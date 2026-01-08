Tolérance de panne : configurez le bon niveau RAID sous Windows Server

Les pannes de disques et les problèmes de capacité et de performances font partie du quotidien des administrateurs de serveurs. Regrouper des disques en RAID permet toutefois d'en minimiser l'impact.

Le RAID est l'une des approches les plus anciennes et les plus fiables pour agréger de l'espace. RAID, qui signifie « matrice redondante de disques indépendants » ou « matrice redondante de disques peu coûteux », selon les sources, associe deux ou plusieurs disques à une seule zone de stockage. Selon la configuration choisie, le RAID ainsi obtenu peut offrir une tolérance aux pannes et de meilleures performances.

Les systèmes d'exploitation modernes, tels que Windows Server, peuvent gérer des configurations RAID basées sur des logiciels. Cet article examine les niveaux RAID disponibles dans les versions modernes de Windows Server : 0, 1 et 5.

RAID 0 (entrelacement de disques) Le RAID 0, ou striping de disques, répartit les données sur deux ou plusieurs disques. Les données sont réparties en bandes sur les espaces alloués. Du point de vue de l'utilisateur, l'espace de stockage est un volume unique, tel que le disque M:. Chaque disque n'est responsable que d'une petite partie de l'effort global de lecture/écriture, ce qui augmente considérablement les performances du système de stockage. Cependant, la défaillance d'un seul disque de la matrice entraîne la perte de toutes les données stockées. Quand utiliser RAID 0. Utilisez RAID 0 lorsque votre objectif est d'augmenter les performances et que vous ne vous souciez pas de la tolérance aux pannes. Le striping de disques n'implémente aucune redondance des données et n'utilise pas la parité pour dupliquer les données stockées sur les autres disques. RAID 0 est utilisé dans les cas suivants : Informations mises en cache ou autres informations temporaires.

Données non critiques sauvegardées ailleurs.

Espace de travail ou espace temporaire qui ne stocke pas les données de manière permanente. Réfléchissez bien au nombre de périphériques à inclure dans la matrice. Plus il y a de périphériques, plus les performances sont élevées. Cependant, les disques supplémentaires augmentent également les risques de panne, ce qui peut entraîner la perte de toutes les données. Configurer RAID 0. Windows Server facilite la configuration du RAID. Les paramètres sont basés sur un assistant. Déterminez quels disques feront partie de la matrice, quelle lettre de lecteur vous attribuerez et quel système de fichiers vous utiliserez, généralement le système de fichiers NTFS (New Technology File System). Pour obtenir les meilleurs résultats, les disques doivent être de même taille et de même type. Voici la procédure à suivre : 1/ Ouvrez l'utilitaire Gestion des disques. 2/ Vérifiez que tous les disques sont en ligne et initialisés. 3/ Convertissez tous les disques de base en disques dynamiques. 4/ Cliquez avec le bouton droit sur l'espace non alloué sur l'un des disques et sélectionnez Nouveau volume agrégé en bandes (RAID 0). 5/ Sélectionnez les disques restants que vous souhaitez ajouter à la matrice dans l'assistant. Vous devez sélectionner au moins deux disques. 6/ Attribuez une lettre de lecteur (ou un point de montage) et sélectionnez NTFS. Sélectionnez Terminer dans l'assistant. 7/ Veillez à définir un plan de sauvegarde. N'oubliez pas que la défaillance d'un seul disque entraîne la perte de toutes les données. Right-click a volume, and select New Striped Volume to build a RAID 0 array. Select at least one more disk to include in the array. As with other storage space, assign a drive letter or mount point. Format the storage space, and provide a volume label. Select Finish to begin building the array. The RAID 0 array is shown above as drive letter E: in green. S’en sortir après une panne de disque en RAID 0. Le signe le plus évident d'un problème est l'indisponibilité des données. Si vous soupçonnez un problème, consultez les journaux de l'Observateur d'événements pour voir s'ils indiquent une panne de disque. Vous pouvez également voir des indicateurs de disque défaillant, indisponible ou hors ligne dans l'utilitaire Gestion des disques. Vous ne pouvez pas récupérer ou reconstruire une matrice RAID 0 dans Windows. Vous devez simplement en créer une nouvelle en remplaçant le disque défaillant et en construisant un nouveau RAID Windows Server.

RAID 1 (mise en miroir des disques) Le RAID 1 met en miroir les données sur deux disques identiques. Si l'un des disques tombe en panne, l'autre contient les mêmes données, de sorte que rien n'est perdu. Quand utiliser le RAID 1 ? Utilisez le RAID 1 lorsque la redondance des données est essentielle, mais que celles-ci ne sont pas très volumineuses. Le problème du RAID 1 réside dans son coût par rapport à sa capacité de stockage. Supposons que vous souhaitiez mettre en miroir une partition de 75 Go contenant un système d'exploitation. Vous avez déjà payé pour la capacité initiale de 75 Go et vous allouez maintenant 75 Go supplémentaires pour les mêmes informations. Vous avez payé pour 150 Go d'espace, mais celui-ci ne stocke que 75 Go de contenu. L'idée est que les données sont suffisamment critiques pour justifier cette architecture. Configurer RAID 1. Le processus de configuration d'une matrice RAID 1 dans Gestion des disques est presque identique à celui de RAID 0 : 1/ Assurez-vous que les deux disques sont en ligne et initialisés. 2/ Convertissez tous les disques de base en disques dynamiques. 3/ Cliquez avec le bouton droit sur le disque source d'origine et sélectionnez l'option Ajouter un miroir. Notez que ce disque peut contenir du contenu existant. 4/ Sélectionnez le lecteur cible dans l'assistant de configuration, puis choisissez Ajouter un miroir pour le désigner comme destination. La synchronisation des données commence immédiatement, mais le processus peut prendre un certain temps en fonction de la vitesse des périphériques de stockage et de la quantité de données. Les nouvelles données écrites dans la zone de stockage sont enregistrées sur les deux disques. Vous pouvez vous attendre à une amélioration des performances de lecture pour la matrice RAID 1. Select an existing volume, and choose Add Mirror. Select a disk to mirror the existing volume to. The RAID 1 mirror is building (resyncing) in this image. Notice it is drive letter C:. S’en sortir après une panne de disque en RAID 1. Commencez le processus de récupération en remplaçant le disque physique, puis en créant un nouveau miroir. Vous ne récupérez pas une matrice RAID 1, vous en créez simplement une nouvelle.

RAID 5 (entrelacement de disques avec parité) RAID 5, ou entrelacement de disques avec parité, est une plate-forme de stockage courante pour les serveurs de fichiers Windows contenant des données utilisateur. Comme le RAID 0, il divise la capacité de stockage en bandes et répartit les données entre celles-ci, ce qui se traduit par une augmentation significative des performances. Cependant, le RAID 5 introduit des informations de parité pour la tolérance aux pannes. La parité des données permet au système de reconstruire les données perdues à partir de n'importe quel disque de la matrice. Si un disque tombe en panne, les données des autres disques sont combinées avec les informations de parité pour régénérer le contenu perdu. Cette approche offre une excellente tolérance aux pannes. Le RAID 5 ne peut pas reconstruire les données si deux disques tombent en panne simultanément. Il ne gère qu'une seule panne de disque à la fois. Quand utiliser le RAID 5. Le RAID 5 offre un équilibre entre performances et tolérance aux pannes. Il nécessite au moins trois disques, mais plus vous ajoutez de périphériques, meilleurs sont le ratio de stockage et les performances. Le RAID 5 est particulièrement utile pour les données utilisateur standard, telles que les répertoires personnels, les dossiers de projet ou autres référentiels de stockage de fichiers. Configurer RAID 5. Une fois le Gestionnaire de disques ouvert, procédez comme suit : 1/ Vérifiez que tous les disques sont en ligne et initialisés. 2/ Convertissez tous les disques de base en disques dynamiques. 3/ Cliquez avec le bouton droit sur l'espace non alloué sur l'un des disques. 4/ Sélectionnez Nouveau volume RAID 5. L'assistant de configuration RAID s'ouvre. 5/ Sélectionnez au moins trois disques pour la nouvelle matrice RAID 5. 6/ Sélectionnez une lettre de lecteur pour l'espace de stockage. 7/ Sélectionnez le système de fichiers, probablement NTFS. 8/ Sélectionnez Terminer pour commencer à créer la matrice. La création d'un volume RAID 5 utilise le même assistant et le même processus que les autres types de RAID. Comme pour les autres déploiements RAID, utilisez des disques de même taille et de même type pour obtenir les meilleurs résultats. L'assistant vous demande une lettre de lecteur et un format de système de fichiers. Il vous permet ensuite de vérifier le processus avant de créer la matrice. Récupération à partir d'un disque défaillant en RAID 5. Il est possible que vous ne remarquiez pas immédiatement une défaillance du disque RAID 5 de Windows Server. Les données restent disponibles, c'est là tout l'intérêt. Cependant, vos utilisateurs peuvent constater une baisse des performances. Examinez ces problèmes à l'aide de l'Observateur d'événements ou du Moniteur de performances, puis lancez le processus de récupération : 1/ Utilisez l'utilitaire Gestion des disques pour identifier le périphérique défectueux. Il apparaîtra probablement comme hors ligne ou défectueux. 2/ Remplacez le disque physique. Mettez-le en ligne et initialisez-le à l'aide de Gestion des disques. 3/ Cliquez avec le bouton droit sur le volume RAID 5, puis sélectionnez Réactiver le volume ou Réparer le volume pour recréer les données perdues. La reconstruction de la matrice peut être intensive et prendre beaucoup de temps. Cependant, les données restent disponibles pour les utilisateurs pendant le processus de reconstruction.