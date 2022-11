5 commandes réseau essentielles pour Linux et Windows

De nos jours, les administrateurs travaillent avec des plateformes plus diverses que jamais. Des stations de travail Windows aux serveurs Linux en passant par les ordinateurs portables macOS, ils rencontrent un nombre vertigineux d'environnements. Le cloud et les containers portent cette complexité à un autre niveau. Il est déjà assez difficile pour les administrateurs de se souvenir de toutes les commandes shell pour la plateforme de leur choix, sans parler de celles nécessaires pour un autre système d'exploitation. Si l'on ajoute les services de cloud, la tâche devient encore plus ardue.

Cet article présente une liste de commandes courantes pour gérer les services réseau, organisée par tâche plutôt que par plateforme. Il identifie d'abord la tâche, puis indique les commandes standard de Linux et de Windows pour gérer le service ou l'utilitaire. L'objectif est de fournir une référence multiplateforme qui aide tous les administrateurs.

Tout d'abord, nous présentons les commandes permettant d'identifier le système, puis les commandes de gestion des baux DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Ensuite, ,ous affichons les connexions réseau et nous testons la résolution de noms. Enfin, nous présentons les commandes permettant de tester la connectivité du réseau. Les administrateurs peuvent utiliser ces commandes sur leurs réseaux physiques et virtuels pour vérifier la bonne configuration et résoudre les problèmes de connectivité.

1/ Identifier le système L'une des commandes les plus fondamentales pour identifier le système local est la commande hostname. Cette commande fonctionne à la fois sur les systèmes Linux et Windows. Ce n'est peut-être pas passionnant, mais au moins c'est cohérent. Une autre tâche courante consiste à afficher l'adresse IP du système. Linux a évolué au cours des dernières années, abandonnant la commande ifconfig au profit de la commande ip - plus précisément, ip addr. À l'invite de commande traditionnelle de Windows, ipconfig affiche les informations de base sur l'adresse IP du système, bien que les administrateurs puissent également utiliser la cmdlet Get-NetIPAddress dans une fenêtre PowerShell. Commandes Linux : hostname

ip addr La commande Linux historique : ifconfig Les commandes Windows : hostname

ipconfig

Get-NetIPAddress

2/ Gérer les clients DHCP Les administrateurs ont souvent besoin de plus d'informations sur la façon dont un système a acquis une configuration d'adresse IP. La plupart des stations de travail louent une adresse IP auprès d'un serveur DHCP. Parfois, il est nécessaire d'obtenir une nouvelle configuration. Les administrateurs Linux utilisent généralement la commande dhclient, tandis que leurs homologues Windows utilisent ipconfig avec les commutateurs /release et /renew. Commandes Linux : Effacer la configuration actuelle dhclient -r Acquérir un nouveau bail dhclient Commandes Windows : Effacer la configuration actuelle ipconfig Acquérir un nouveau bail ipconfig /renew

3/ Afficher les connexions réseau actuelles Les deux plateformes reconnaissent la commande netstat pour afficher les connexions actuelles au système. De nombreux administrateurs Linux préfèrent utiliser la commande ss, mais c'est une préférence personnelle. Il existe de nombreuses options permettant de réduire la sortie aux seules informations dont les administrateurs ont besoin. Pour afficher ces options sous Linux, utilisez --help ou la page de manuel. Sous Windows, essayez le commutateur / ?. Commande Linux et Windows : netstat Commande Linux : ss

4/ Tester la résolution de noms de domaine La résolution de noms de domaine est l'un des services les plus critiques du réseau. La résolution de noms relie les noms d'hôtes faciles à mémoriser aux adresses IP difficiles à mémoriser. Le service DNS héberge une base de données dynamique d'enregistrements de ressources qui suivent les noms et les adresses IP. Lorsque les clients ne peuvent pas atteindre les serveurs DNS, ils risquent de ne pas pouvoir vérifier leur courrier électronique, accéder aux données stockées sur des serveurs de fichiers distants, imprimer ou atteindre les pages web requises. Le dépannage de la résolution de noms est une tâche courante. Il est intéressant de noter que les systèmes Linux et Windows partagent l'un des principaux utilitaires : nslookup. Outil Linux à l'origine, nslookup est inclus dans Windows. Il permet aux administrateurs de créer des requêtes DNS manuelles dans le cadre du dépannage. Linux s'appuie également sur deux autres commandes, dig et host, pour dépanner le DNS. Les administrateurs Windows peuvent utiliser la cmdlet PowerShell Resolve-DnsName pour accomplir la même chose. Commandes Linux : nslookup {remote-system}

dig {remote-system}

host {remote-system} Commandes Windows : nslookup {remote-system}

Resolve-DnsName -Name {remote-system}

5/ Tester la connectivité du réseau Une autre tâche courante consiste à tester la connectivité et à vérifier le chemin emprunté par le trafic sur le réseau. L'outil traditionnel pour cela est ping. Linux et Windows reconnaissent tous deux la commande ping, bien que Linux envoie des pings continus par défaut, alors que Windows n'en envoie que quatre, sauf indication contraire. Les deux plateformes partagent également l'utilitaire traceroute, bien que Windows épelle la commande tracert. Cet outil affiche les routeurs, ou sauts, par lesquels passent les paquets lorsqu'ils traversent le réseau. Ces informations permettent aux administrateurs de voir où vont les paquets et d'identifier les problèmes potentiels de performance du réseau, la saturation ou les pannes. PowerShell peut faire de même en utilisant la cmdlet Test-NetConnection -Computername server01 -TraceRoute. Commandes Linux : ping {destination}

traceroute {destination} Commandes Windows : ping {destination}

tracert {destination}

Test-NetConnection -Computername {destination} -TraceRoute