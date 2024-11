Sauvegarde : comment utiliser le logiciel Open source Kopia

Kopia est un exemple d'outil de sauvegarde Open source qui a bien évolué avec le temps. L'application utilise des sauvegardes basées sur des règles et un stockage en cloud. Elle offre une prise en charge multiplateforme pour les environnements Linux, macOS et Windows. Il existe plusieurs façons pour les utilisateurs d'automatiser l'installation de Kopia, les paramètres de configuration et les politiques de sauvegarde.

Le processus de sauvegarde de Kopia se compose de trois étapes principales :

Créer des instantanés de répertoires et de fichiers définis.

Chiffrer l'instantané sur le système local.

Téléchargement de l'instantané chiffré vers le référentiel désigné.

Les politiques régissent les données à sauvegarder et l'endroit où elles sont stockées. Elles gèrent également la fréquence des sauvegardes, les paramètres de conservation, le chiffrement et la compression. Les règles permettent aux utilisateurs d'exclure des répertoires ou des fichiers de la sauvegarde. Les utilisateurs peuvent administrer Kopia à partir d'une console graphique ou de la ligne de commande. Les dépôts utilisent des mots de passe pour le contrôle d'accès.

Les sauvegardes de Kopia sont incrémentales, ce qui signifie que la tâche de sauvegarde s'exécute rapidement car elle ne copie que les ressources modifiées. Il s'agit d'une caractéristique commune aux utilitaires de sauvegarde. La déduplication et la compression des données permettent de rationaliser encore davantage le processus en ne sauvegardant qu'une seule instance d'une ressource et en compressant les données lorsque cela est possible.

La documentation de Kopia souligne que le chiffrement des sauvegardes est effectué de bout en bout pour protéger les données en transit entre l'ordinateur source et l'emplacement de stockage.

Votre première décision concernant l'installation de Kopia est de savoir si vous avez l'intention de le gérer via la ligne de commande (CLI) ou une interface graphique (GUI). Le programme est le même ; l'interface graphique est juste une enveloppe pour la version CLI. Cependant, il existe des programmes d'installation distincts pour chacun d'entre eux.

Comment installer Kopia sous Linux ? Les différentes distributions Linux s'appuient sur différents gestionnaires de paquets. Kopia offre un large support Linux pour les gestionnaires de paquets (RPM) Red Hat, y compris Red Hat Enterprise Linux et Fedora. Il prend également en charge Debian, Ubuntu et Linux Mint. Sur les distributions dérivées de Red Hat utilisant des RPM, tapez ces commandes pour télécharger la clé GPG, configurer le dépôt yum nécessaire et installer Kopia : $ sudo rpm --import https://kopia.io/signing-key $ sudo cat <<EOF | sudo tee /etc/yum.repos.d/kopia.repo [Kopia] name=Kopia baseurl=http://packages.kopia.io/rpm/stable/\$basearch/ gpgcheck=1 enabled=1 gpgkey=https://kopia.io/signing-key EOF $ sudo yum install kopia $ sudo yum install kopia-ui Sur les distributions Debian utilisant apt, tapez les commandes suivantes pour télécharger la clé GPG, enregistrer la source du paquet et installer Kopia : $ curl -s https://kopia.io/signing-key | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/kopia-keyring.gpg $ echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/kopia-keyring.gpg] http://packages.kopia.io/apt/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/kopia.list $ sudo apt update $ sudo apt install kopia $ sudo apt install kopia-ui Consultez le guide d'installation de Kopia pour savoir comment l’installer sur les Linux Arch et Manjaro. Kopia est également compatible avec les systèmes d'exploitation Open source FreeBSD et OpenBSD.

Comment installer Kopia sous macOS ? L'installation de Kopia sur les systèmes macOS commence par le gestionnaire de paquets Homebrew. Cet outil vous permet d'exécuter une seule commande pour installer le paquet CLI : $ brew install kopia Si vous voulez le paquet correspondant à l'interface graphique, exécutez cette commande à la place : $ brew install kopiaui Utilisez les commandes brew upgrade kopia ou brew upgrade kopiaui pour mettre à jour les installations existantes.

Comment installer Kopia sous Windows ? Kopia s'appuie sur le gestionnaire de paquets Scoop de Windows, il faut donc l'installer en premier. Une fois installé, utilisez la commande scoop pour obtenir le paquet CLI Kopia. > scoop bucket add kopia https://github.com/kopia/scoop-bucket.git > scoop install kopia La version GUI comprend une application de bureau pour faciliter la gestion. L'interface web n'est disponible que si vous déployez Kopia en mode serveur.