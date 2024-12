Les 7 meilleurs outils d’administration des terminaux mobiles à considérer

L’administration des terminaux mobiles est un élément essentiel de l’informatique d’entreprise, mais les administrateurs ont besoin des bons outils pour gérer les défis particuliers que posent les appareils tels que les smartphones.

Pour simplifier les processus de gestion, les administrateurs peuvent se tourner vers un logiciel dédié. Toutefois, le choix d’un outil approprié peut s’avérer difficile, car il existe de nombreux produits et fonctionnalités à évaluer.

Plusieurs classifications d’outils d’administration ont évolué au cours des dernières années. Aujourd’hui, ces outils se répartissent généralement dans les catégories suivantes :

Ces catégories présentent toutes des caractéristiques différentes, mais se recoupent également à bien des égards. Au départ, les administrateurs utilisaient des outils distincts pour gérer les PC et les terminaux mobiles. Aujourd’hui, la plupart des outils sont des UEM, qui regroupent toutes ces fonctionnalités au sein d’une même plateforme. Les organisations peuvent avoir du mal à trouver un outil exclusivement dédié à la MAM, par exemple, mais des plateformes plus larges incluent des outils et des fonctionnalités de MAM. Par conséquent, les services informatiques peuvent souvent utiliser des outils classés techniquement comme UEM ou EMM pour leur stratégie de MDM.

L’aspect gestion des applications du MDM couvre le déploiement de nouvelles applications, ainsi que les mises à jour et les correctifs des logiciels déjà déployés. Dans les environnements BYOD, les capacités de gestion des applications d’un outil de MDM doivent permettre au service informatique de déployer des applications sur les appareils personnels des utilisateurs tout en maintenant la sécurité et l’accès aux données.

Associée à la création de rapports, l’analyse fournit des données précieuses pour déterminer les performances des appareils administrés. Ces données peuvent inclure des mesures telles que la productivité des appareils, les temps d’arrêt et l’efficacité du déploiement et du provisionnement. Un produit de MDM devrait également permettre des analyses personnalisables, assorties de modèles, afin de faciliter le démarrage.

Les administrateurs ont besoin de rapports sur les données critiques pour évaluer les aspects opérationnels de l’environnement informatique. Chaque organisation a des indicateurs différents pour son environnement. Certains produits ne fournissent que des rapports limités et peu flexibles. D’autres fournissent des rapports personnalisables, y compris des requêtes, des formats et des méthodes de distribution définis par l’utilisateur.

Pour maintenir les opérations quotidiennes, un produit doit offrir une assistance compétente et réactive au personnel informatique et aux utilisateurs finaux. Les systèmes hors ligne laissent la place à des utilisateurs improductifs, ce qui se traduit par une perte de chiffre d’affaires. Un fournisseur disposant d’un framework d’assistance efficace peut remettre ces systèmes en ligne rapidement et réduire les coûts.

L’outil de MDM aide les équipes informatiques à provisionner, enrôler et déployer des appareils pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs existants qui ont changé de rôle dans l’organisation. La gestion des appareils mobiles peut également aider à mettre à jour et à corriger les logiciels sur ces appareils par le biais de politiques. La fonction de provisionnement et de déploiement doit être flexible et permettre aux services informatiques de définir des groupes logiques ayant des tâches opérationnelles similaires afin de rendre la gestion simple et réactive.

Les fonctionnalités des outils MDM se concentrent sur le déploiement et la gestion de l’appareil physique, que les administrateurs peuvent contrôler à partir d’une interface centrale. Ces fonctions permettent aux services informatiques de déployer des logiciels, des correctifs et des mises à jour, et la plupart disposent d’une fonction de contrôle à distance pour… l’assistance des utilisateurs, à distance. La fonctionnalité MDM peut couvrir tous les aspects, du dépannage à la gestion du cycle de vie. Toutefois, les entreprises doivent accorder la priorité à quelques caractéristiques clés lorsqu’elles comparent les outils de MDM.

7 outils MDM à prendre en compte

Il peut être difficile de trouver un fournisseur de MDM adéquat à mesure que de nouveaux outils sont disponibles. Nombre de ceux qui sont apparus au cours de l’année écoulée n’ont pas la maturité ou la portée de certaines options éprouvées qui existent depuis bien plus longtemps. Néanmoins, certains outils relativement nouveaux ont du potentiel et méritent d’être pris en considération.

La liste suivante a été choisie sur la base d’une recherche industrielle sur les outils MDM compatibles avec les écosystèmes Windows, Android et Apple. L’auteur a basé son analyse sur un aperçu G2 des produits et des commentaires des utilisateurs, ainsi que sur des enquêtes de Gartner et d’autres listes de produits de MDM. Cette liste n’est pas classée et apparaît par ordre alphabétique.

Google Workspace

Pour une gestion conviviale d’Android, Google Workspace est une option à envisager. Il comprend la console Google Admin et un ensemble de fonctionnalités de gestion des terminaux. Les avis soulignent que l’intégration, l’évolutivité et le support client sont les points forts de la plateforme, et beaucoup notent ses fonctions d’inscription et de provisionnement des appareils.

Dans l’ensemble, les utilisateurs jugent Google Workspace très bien en matière d’interface utilisateur, mais lui attribuent de mauvaises notes en ce qui concerne la mise en œuvre pour Windows et macOS. Une autre critique fréquente est que les administrateurs doivent fouiller dans de nombreuses couches pour trouver certains paramètres.

Google propose plusieurs plans tarifaires, dont la plupart font partie des éditions Frontline, Business, Enterprise ou Essentials. Les éditions Business s’adressent aux petites et moyennes entreprises, et toutes sont limitées à 300 utilisateurs. Le niveau professionnel comprend les plans suivants :

Édition Business Starter . Ce plan coûte 6 $ par utilisateur et par mois dans le cadre d’un plan annuel, ou 7,20 $ par utilisateur et par mois dans le cadre d’un plan de tarification flexible.

. Ce plan coûte 6 $ par utilisateur et par mois dans le cadre d’un plan annuel, ou 7,20 $ par utilisateur et par mois dans le cadre d’un plan de tarification flexible. Édition Business Standard . Ce plan coûte 12 $ par utilisateur et par mois dans le cadre d’un plan annuel, ou 14,40 $ par utilisateur et par mois dans le cadre d’un plan de tarification flexible.

. Ce plan coûte 12 $ par utilisateur et par mois dans le cadre d’un plan annuel, ou 14,40 $ par utilisateur et par mois dans le cadre d’un plan de tarification flexible. Édition Business Plus. Ce plan coûte 18 $ par utilisateur et par mois dans le cadre d’un plan annuel, ou 21,60 $ par utilisateur et par mois dans le cadre d’un plan de tarification flexible.

Hexnode UEM

Les organisations à la recherche d’un outil de gestion mature et bien connu pourraient opter pour Hexnode, un produit historiquement populaire. Hexnode a reçu des critiques positives pour ses options de provisionnement et d’enrôlement, ainsi que pour ses fonctions de support telles que l’assistance à distance.

La plateforme se distingue également par ses solides fonctionnalités de reporting, et les administrateurs peuvent regrouper les appareils et les utilisateurs pour appliquer des politiques. Cependant, certains critiques ont indiqué qu’elle était chère pour les fonctionnalités disponibles et qu’elle ne gérait pas très bien les appareils Windows ou Apple.

Hexnode ne fournit pas de fourchettes de prix spécifiques pour ses différents plans – Express, Pro, Enterprise, Ultimate et Ultra. En revanche, il offre une période d’essai gratuite de 14 jours pour tous les plans. Pour plus d’informations sur les prix, les responsables informatiques doivent demander un devis au fournisseur.

Jamf Pro

Deux fournisseurs de MDM populaires se concentrent strictement sur les produits Apple : Jamf et Kandji. Cette orientation est utile, car elle permet aux administrateurs d’utiliser les fonctions de sécurité natives d’Apple.

Jamf Pro est la plateforme de MDM d’entreprise de la suite logicielle Jamf. Elle est très bien notée par les clients en ce qui concerne l’assistance et la gestion des terminaux, mais les évaluateurs ont déclaré qu’elle était difficile à apprendre, avec une interface utilisateur médiocre et une courbe d’apprentissage élevée.

Parmi les fonctionnalités les plus appréciées, citons la possibilité de déployer des applications et de modifier la configuration de vastes groupes d’appareils en un seul clic et d’effectuer des inscriptions à des tests. Cela permet de réagir rapidement aux correctifs de sécurité.

Avec le modèle de tarification commerciale de Jamf, Jamf Pro coûte 3,75 $ par appareil et par mois pour les appareils iOS, iPadOS, tvOS et watchOS, et 7,89 $ par appareil et par mois pour les appareils macOS. Avec le modèle de tarification pour l’éducation, les coûts sont de 9 $ par appareil par an et de 18 $ par appareil par an, respectivement. Le site web de Jamf Pro indique que des minimums d’appareils s’appliquent, mais il ne donne pas de chiffre précis.

Pour plus de fonctionnalités, les clients peuvent combiner Jamf Pro avec d’autres produits Jamf dans le cadre des plans Business ou Enterprise. Jamf Business coûte 14,34 $ par utilisateur et par mois, avec un minimum de 25 utilisateurs. Jamf Enterprise nécessite un devis et un minimum de 25 utilisateurs ou 50 appareils.

Les petites entreprises peuvent également envisager Jamf Now, le pendant d’entrée de gamme de Jamf Pro, avec moins d’outils et d’intégrations avancés. Il coûte 4 $ par appareil et par mois et n’impose pas de nombre minimum d’utilisateurs.

Kandji

Les administrateurs Apple peuvent également envisager Kandji pour le MDM. Les avis indiquent que ce produit a un taux élevé de satisfaction des utilisateurs. En particulier, les utilisateurs apprécient la simplicité de l’interface unique d’administration et l’efficacité de l’intégration avec des produits tiers. La facilité d’utilisation est un autre avantage de Kandji, et c’est un domaine dans lequel il surpasse Jamf Pro.

L’un des reproches faits à Kandji est son modèle de tarification, avec des coûts élevés pour les ordinateurs portables administrés par rapport aux terminaux mobiles. Toutefois, les organisations doivent demander un devis au fournisseur pour obtenir des informations sur les prix. Kandji propose un essai gratuit de 14 jours.

ManageEngine Endpoint Central

Autre produit historiquement mature et populaire, ManageEngine Endpoint Central est un leader sur le marché du MDM. Ce produit est performant en matière d’évolutivité, de support des terminaux et de facilité d’utilisation, et il dispose d’une excellente fonctionnalité de gestion des correctifs. L’outil d’assistance à distance est également simple et efficace, ce qui aide les administrateurs à résoudre facilement les incidents de support. ManageEngine est moins performant en termes d’analyse et de complexité de la configuration initiale.

ManageEngine Endpoint Central propose une édition gratuite pour un maximum de 25 terminaux, et le prix des autres éditions varie en fonction du nombre d’appareils administrés et d’autres facteurs. Pour un prix de départ, ces plans couvrent jusqu’à 50 appareils.

Édition professionnelle . La version sur site de ce plan est proposée à partir de 795 $ par an, ou 1 987 $ avec une licence perpétuelle. La version cloud est proposée à partir de 1 045 dollars par an, ou 104 dollars par mois.

. La version sur site de ce plan est proposée à partir de 795 $ par an, ou 1 987 $ avec une licence perpétuelle. La version cloud est proposée à partir de 1 045 dollars par an, ou 104 dollars par mois. Édition entreprise . La version sur site de ce plan est proposée à partir de 945 $ par an, ou 2 362 $ avec une licence perpétuelle. La version cloud est proposée à partir de 1 245 dollars par an, ou 124 dollars par mois.

. La version sur site de ce plan est proposée à partir de 945 $ par an, ou 2 362 $ avec une licence perpétuelle. La version cloud est proposée à partir de 1 245 dollars par an, ou 124 dollars par mois. Édition UEM . La version sur site de ce plan est proposée à partir de 1 095 dollars par an, ou 2 738 dollars avec une licence perpétuelle. La version cloud est proposée à partir de 1 395 dollars par an, ou 139 dollars par mois.

. La version sur site de ce plan est proposée à partir de 1 095 dollars par an, ou 2 738 dollars avec une licence perpétuelle. La version cloud est proposée à partir de 1 395 dollars par an, ou 139 dollars par mois. Édition sécurité. La version sur site de ce plan est proposée à partir de 1 695 dollars par an, ou 4 238 dollars avec une licence perpétuelle. La version cloud est proposée à partir de 2 045 dollars par an, ou 205 dollars par mois.

Les administrateurs peuvent également envisager ManageEngine Mobile Device Manager Plus, le produit de MDM autonome du fournisseur. Bien que cette option soit tout aussi fiable et conviviale, elle ne convient qu’à la gestion des appareils mobiles. Comme Endpoint Central, Mobile Device Manager Plus propose une édition gratuite et une version d’essai gratuite de 30 jours. Les plans payants comprennent les éléments suivants :

Édition standard . La version sur site de ce plan est proposée à partir de 9,90 $ par appareil et par an, tandis que la version cloud est proposée à partir de 1,28 $ par appareil et par mois.

. La version sur site de ce plan est proposée à partir de 9,90 $ par appareil et par an, tandis que la version cloud est proposée à partir de 1,28 $ par appareil et par mois. Édition entreprise. La version sur site de ce plan est proposée à partir de 17,90 $ par appareil et par an, tandis que la version dans cloud est proposée à partir de 2,38 $ par appareil et par mois.

NinjaOne

Relativement peu connu il y a quelques années, NinjaOne est aujourd’hui l’un des produits les mieux évalués sur le marché du MDM. Les utilisateurs déclarent que NinjaOne offre une excellente élasticité, une grande facilité d’utilisation, et des fonctions complètes de provisionnement et déploiement des appareils, ainsi que de support et de reporting. Parmi les autres caractéristiques appréciées, citons l’outil d’assistance à distance de la plateforme et la grande visibilité de tous les terminaux, qui permet une fonction de gestion des correctifs fluide et fiable.

NinjaOne propose un plan de paiement mensuel par appareil, ainsi qu’un essai gratuit de 14 jours. Pour plus d’informations sur les prix, il faut demander un devis sur le site web du fournisseur.

Scalefusion

Scalefusion est un autre nouveau venu sur le marché du MDM. Cette plateforme est particulièrement adaptée à l’intégration dans des systèmes existants et tiers. Les évaluateurs l’ont bien notée en ce qui concerne la convivialité, la gestion de la sécurité, l’analyse et la gestion des applications. Nombre d’entre eux ont également souligné sa facilité d’utilisation pour le déploiement, l’inscription des appareils et l’application des politiques, car l’interface permet de gérer de nombreux appareils à partir d’une seule interface.

Il y a quelques inconvénients en ce qui concerne le prix. L’installation initiale peut être coûteuse et il n’y a pas d’option de paiement mensuel ; un paiement annuel est exigé d’emblée. Néanmoins, les tarifs de Scalefusion sont nettement inférieurs à ceux de nombreux concurrents. Un essai gratuit de 14 jours est également disponible. Les clients peuvent choisir parmi les plans tarifaires suivants :