Sur site ou en Cloud ? Que choisir pour sa plateforme de MDM, EMM ou UEM

Les organisations peuvent déployer des plateformes de mobilité d'entreprise sur site ou en mode cloud. Mais avant cela, elles devraient évaluer les avantages et les inconvénients de chaque option.

Par le passé, il existait des disparités fonctionnelles entre les plateformes de gestion des appareils mobiles (MDM) sur site et en cloud. Aujourd'hui, les principales plateformes de gestion unifiée des points de terminaison (UEM) offrent presque 100 % de parité fonctionnelle. La meilleure voie à suivre pour les organisations dépend donc souvent de leur infrastructure existante.

Choisir entre Cloud et on-premises

Le cloud est de plus en plus adopté alors que les serveurs de messagerie se tournent vers Microsoft 365, Google et d'autres services. Les services cloud offrent de nombreux avantages. Par exemple, ils exécutent toujours les dernières mises à jour sans avoir à les configurer et à gérer les processus de changement. Toutes les principales plateformes de gestion de la mobilité en entreprise (EMM) et de gestion unifiée des terminaux (UEM) en cloud fonctionnent dans des environnements à haute disponibilité, et il n'est pas nécessaire d'acquérir des adresses IP publiques.

Il existe également une troisième option : un équivalent hébergé sur site. Les organisations peuvent déployer une instance dans un centre de calcul cloud ou de fournisseur de services managés. Cependant, c’est rarement la meilleure option pour la plupart des organisations, car elle combine la plupart des inconvénients des deux options. Un déploiement hébergé sur site n'est adapté qu'à des cas d'utilisation spécifiques – par exemple, lorsqu'une organisation nécessite une fonctionnalité spécifique uniquement disponible dans la version sur site mais ne souhaite pas la déployer sur son propre matériel.

Le facteur majeur pour la plupart des organisations est la manière dont elles déploient leurs serveurs. Si la majorité des serveurs sont conservés en interne, alors il est souvent logique de continuer avec cette politique et de déployer des serveurs EMM aux côtés du reste du parc. Si l'entreprise adopte une stratégie privilégiant le cloud, alors un EMM en mode cloud sera plus facile à mettre en place.

En général, les organisations devraient examiner leurs serveurs de courrier électronique, de fichiers et d'annuaires. Si tous ces éléments sont sur site, l'organisation devrait également déployer son EMM sur site et vice versa. Les organisations qui déploient un MDM ou un EMM en cloud avec des ressources sur site doivent configurer les paramètres du pare-feu et déployer quelques machines virtuelles sur site pour accommoder les connexions à Azure AD, au courrier électronique, aux partages de fichiers et à SharePoint.