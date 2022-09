S’y retrouver dans les formations FinOPs

Plusieurs nouveaux rôles ont fait leur apparition : ils sont nommés ingénieurs FinOps, experts FinOps ou consultants FinOps. Derrière ces appellations peuvent se cacher des exigences différentes suivant l’activité de l'employeur, son organisation et ses besoins.

L’approche FinOps fait référence à un ensemble de pratiques de gestion des dépenses opérationnelles dans le domaine du cloud computing. Tout comme le terme DevOps met en avant la collaboration entre les équipes de développement et d’exploitation informatique, FinOps suggère une collaboration entre les équipes de finance et d’exploitation et d’ingénierie informatique.

Les pratiques FinOps ont été définies par la FinOps Foundation, un programme de la Linux Foundation.

Elles doivent aider les équipes à assurer la responsabilité financière au sein d’une organisation. En utilisant les incitations économiques proposées par les fournisseurs de cloud, ainsi que les stratégies de gestion financière et d’optimisations techniques, l’objectif est d’obtenir un déploiement rentable du cloud. Si le retour sur investissement et la rentabilité sont la priorité des organisations, dans la pratique, le FinOps doit permettre aux organisations de faire des compromis judicieux entre les coûts et les performances du cloud.

Pour les professionnels de l’informatique qui souhaitent en savoir plus sur l’approche FinOps ou démontrer leur expertise dans ce domaine, il existe des certifications et des programmes de formation. Puisque l’approche réclame une équipe, ou, tout du moins, une forme de collaboration, elles s’adressent à différents rôles. Certaines certifications doivent valider la connaissance des pratiques FinOps à une personne déjà au fait de ces pratiques. D’autres formations ciblent des profils financiers, techniques ou exécutifs.

Certaines d’entre elles proviennent directement de la FinOps Foundation. D’autres, comme celles d’AWS et de Coursera, concentrent leur programme sur la gestion et l’optimisation des coûts du cloud de manière plus générale. Si certains de ces cours ne mentionnent pas explicitement le terme FinOps dans leur titre, les concepts qu’ils couvrent peuvent se prêter aux pratiques définies par le programme de la Fondation Linux.

Les formations et les certifications de la Fondation FinOps La FinOps Foundation propose plusieurs options de certifications et de programmes de formation. Praticien certifié FinOps Ce cours autodispensé s’adresse à un large éventail de rôles informatiques et commerciaux, notamment les responsables de budgets de cloud computing, les architectes de cloud computing, les analystes FinOps, les responsables de la gestion de programmes et de portefeuilles informatiques et les conseillers en affaires financières. Le cours présente les principes fondamentaux, les concepts clés de l’approche FinOps, la manière dont une équipe devrait s’organiser et interagir, les étapes d’un processus d’identification des pôles de dépenses et d’optimisation des coûts. Des modules sont également consacrés au suivi des coûts et à la compréhension des factures cloud. Les prérequis recommandés incluent la connaissance des bases du cloud computing, d’au moins une plateforme de cloud public et des modèles de consommation « pay-as-you-go ». Le cours disponible pour un prix de 599 $ donne accès à ce qui suit : six heures d’enregistrements vidéo divisés en 13 modules dirigés par un instructeur ;

l’accès aux supports de cours en ligne pendant un an

les notes des conférenciers et les points à retenir des présentations des instructeurs ;

un accès de sept jours à une copie numérique de Cloud FinOps : Collaborative, Real-Time Cloud Financial Management, un livre publié par O’Reilly Media ;

un manuel pour étudier l’examen ; et

l’examen FinOps Certified Practitioner. Il existe également un cours distanciel FinOps Certified Practitioner s’étendant sur deux jours prodigués en direct par un instructeur. La FinOps Foundation propose ce cours, qui coûte 1 500 dollars, à des dates précises. L’examen FinOps Certified Practitioner coûte 300 dollars. Il dure une heure et comporte 50 questions à choix multiples. Une note de 75 % est nécessaire pour le réussir, et la certification est valable deux ans. La Fondation Linux propose également des options groupées pour l’examen FinOps Certified Practitioner. Pour 599 $, les personnes ont accès au cours en ligne et à l’examen. Pour 1 500 $, les personnes assistent à un cours avec instructeur et peuvent ensuite passer l’examen. FinOps pour les ingénieurs Ce cours de base forme les ingénieurs à travailler avec les équipes FinOps, financières et d’approvisionnement pour gérer efficacement l’utilisation et les coûts du cloud. Il s’adresse principalement aux ingénieurs logiciels et systèmes, ainsi qu’aux ingénieurs et responsables DevOps. Bien qu’il n’y ait pas de prérequis, il s’agit d’un cours de niveau praticien qui explore l’approche FinOps du point de vue des équipes d’ingénierie. Le cours de 299 $ donne accès aux éléments suivants : 10 modules vidéos dirigés par un instructeur ;

l’accès aux supports de cours en ligne pendant un an

les notes des intervenants et les points à retenir des présentations de l’instructeur ; et

un accès de sept jours à une copie numérique de Cloud FinOps. Professionnel certifié FinOps Ce cours pratique est l’option de formation la plus avancée de la FinOps Foundation. Il s’agit d’un mélange de cours mené par un instructeur en présentiel et d’apprentissage à son propre rythme, qui nécessite environ 40 à 50 heures de travail sur une période de quelques semaines. Il contient 36 modules répartis essentiellement en deux grands ensembles : l’ingestion, le traitement et la visualisation des données de coûts, et les optimisations techniques et financières possibles. Les conditions préalables comprennent au moins six mois d’expérience professionnelle dans le domaine de FinOps et un certificat de FinOps Certified Practitioner. Le cours coûte 3 750 dollars. Pour répondre aux exigences de cette certification, vous devrez faire ce qui suit : assister à deux sessions en personne ;

compléter les modules à suivre à votre rythme

passer l’examen FinOps Professional ; et

satisfaire aux exigences en matière de service et de contribution au contenu. L’examen FinOps Certified Professional, d’une durée de deux heures, comprend 100 questions. Une note d’au moins 75 % est requise pour le réussir.

Amazon Web Services Une certification AWS (Amazon Web Services) montre que le bénéficiaire possède des connaissances, des compétences et des capacités spécifiques à AWS. Le cours AWS Cloud Financial Management for Builders s’adresse spécifiquement aux personnes qui souhaitent gérer et optimiser plus efficacement leurs coûts liés au cloud AWS. Il s’adresse aux développeurs, aux administrateurs système et aux architectes. Un certificat Architecting on AWS est recommandé pour ce cours. Ce cours de niveau intermédiaire couvre les points suivants : les meilleures pratiques pour réduire les coûts AWS ;

les outils AWS permettant de gérer et d’optimiser les dépenses sur la plateforme de cloud ;

les moyens d’estimer et de réguler les charges de travail actuelles et futures du cloud ; et

les meilleures pratiques en matière d’architecture, entre autres compétences. Il existe des options virtuelles et en personne dans différents lieux et langues. Le cours de trois jours coûte 2 025 dollars.

Cloud Academy Cloud Academy est une plateforme de formation en ligne qui propose des certificats sur une variété de sujets, des fondamentaux du cloud computing à la gestion d’entreprise. Les abonnements comprennent l’accès à la bibliothèque de contenus, les laboratoires pratiques et la préparation aux examens. Ils coûtent 39 dollars par mois, ou 399 dollars par an. La Cloud Academy propose un cours intitulé « Optimizing Cloud Costs », axé sur la gestion financière du cloud. Les participants apprennent à faire ce qui suit : analyser et répartir les dépenses liées au cloud ;

utiliser certains services et outils pour réduire votre coût de propriété dans le cloud ;

adopter un modèle de coût basé sur la consommation ; et

mesurer l’efficacité des coûts. Le cours dure en moyenne 11 heures, réparties en 17 modules qui comprennent des laboratoires pratiques, des cours, des webinaires et un examen. L’examen gratuit est composé de 30 questions à choix multiples et dure 45 minutes. Vous devez obtenir au moins 60 % pour le réussir. En outre, Cloud Academy propose de nombreux autres cours, examens et ressources sur sa plateforme.

Coursera AWS propose un cours intitulé Cloud Cost Management : Optimization Strategies via Coursera, une autre plateforme de formation en ligne. Ce cours explique comment commencer à optimiser les coûts et la capacité d’AWS. Réparti sur trois semaines, ce cours en ligne de six heures, de niveau débutant, offre des délais flexibles et un certificat à l’issue de la formation. L’objectif est de développer des compétences en matière de gestion financière, de cloud computing et de gestion des coûts. Parmi les sujets abordés figurent les bases de la tarification AWS, le dimensionnement des VM et l’utilisation de la console de facturation AWS pour analyser les dépenses. Vous pouvez vous inscrire gratuitement, mais le certificat coûte 49 dollars.

Les offres de formations FinOps en France En France, plusieurs organismes de formation prodiguent des cours destinés à se former au FinOps. Orsys, l’Institut Capgemini, l’académie OCTO Technology, M2i Formation, PLB Consultant, ou encore l’institut SFEIR sont quelques-uns de ceux-là. Certaines, dont celles de l’OCTO Academy, de l’institut Capgemini et de SFEIR, visent à présenter les fondamentaux du FinOps en une journée. Elles sont respectivement proposées à 1 040 euros HT, 1 055 euros HT, et 700 euros HT. Celles d’Orsys se concentre sur la pratique FinOps pour Azure et dure deux jours. Elle coûte 1 830 euros HT. La formation proposée par PLB Consultant se concentre sur AWS, coûte 1 490 euros et s’étale elle aussi sur deux journées. M2i Formation propose deux parcours, l’un consacré aux fondamentaux, l’autre aux pratiques avancées. Elles coûtent toutes deux 1 500 euros HT pour deux jours de cours.