Scrum ou SAFe : comment choisir son framework Agile ?

Scrum et le Scaled Agile Framework (SAFe) sont les deux méthodes agiles les plus utilisées dans le monde, selon le State of Agile Report 2022, réalisé par Digital.ai auprès de 3 000 personnes. Comment les distinguer ?

Scrum et SAFe sont tous deux conçus pour aider les équipes et les organisations à produire de la valeur ajoutée, mais ils offrent des avantages et des défis potentiels différents. Voici comment comparer leurs avantages et leurs inconvénients et déterminer quel est le cadre Agile qui vous convient le mieux.

Qu’est-ce que Scrum ? Scrum est un framework léger présenté dans le guide Scrum. Ce document, qui ne compte que 14 pages, est facile à comprendre, mais difficile à maîtriser. Le guide Scrum décrit un minimum responsabilités, des événements et d’artefacts qui doivent tous être présents pour que la mise en œuvre de Scrum soit réussie. Si vous retirez un élément, vous n’appliquez plus la célèbre méthode. Scrum concerne principalement la pratique d’une seule équipe. Une équipe Scrum peut être considérée comme un groupe d’experts autogérés et interfonctionnels. Ensemble, ils possèdent toutes les compétences et l’expérience nécessaires pour livrer un incrément de valeur de leur produit directement aux clients. Une équipe Scrum se compose généralement d’un product owner (ou responsable produit) d’une (petite) équipe de développement et d’un Scrum Master, le garant de la bonne application des méthodes décrites dans le Guide. L’équipe Scrum travaille dans le cadre d’un sprint, un mini-projet d’une durée de deux à quatre semaines en moyenne. Au cours du sprint, les membres de l’équipe planifient, construisent et livrent un incrément du produit afin d’obtenir un retour d’information qui alimente le « plan » du sprint suivant. Cette infographie décrit les interconnexions entre l'équipe Scrum et les éléments qui consituent la méthode.

Qu’est-ce que SAFe ? SAFe est un cadre Agile plus rigide que la méthode Scrum. Autour de ses dix principes, il adjoint de nombreux outils et approches issus de méthodes et de philosophies différentes, dont les approches DevOps, Lean et la pensée systémique. La « Big Picture », une infographie pour le moins chargée, illustre l’étendue des outils méthodologiques disponibles dans la méthode SAFe par rapport à Scrum. Heureusement, les principes de SAFe n’imposent pas d’exploiter l’ensemble de ces outils. Les utilisateurs ont la possibilité d’augmenter ou de réduire le nombre d’éléments en fonction de la taille de leur organisation et des besoins de leur projet. Si elle est difficile à lire au premier abord, la Big Picture peut être divisée en trois niveaux de complexité nommés respectivement Essential, Large Solution et Portfolio.

Les similitudes entre Scrum et SAFe En pratique, SAFe et Scrum s’appuient sur une approche commune. Une équipe interfonctionnelle d’experts répartit son travail sur des périodes courtes : les sprints dans Scrum et les itérations dans SAFe. Avec l’approche Scrum comme avec SAFe, les équipes s’efforcent de produire des résultats aussi fréquemment que possible afin de maximiser les possibilités de retour d’information et d’ajustement de leurs plans à long terme.

Les différences entre Scrum et SAFe De fait, SAFe peut être perçu comme une extension des pratiques Scrum. Les équipes sont censées utiliser tous les éléments fondamentaux de Scrum. Cependant, SAFe ajoute quelques éléments obligatoires, notamment le train de déploiement et l’incrément de programme, les deux éléments principaux du niveau de complexité « Essential ».

L’Agile Release Train (ou train de déploiement) L’Agile Release train (ART) est une appellation qui désigne une équipe d’équipes Agile, une organisation virtuelle ou physique représentant en moyenne 50 à 125 personnes. Les équipes pluridisciplinaires travaillent sur le même produit et dépendent les unes des autres pour fournir de la valeur. Elles maintiennent une mission partagée. L’organisation ART doit livrer un « flot continu de valeurs » qui implique la définition, la construction, la validation et le déploiement d’un produit numérique ou physique. Les grands groupes peuvent disposer de plusieurs ART suivant la nature du produit final.

Incrément de programme Tous les responsables d’équipes composant un train de déploiement se réunissent lors d’une cérémonie dénommée « PI Planning », permettant d’organiser un planning d’incréments de programme. Il s’agit de « synchroniser » les cycles de livraison des équipes en leur imposant une « cadence » commune. Cela doit permettre de maximiser les opportunités d’apporter de la valeur, que ce soit à un client ou à une autre équipe du train de déploiement. Un incrément de programme dure environ huit à douze semaines. Dans le cadre de la cérémonie très codifiée du PI Planning (Program Increment Planning), les équipes se réunissent et élaborent un plan plus ou moins approximatif, dans le but de mettre en évidence les dépendances, de collaborer sur l’approche et d’aborder tous les risques susceptibles d’avoir un impact sur leur capacité à livrer. Bien que déterminant, le plan n’est pas figé. Une fois que les équipes ont commencé à travailler, elles peuvent et doivent modifier le programme sur la base de nouvelles connaissances.

Les rôles spécifiques à SAFe Dans ce niveau Essential, le Release Train Engineer reprend le rôle de Scrum Master – ou plutôt de coach Agile – à l’échelle du train de déploiement. Le Product Manager, lui, doit « créer le meilleur produit possible » selon une vision centrée sur les clients qu’il faut diffuser auprès des product owners disséminés dans les différentes équipes composant l’ART. Les architectes ou ingénieurs système sont garants d’une vision technique partagée par l’Agile Train Release, tandis que les Business Owners ont la responsabilité « commerciale et technique » en matière « de retours sur investissement » (en clair, de succès du produit ou du projet), de gouvernance et de conformité. Au niveau supérieur, il s’agit d’aligner les équipes et leurs efforts dans la constitution d’une solution ou d’un système complexe, ce qui implique l’imbrication de plusieurs produits à travers un train de déploiement parapluie : le Solution Train. Trois nouveaux rôles s’ajoutent : le Solution Architect, le Solution Management et le Solution Train Engineer. À l’échelle du Portfolio, les entreprises qui adoptent SaFE appliquent des méthodologies Lean et le Value Stream Management pour piloter le développement des solutions. Là encore, la méthodologie peut s’appliquer au développement de produits ou au déploiement de SI. Les bénéfices et les limites du Scaled Agile Framework (SAFe)

Comment choisir entre Scrum et SAFe Quel cadre Agile choisir : Scrum ou SAFe ? Il s’agit avant tout d’une question de taille et de complexité de votre organisation. Avez-vous la possibilité de commencer par une approche légère et de donner aux équipes les moyens d’ajuster progressivement leur approche et d’introduire des pratiques supplémentaires au fur et à mesure qu’elles apprennent ? Scrum et sa mise en œuvre par le biais de sprints en font le meilleur choix. En revanche, vous avez peut-être de nombreuses équipes avec des dépendances profondes qui ont besoin de structures spécifiques pour permettre des livraisons incrémentales et soutenir la planification à long terme. Dans ce cas, SAFe représente probablement un choix stratégique pour votre entreprise.