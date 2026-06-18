De ClickFix à Polygon : le mécanisme de dissimulation du C2 par ErrTraffic

ErrTraffic est un framework JavaScript malveillant injecté dans des sites WordPress compromis pour afficher l'appât ClickFix et distribuer des charges utiles malveillants. Ce framework est commercialisé sous un modèle MaaS - ou maliciel en mode service -, incluant un plugin WordPress et un panneau d'administration pour gérer les charges utiles, le filtrage géographique et les statistiques.

Son opérateur LenAI commercialise ce framework depuis au moins décembre 2025 sur un forum bien connu, notamment, des cybercriminels. Ce modèle MaaS permet aux affiliés de diffuser efficacement les charges utiles via des infrastructures compromises.

L'intégration blockchain Le système de distribution de trafic (TDS) d'ErrTraffic intègre la technique EtherHiding pour masquer son infrastructure de commande et contrôle (C2) au sein de la blockchain. Depuis sa version 3, le script injecté sur les sites WordPress interroge un contrat intelligent sur Polygon pour récupérer les serveurs C2, expliquent les équipes de Sekoia.io. Ce mécanisme permet aux attaquants de faire pivoter l'infrastructure sans redéployer de code sur des milliers de sites compromis, prévenant ainsi le blocage par les solutions de sécurité. L'analyse forensique a permis d'identifier deux clusters distincts d'ErrTraffic. Le cluster « Analytics » utilise un contrat intelligent unique sur Polygon pour récupérer les domaines C2 et distribue exclusivement le cleptogiciel Vidar. Ses communications avec le C2 ne sont pas maquillées. En contraste, le cluster « Beer » interagit avec la blockchain via divers points de terminaison RPC, utilisant plusieurs contrats intelligents pour stocker les domaines C2, majoritairement caractérisés par le TLD .beer. Ce cluster distribue une variété de maliciels (Vidar, Stealc, Remus, Salat) et utilise des techniques d'injection plus complexes, incluant l'encryption RC4 et le maquillage du script.