publication Avec cet état d’esprit en place, le premier endroit où chercher une amélioration rapide est votre rythme de publication. Listez des exemples avant que les programmeurs n’écrivent du code Les spécifications d’un mot de passe ont tendance à être rédigées sous forme d’exigences : « Au moins huit caractères, dont au moins une majuscule, un chiffre ou un caractère spécial ». Dans la pratique, ces exigences laissent place à l’interprétation, de sorte que les développeurs mettent en œuvre ce qu’ils pensent que les règles signifient et ne découvrent que plus tard des cas limites ou des inadéquations entre l’intention et le comportement. Les programmeurs écrivent le code sur la base de ces spécifications et essaient ensuite de trouver des problèmes, tels que des caractères spéciaux qui sont rejetés par le filtre d’entrée. Pour réduire l’ambiguïté, accompagnez les exigences d’exemples, comme un simple tableau d’exemples de mots de passe, chacun étant qualifié de bon ou de mauvais. Mieux encore, avant le début du codage, demandez à au moins trois rôles clés – programmation, voix du client, tests – de collaborer à l’élaboration de cette liste. Cela n’éliminera pas tous les défauts, mais cela peut permettre de faire fonctionner des cas d’utilisation simples, sans avoir à apprendre Ruby, à écrire des exemples en Gherkin ou à les câbler avec Cucumber. Ajoutez RCRCRC à votre cadence de publication Alors que la fabrication vise à produire des articles identiques, un système de construction vise à générer quelque chose de différent à chaque fois. Si nous disposons d’informations sur ce qui est différent, pourquoi tester la même chose ? C’est exactement ce que fait l’heuristique RCRCRC de Karen N. Johnson, en suggérant des idées pour essayer différemment chaque nouveau test qui mérite d’être exploré par un humain. Elles représentent les domaines auxquels les testeurs devraient accorder une attention particulière. Les lettres de RCRCRC signifient : Récent. Éléments qui ont changé récemment.

Éléments qui ont changé récemment. « Core ». Éléments essentiels qui doivent fonctionner.

Éléments essentiels qui doivent fonctionner. Risqué . Domaines que les membres de l’équipe peuvent qualifier de risqués.

. Domaines que les membres de l’équipe peuvent qualifier de risqués. Sensible à la Configuration . Comportement qui peut changer en fonction de la configuration.

. Comportement qui peut changer en fonction de la configuration. Réparé . Éléments récemment réparés.

. Éléments récemment réparés. Chronique. Éléments qui tombent souvent en panne. Pour appliquer le RCRCRC, il suffit de prendre une pile de notes adhésives ou un tableau blanc numérique partagé et de dresser une liste d’idées de tests suffisamment détaillée pour qu’une personne rationnelle puisse les réaliser en 10 à 20 minutes. Ordonnez la liste – vote par points si nécessaire – mettez-les sur un Kanban, et tirez les cartes jusqu’à ce que vous manquiez de temps. Une fois la version terminée, décidez des tests à exécuter à nouveau et de ceux à arrêter. Un ingénieur pourrait faire remarquer que les tests de régression seront limités si les composants individuels sont médiocres.

Stratégies basées sur les composants Une fois que vous avez amélioré la façon dont vous testez à nouveau pendant les cycles de publication, l’étape suivante consiste à réduire les tests de régression – ou à les éliminer complètement – en testant les composants de façon isolée. Séparez l’interface utilisateur du back-end De nombreux logiciels utilisent une interface graphique, appellent une API et affichent le résultat. Le front-end devra vérifier les erreurs courantes avec la plateforme – différentes tailles d’appareils, rotations, versions du système d’exploitation ou perte de signal internet, par exemple. Il faut également prévoir un test de contrôle pour s’assurer que les valeurs non valides sont piégées, ainsi que quelques exemples de scénarios qui passent du texte à la base de données et s’affichent correctement. Peut-être que le nombre de chiffres affectera l’affichage, mais nous n’avons besoin que de quelques tests complets de l’interface graphique, en particulier des tests automatisés. Néanmoins, vous voudrez tester de nombreuses soumissions à un certain niveau. Il peut s’agir d’un contrôle API qui passe en boucle par un grand nombre de valeurs d’entrée et vérifie la sortie. Contrôles micro, unitaires ou d’API La plupart des organisations modernes utilisant Java, C# ou Python ont quelques tests unitaires qui traînent. Leur véritable puissance réside dans l’exercice d’une unité isolée. Pour ce faire, vous devrez remanier le code de manière que les dépendances se trouvent dans le constructeur et qu’il soit possible de passer des « mocks », des « stubs » et des « fakes ». Cela obligera le code à se composer de petits éléments testables. Comme exercice de réflexion, considérez la différence entre une base de code de 1 000 unités avec une fiabilité de 90 % et une autre avec 1 000 unités avec une fiabilité de 99,9 %. Nous pouvons déduire que la première base de code a une fiabilité globale qui dépend de la fiabilité de chacune de ces unités. Bien que nous ne puissions pas mesurer cela directement, elle aurait donc une fiabilité de 0,90×0,90×0,90 – avec quelques 0,9 supplémentaires impliqués – ce qui donne un résultat très faible (90 % à la puissance 20 équivaut à 12 % ; 99,9 % à la puissance 20 équivaut à 98 %). Déployez les composants séparément L’héritage de Windows et de DOS en matière de logiciels nous a donné l’idée de la publication d’une image disque unique. Dans le contexte du web, on parle parfois de monolithe. Les applications web peuvent déployer HTML, JavaScript, CSS et les fichiers backend séparément, ce qui limite les tests de régression à l’étendue des changements. Cela équivaut à éliminer les tests de régression. Pour être efficace, il faut d’abord séparer l’interface graphique du backend, puis ajouter des vérifications automatisées de bas niveau, et enfin concevoir l’architecture pour une construction et un déploiement séparé par composant. Créez des tests basés sur des modèles Par exemple, pour une plateforme de réseaux sociaux, il est essentiel de comprendre l’état actuel de l’application. Il peut s’agir de n’importe quel écran, comme la connexion, le profil, votre flux, un message spécifique ou une interface d’édition et de commentaire. Vous devez également savoir quels liens sont valides sur chacune de ces pages. Ensuite, vous pouvez générer une étape aléatoire et un texte aléatoire à remplir pour les nouveaux messages et commentaires, et rebondir à travers l’application. Des données synthétiques peuvent s’avérer très pratiques pour cet exercice. En fait, vous créez un modèle pour l’application, vous effectuez des étapes aléatoires dans l’application sur la base de ce modèle et vous déterminez si votre modèle correspond à la réalité. Lorsque vous trouvez une erreur, l’outil retrace ses étapes pour déterminer le nombre minimum d’étapes nécessaires pour reproduire l’erreur, puis la signaler.