Réseau : comment bien diagnostiquer une panne DNS

La fonction de résolution des noms – la fonction d’un serveur DNS - est l'un des services les plus critiques du réseau. Sans elle, les imprimantes, serveurs, sites web et autres services essentiels du réseau pourraient devenir inaccessibles. Cet article présente plusieurs méthodes et commandes de dépannage de la résolution des noms du point de vue du client.

En réseau, le serveur DNS sert à mettre en relation deux identités importantes : les noms d'hôte et les adresses IP. Les humains sont généralement plus à l'aise avec les noms d'hôte, qui sont plus faciles à mémoriser. Cependant, le protocole TCP/IP nécessite des adresses IP source et destination pour communiquer. La résolution de noms fonctionne entre ces deux identités.

La résolution de noms est un service réseau essentiel. Il est donc utile que les administrateurs soient sûrs d'eux et rapides lors du dépannage. Pour y parvenir, il faut diagnostiquer avec exactitude la panne d’un serveur DNS, ce qui se fait grâce à plusieurs tests qui peuvent être menés depuis des machines clients. Ces tests comprennent les étapes suivantes :

Effectuer un ping de la destination par nom, puis par adresse IP, afin de déterminer si le problème est lié à la résolution de noms ou à la connectivité de base.

Afficher et confirmer la configuration DNS du client, qu'elle soit statique ou dynamique.

Tester la connectivité au serveur DNS, en accordant une attention particulière aux firewalls et aux routeurs situés tout au long du réseau.

Interroger manuellement le serveur DNS à l'aide d'outils tels que dig, host, nslookup et Resolve-DnsName.

Précisez un problème de connectivité grâce à ping Supposons qu'un utilisateur reçoive un message d'erreur indiquant qu'un serveur de fichiers spécifique est introuvable. Un administrateur peut commencer à diagnostiquer le problème en ouvrant un terminal sur sa machine et en y utilisant la commande ping. Celle-ci permet de déterminer si la résolution des noms échoue, ou s'il existe un autre problème de connectivité. Commencez par envoyer une commande ping à la ressource par son nom d'hôte, puis par son adresse IP. Si la commande ping par nom réussit, le système local dispose d'un chemin d'accès au système distant et le problème n'est probablement pas lié à la résolution de noms. Si le ping par nom échoue, essayez un ping par adresse IP. Si cet essai échoue aussi, cela signifie que les systèmes local et distant n'ont pas de connectivité réseau entre eux. Il peut s'agir d'un problème de câble, de commutateur, de routeur ou de firewall. Mais si le ping par adresse IP réussit alors que le ping par nom échoue, il s'agit probablement d'un problème de résolution de nom. Le ping fonctionne, mais pas lorsque la destination est identifiée par un nom. La procédure de diagnostic avec la commande ping. Si ces tests orientent les administrateurs vers un problème de résolution des noms, l'étape suivante consiste à vérifier la connectivité avec le serveur DNS.

Vérifiez les paramètres DNS Pour vérifier la connectivité aux serveurs DNS, commencez par utiliser les commandes de configuration IP standard de chaque système d'exploitation. Sur un poste (ou un serveur) Linux, utilisez la commande resolvectl status qui affiche les serveurs DNS configurés. Affichez les informations DNS avec la commande resolvectl. Affichez les informations DNS avec l'outil graphique Network Manager. Pour macOS, tapez scutil --dns pour afficher les serveurs DNS configurés. Affichez les informations DNS avec la commande scutil. Affichez les informations DNS avec l'outil graphique Network. Pour Windows, tapez ipconfig /all pour afficher les serveurs DNS configurés. Affichez les informations DNS avec la commande ipconfig. Affichez les informations DNS avec l'outil graphique Windows Network. Une autre solution pour Windows est la cmdlet PowerShell Get-DnsClientServerAddress. Affichez les informations DNS avec la cmdlet Get-DnsClientServerAddress. Quelles que soient les commandes utilisées par les administrateurs pour afficher la configuration DNS, l'objectif est de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreurs typographiques. Les clients doivent pouvoir trouver les serveurs DNS et s'y connecter. La meilleure pratique consiste à répertorier au moins deux serveurs de résolution de noms que le client peut interroger. Notez que le client reçoit probablement ces paramètres par le biais du protocole de configuration dynamique de l'hôte (DHCP). Confirmez que les paramètres de résolution de noms du serveur DHCP sont corrects. Les paramètres DNS d'une zone DHCP sur un serveur Windows.

Testez la connexion au DNS Une fois que les administrateurs ont identifié les serveurs DNS utilisés par le client, ils peuvent tester la connectivité à l'aide de la commande ping. Effectuez ce test avec l'adresse IP du serveur DNS, car c'est celle qu'utilise l'ordinateur client. Par exemple, si le serveur DNS se trouve à l'adresse 192.0.2.127, entrez ping 192.0.2.127. Si ce ping échoue, vérifiez que les points suivants sont respectés : le serveur DNS est en place et le service est en cours d'exécution ;

les paramètres du pare-feu sur le serveur DNS autorisent les requêtes entrantes sur le port 53/udp ;

tous les routeurs entre le client et le serveur DNS sont fonctionnels ; et

tout filtrage de paquets sur les routeurs entre le client et le serveur DNS autorise le trafic sur le port 53/udp.