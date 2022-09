Comment bien choisir ses outils FinOps

Le cloud peut poser de sérieux problèmes de gestion des coûts aux entreprises. Il existe différents modèles de tarification et potentiellement différents niveaux de prix pour chaque service. En outre, l’utilisation et la consommation des ressources du cloud peuvent facilement devenir incontrôlables pour les entreprises dont les bases d’utilisateurs sont vastes et disparates.

Les entreprises ont besoin de discipline et de collaboration pour utiliser efficacement et payer à leur juste prix les services cloud. L’approche FinOps est un ensemble de pratiques conçues pour répondre aux préoccupations de gestion des coûts pour tous les usages de cette infrastructure à la demande. Certains outils peuvent aider les organisations à mettre en œuvre les pratiques FinOps.

À quoi servent les outils FinOps ?

Les logiciels sont essentiels pour les équipes ou les responsables FinOps. Ils permettent de comprendre la consommation du cloud, de traduire des factures complexes, de corréler l’utilisation et les coûts par rapport aux utilisateurs ou aux projets, de maintenir des rapports et des alertes. In fine, ils doivent aider à prendre des décisions qui peuvent optimiser l’utilisation des ressources et les coûts. De nombreux outils FinOps sont spécifiques aux différents fournisseurs cloud, tandis que d’autres sont proposés par des éditeurs tiers.

Bien que les outils FinOps peuvent servir des objectifs similaires aux utilitaires de gestion de coûts IT plus « traditionnels », ils sont généralement adaptés à un public différent. La gestion classique des coûts se cantonne à rapporter quelles ressources du cloud une organisation utilise et combien ces ressources coûtent. Ces rapports ne sont généralement vus que par un petit nombre de responsables. Ces éléments sont difficilement exploitables.

Idéalement, ces outils s’adressent aux membres des équipes FinOps, pluridisciplinaires. Ces collaborateurs les manipulent pour produire des analyses et des rapports adaptés aux finances, à l’ingénierie et à d’autres entités majeures d’une organisation.

En outre, les outils FinOps peuvent fournir des recommandations d'optimisation. Aux membres de l’équipe FinOps de voir comment ces conseils peuvent améliorer les performances et les dépenses liées au cloud.