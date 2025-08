Linux : les commandes pour analyser le processeur

Pour dépanner ou construire une plateforme logicielle, vous devez connaître le type d’architecture avec lequel vous travaillez, ainsi que les détails concernant le matériel et ses performances. En ce qui concerne Linux, vous pouvez rassembler ces informations via des commandes, en CLI. L’interface CLI de Linux fournit des informations détaillées sur le processeur, telles que le nombre de cœurs du processeur, l’architecture du processeur et l’utilisation du processeur.

Plusieurs commandes permettent d’obtenir des informations sur le processeur, qu’il s’agisse de matériel physique ou virtualisé. Ces commandes fonctionnent sur n’importe quelle distribution Linux et sont préinstallées sur les systèmes.

Identifier le processeur sous Linux La commande lscpu affiche une quantité considérable d’informations générales sur le processeur. Lorsque vous exécutez la commande lscpu sans aucun argument, elle renvoie une grande quantité d’informations – plus d’informations que nécessaire pour les informations de base. Heureusement, vous pouvez éliminer certaines de ces informations en utilisant des arguments supplémentaires.ar exemple, si vous souhaitez uniquement obtenir des informations sur la marque et le modèle du processeur, le nombre de sockets, le nombre de cœurs du processeur, le nombre de threads par cœur et le nombre total de threads, vous pouvez envoyer la commande lscpu à grep. La commande lscpu renvoie plus d'informations que vous n'en avez généralement besoin. lscpu | egrep 'Model name|Socket|Thread|NUMA|CPU/(s/)' Le résultat devient alors plus facile à lire et à utiliser. La sortie de lscpu à travers grep. Grâce à ces informations, vous pouvez voir quels types d’applications et de services peuvent être exécutés sur une machine.

Comment savoir si un processeur prend en charge la virtualisation ? Si vous avez l’intention d’utiliser un système pour la virtualisation, vous devez savoir si le processeur peut prendre en charge cette technologie. Vous pouvez utiliser la commande lscpu pour le déterminer. Une fois de plus, faites passer la commande par grep, mais cette fois-ci, demandez-lui de vérifier la présence du drapeau de virtualisation avec la commande lscpu | grep “Virtualization”. Si la sortie indique VT-x, cela signifie que le processeur est activé pour la virtualisation. Si VT-x n’est pas listé, vous devez utiliser une autre machine.

Comment identifier la catégorie précise du processeur ? Pour obtenir des informations détaillées et approfondies sur la classe du processeur, utilisez les privilèges sudo avec la commande lshw : sudo lshw -C CPU La sortie de la commande ci-dessus devrait vous donner plus de détails sur le processeur, y compris le type d’emplacement, la taille, la capacité, la largeur, la vitesse d’horloge, le fournisseur et l’ID. La sortie de lshw.

Comment obtenir des informations encore plus détaillées ? Pour obtenir autant d’informations détaillées que possible sur le processeur, lisez le contenu du fichier cpuinfo à l’aide de la commande cat /proc/cpuinfo. Une quantité importante d’informations apparaît, ce qui vous oblige à paginer. Si le terminal ne défile pas, passez cette commande par less : cat /proc/cpuinfo | less Comme pour lscpu, la sortie de cat /proc/cpuinfo peut être très longue sans aucun argument. La sortie de cpuinfo comprend des sections pour chaque unité centrale du système. Par exemple, un système avec 16 CPUs liste les informations pour les CPUs 0-15.

Comment vérifier l’utilisation du CPU ? Vérifiez l’utilisation du CPU avec la commande htop. Cette commande affiche des informations en temps réel, notamment les tâches, les threads, la charge, le temps de fonctionnement moyen et l’utilisation pour chaque unité centrale. Pour exécuter cet outil, lancez la commande htop. Un affichage en temps réel apparaît avec des informations sur l’utilisation du processeur. Utilisation de htop pour afficher les statistiques en temps réel des processeurs présents sur le système. Pour en savoir plus sur une commande spécifique, lisez la page de manuel – telle que man htop ou man lscpu – de cette commande.