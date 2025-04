Cloud : comment améliorer les performances et le coût des VM Azure

Parfois, une machine virtuelle (VM) dans Azure est le seul moyen de répondre à un besoin. Une charge de travail virtualisée dans le cloud peut démarrer rapidement et évoluer, ce qui la rend idéale pour de nombreux scénarios d’usage. Comme pour la plupart des ressources en cloud qui utilisent un modèle de facturation à la consommation, il est important de maintenir les coûts aussi bas que possible. Il existe de nombreuses façons d’optimiser les VM Azure, mais la règle générale est que les petites modifications régulières donnent les meilleurs résultats.

Heureusement, il est possible d’automatiser ce travail. Microsoft propose une vidéo qui explique la marche à suivre. Vous pouvez également automatiser cette procédure via Azure Function s. Dans ce contexte, il est utile d’étiqueter correctement chaque machine virtuelle. Par exemple, vous pouvez utiliser un script pour traiter toutes les VM marquées du terme « Développement ». Vous pouvez aussi utiliser ces étiquettes pour démarrer ou « désallouer » automatiquement les VM selon un calendrier.

De nombreuses personnes ignorent le Conseiller Azure, qui suggère notamment des moyens de réduire les coûts de vos ressources Azure. Il s’agit d’un outil extrêmement utile lorsqu’il est utilisé correctement. Au fil du temps, le Conseiller Azure évalue les machines virtuelles d’après un ensemble de critères et émet des suggestions. Vous n’êtes pas obligé de suivre ses conseils, mais vous devez vérifier ses suggestions et déterminer si elles sont valables.

À titre de comparaison, un disque SSD standard de 1 To coûte, dans cette région, 395 $ par mois. En utilisant plusieurs disques plus petits, l’entreprise économise 384 dollars par an et par serveur. Avec cette configuration multipliée sur une flotte de machines virtuelles, les économies annuelles pourraient facilement dépasser les milliers d’euros pour une grande entreprise.

L’administrateur peut également utiliser quatre disques durs S15 de 256 Go pour obtenir 2 000 IOPS et un débit de 240 Mo/s pour 363 $ par mois.

Supposons qu’un administrateur veuille créer une VM Azure avec 1 To d’espace disque et des entrées-sorties performantes. Il commence par sélectionner une instance Windows Server E4-2as dans la région East US 2. Si l’administrateur choisit un disque dur mécanique S30 de 1 To, il obtiendra 500 IOPS et un débit de 60 Mo/s. Cette configuration coûte 359 $ par mois.

De nombreux administrateurs commettent l’erreur d’attacher un grand disque à la VM Azure en tant que disque de données, mais ce n’est peut-être pas la meilleure option. Les administrateurs peuvent obtenir plus d’IOPS et de débit en regroupant plusieurs disques plus petits en un seul disque logique, à l’aide de Storage Spaces sous Windows ou de Logical Volume Manager (LVM) sous Linux.

Faire les bons choix pour le pool de stockage

Cette configuration de disques durs fait une grande différence de prix et présente l’avantage supplémentaire de répondre aux exigences de performance au lieu d’utiliser des disques SSD plus coûteux. À des fins de haute disponibilité, Azure utilise le stockage localement redondant (Locally Redundant Storage, ou LRS) pour une VM afin de stocker trois copies des données dans la région primaire.

Lors de l’utilisation de Storage Spaces, les mêmes règles s’appliquent que pour toute configuration RAID. Vous devez ajouter des disques de même taille dans le pool de stockage et respecter le nombre de colonnes spécifié par les paramètres du pool de stockage.

L’utilisation de disques plus petits vous permet d’augmenter votre capacité de stockage de façon incrémentielle à un meilleur prix. Par exemple, si vous disposez de deux disques de 2 To et que vous souhaitez obtenir 100 Go supplémentaires, vous devez ajouter deux disques de 2 To. L’utilisation de disques plus petits permet de réduire les coûts.

Bien qu’il soit préférable d’utiliser des disques plus petits, Storage Spaces ne peut gérer qu’un nombre limité de disques par VM. Il n’est pas recommandé d’utiliser plus de cinq ou six disques par VM. Chaque type de VM étant différent, vérifiez la documentation de Microsoft.

Étant donné que les disques ajoutés sont redondants grâce à LRS, il est acceptable de créer un seul disque de démarrage pour contenir les fichiers du système d’exploitation.