Réseau : comment le dépanner avec Windows ipconfig

Lors du dépannage des réseaux, rien ne vaut la commande standard ipconfig. Ce puissant utilitaire en ligne de commande Windows permet aux administrateurs réseau de visualiser et de gérer de nombreux paramètres essentiels liés à l’adressage IP. Lorsque les équipes réseau dépannent ou corrigent des problèmes sur des serveurs critiques ou des postes de travail d’utilisateurs finaux, ipconfig est généralement l’un des premiers outils qu’elles utilisent.

Cet article explique pourquoi ipconfig est essentiel et montre plusieurs façons de l’utiliser dans des scénarios de réseau spécifiques.

Dépanner la configuration IP du client L’une des fonctions les plus essentielles d’ipconfig est la possibilité d’afficher les paramètres du système. Bien que certaines options avancées permettent de reconfigurer le système, l’objectif premier d’ipconfig est de servir d’utilitaire de recherche. Pour commencer, ouvrez le terminal Windows ou la console Windows PowerShell, puis tapez ipconfig. La commande ipconfig permet d'afficher les paramètres de base du réseau, utiles pour le dépannage. Les résultats comprennent l’adresse IP du système (IPv4 et IPv6), le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et le suffixe DNS pour chaque interface réseau. Les administrateurs réseau peuvent utiliser ces informations pour déterminer les points suivants : Si le système a une adresse IPv4 standard ou une adresse IP privée automatique ; dans le second cas, cela peut indiquer un problème de bail DHCP.

Si le système possède la bonne adresse IPv4, en particulier si l’adresse est attribuée ou réservée de manière statique.

Si le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut du système sont corrects. Les administrateurs réseau doivent comparer ces informations à la documentation de leur réseau ou à leur propre connaissance des paramètres réseau corrects. Si l’adresse IP est incorrecte ou s’il s’agit d’une adresse IP privée automatique, vous avez trouvé le problème.

Afficher tous les résultats Aussi utile que soit la sortie standard d’ipconfig, un rapport encore plus complet est disponible avec l’option /all. Cette commande produit de nombreux résultats, mais les informations les plus importantes comprennent le nom d’hôte détaillé, l’état du support, l’adresse MAC, les informations DHCP et DNS. Ces champs sont essentiels pour le dépannage du réseau. La commande ipconfig /all affiche plus d'informations, y compris les résultats DHCP et DNS. Vous pouvez souvent ignorer ipconfig au profit de la commande ipconfig /all lors du dépannage.

Examiner les informations relatives aux baux DHCP Les résultats de la commande ipconfig peuvent indiquer des problèmes d’attribution d’adresses. Si le système loue dynamiquement l’adresse à un serveur DHCP, les administrateurs réseau devront peut-être mettre à jour le bail existant ou en acquérir un nouveau. Ne vous inquiétez pas, ipconfig dispose d’une option pour cela. Pour mettre à jour ou renouveler le bail existant, tapez ce qui suit : ipconfig /renew Certains administrateurs réseau utilisent rarement la commande ipconfig /release seule. Il est généralement préférable que les clients obtiennent de nouvelles configurations IP. Pour ce faire, il faut restituer l’adresse actuelle au serveur DHCP et le forcer à recommencer tout le processus de génération des baux DHCP. Voici la procédure à suivre : ipconfig /release

ipconfig /renew Notez que ipconfig /all affiche l’information sur l’expiration du bail.

Résoudre les problèmes de résolution de noms La résolution de noms est l’un des services réseau les plus critiques. Le DNS fournit généralement ce service en reliant les noms d’hôtes aux adresses IP. Si un périphérique client ne résout pas les noms correctement, il est probable que les paramètres DNS du réseau comportent une erreur dans la configuration IP. Le premier scénario concerne la manière dont le client met en cache les noms résolus. Les clients Windows mettent automatiquement en cache les résultats de la résolution de noms et les stockent temporairement en mémoire. Pour afficher ce cache, tapez ce qui suit : ipconfig /displaydns Affichez les informations de résolution de noms mises en cache à l'aide de la commande ipconfig /displaydns. Videz le cache pour effacer les résultats anciens ou incorrects de la résolution de noms en tapant ce qui suit : ipconfig /flushdns Notez qu’il est souvent utile de vider le cache DNS lors d’un dépannage. Le deuxième scénario concerne la manière dont le client s’enregistre auprès du serveur DNS. Cet enregistrement crée un enregistrement de ressources avec le nom d’hôte et l’adresse IP du système. En général, les systèmes Windows enregistrent automatiquement ces informations auprès du serveur DNS configuré et alimentent la base de données DNS. Toutefois, s’il apparaît que le système n’a pas enregistré ses informations, qu’il a enregistré des informations erronées ou qu’il a acquis une nouvelle configuration IP non enregistrée, les administrateurs réseau peuvent utiliser ipconfig pour mettre à jour le serveur DNS. Pour mettre à jour le serveur, tapez la commande suivante : ipconfig /registerdns Cet enregistrement crée un nouvel enregistrement de ressource sur le serveur DNS. La commande ipconfig /registerdns permet au client de créer un enregistrement A sur le serveur DNS.