CTI : l’accélération de l’analyse technique par les modèles de langage

L’intégration des modèles de langage (LLM) dans les processus de renseignement sur les menaces, ou Cyber Threat Intelligence (CTI), modifie la structure de la production analytique. L’usage de l’IA ne remplace pas l’investigation mais agit comme un multiplicateur de capacité d’exécution. Cette approche permet d’absorber des volumes de données techniques que l’analyse humaine seule traiterait avec une latence significative. Ce sont les conclusions des équipes d’Intrinsec.

Dans une étude de cas récente, raconte Gilbert Kallenborn, ingénieur cybersécurité, l’utilisation d’une IA a permis d’examiner un dépôt GitHub volumineux comprenant 574 commits. Le modèle a isolé en 40 minutes quatre artefacts malveillants dissimulés dans des fichiers de configuration et de dépendances. Cette capacité de traitement rapide de l’analyse technique par analyse statique de code permet à l’analyste de se concentrer sur la synthèse plutôt que sur la lecture linéaire de fichiers.

Anatomie d’une campagne de recrutement frauduleuse sur GitHub La campagne analysée exploitait un scénario de recrutement frauduleux ciblant des développeurs blockchain. L’infrastructure reposait sur une entreprise fictive et un projet en apparence légitime, dissimulant des mécanismes de compromission sophistiqués. Les vecteurs d’infection identifiés incluaient : l’exécution automatique de tâches malveillantes lors de l’ouverture du dossier dans VSCode ; introduction d’une dépendance npm piégée ; une chaîne de staging multi-étapes utilisant des jetons JWT éphémères ; et une infrastructure de commande de contrôle (C2) dotée d’un filtrage comportemental pour résister à l’investigation.

Cartographie rapide d’une cinétique d’attaque multi-étapes Le LLM a été utilisé pour reconstruire la cinétique d’attaque en un peu plus d’une heure, une tâche qui aurait nécessité une journée complète pour un analyste humain seul. Le modèle a ainsi réussi à identifier les trois vecteurs d’infection, à reconstruire la chaîne de staging en quatre étapes, à extraire les marqueurs techniques de compromission (IOC), à décoder une URL C2 encodée en base64, et à assurer le démaquillage partiel d’un fichier JavaScript. Le modèle a également généré la structure complète du rapport, incluant un mapping sur 30 techniques MITRE ATT&CK, des tableaux d’IOCs et des hashes cryptographiques.