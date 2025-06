Cegid confie la gestion des WAF à ses équipes DevOps

Cegid commercialise ses solutions de gestion auprès de 750 000 entreprises dans plus de 130 pays, soit près de 21 millions d'utilisateurs au total. 74 % de l'activité de Cegid provient du Cloud.

Historiquement, Cegid était un grand partenaire Microsoft, mais cette stratégie s’est élargie avec Oracle OCI et AWS : « avant de nous diversifier, nous n’étions que sur Azure », raconte Ludovic Balmont, Architecte Réseaux et Sécurité Cloud chez Cegid, tout en précisément compter actuellement « encore 28 000 actifs sur Azure, sur 6 régions différentes dans le monde, dont la Chine ».

En parallèle de cette stratégie multicloud, l’éditeur doit maintenir un inventaire patrimonial assez fort, avec de l’ordre de 2 000 VM en production dans de multiples datacenters : « historiquement, nous sommes arrivés sur le cloud assez tôt. Dès les années 2000, nous avons proposé nos premières applications en mode ASP (Application Service Provider) sur du Citrix dans nos datacenters, puis, dans les années 2010, nous sommes passés chez un infogéreur pour accompagner notre croissance et pouvoir faire grossir le nombre de VM ».

C’est en 2017 que Cegid commence réellement à exploiter le Cloud public. Ludovic Balmont adopte alors les bonnes pratiques de sécurité en vigueur à cette époque, c'est-à-dire la mise en place d’un hub de sécurité constitué d’instances de firewall auquel les applications sont configurées en mode Hub and Spoke : « il s’est rapidement avéré que cette approche présentait de nombreuses contraintes au niveau des DevOps, mais aussi en termes de défense en profondeur, car il n’était pas possible d’analyser totalement le trafic entre applications ».

Toutes les applications devaient être connectées à ce hub, mais, suite à plusieurs acquisitions, certaines équipes travaillaient de leur côté en dehors de cette approche avec leurs propres solutions. Pour garder une certaine agilité et souplesse, la politique choisie fut de laisser ces équipes travailler comme elles l’entendaient, mais en mettant systématiquement un WAF devant leur application : « elles avaient interdiction d’exposer une application sur le Web sans un minimum de sécurité. Le problème était qu’un WAF cloud-natif n’est pas simple à mettre en place et à opérer, avec des conflits entre l’équipe DevOps et l’équipe R&D sur qui devait opérer les WAF. Ces WAF envoyaient des logs à Elastic Search, Splunk, Dynatrace et fonctionnaient en mode détection pour les trois quarts d’entres-eux… »

L’augmentation des tarifs Azure, un mal pour un bien

Après la crise de la Covid, la décision est prise de remettre à plat cette approche. Dans le même temps, la brusque augmentation des tarifs de Microsoft pousse alors la direction de Cegid à diversifier son éventail de fournisseurs Cloud.

En 2024, les équipes d’architectes de l'éditeur se sont réunies pour élaborer une stratégie MultiCloud globale, et dans le cadre de ce projet, ont travaillés avec les équipes de sécurité pour préparer un cahier des charges très fouillé afin de définir quel serait le WAF idéal. Il devait répondre à toutes les contraintes de l’éditeur et être capable de protéger tant les applications on-premise et les applications SaaS quel que soit le Cloud. « Le WAF devait aussi apprendre du comportement de nos applications, mais aussi être utilisable par toutes les équipes », ajoute Ludovic Balmont.

De multiples solutions WAF ont été analysées, y compris open source, et c’est la solution Check Point qui a semblé correspondre le mieux aux attentes de l’éditeur. Un PoC est alors lancé avec sur une application encore en cours de développement. Un critère était décisif : « la solution devait absolument être pilotable en Infrastructure as code ».

Ludovic Balmont explique : « depuis des années, nos équipes DevOps déploient toutes les applications dans ce mode, avec Terraform et Ansible. Seule l’exposition au web par le Hub de sécurité était encore réalisée manuellement par l’équipe sécurité réseau ».

Sur le papier, le WAF Check Point était pilotable via des API, même s’il s’est avéré que cette capacité a posé quelques soucis : « je pense que nous étions pionniers sur ce type d’usage du WAF. Nous avons été accompagnés par un architecte solutions et nous avons pu remonter directement les problèmes rencontrés à l’équipe gestion de produit de Check Point qui résolvait ceux-ci dans les heures qui suivaient. Ils ont été très réactifs et le PoC s’est bien passé ».

La volonté de Ludovic Balmont était vraiment de basculer ce PoC en production, ce qui a pu être réalisé à l’issue des tests. Selon lui, la solution est aujourd’hui très appréciée des DevOps : « nous disposons d’un portail unique auquel nous nous connectons en SSO. Les équipes DevOps disposent de leurs propres droits d’accès et ont la vision des logs. Les développeurs et ingénieurs sécurité et réseau peuvent échanger entre eux sur les éventuels problèmes rencontrés et les résoudre plus facilement, plutôt que de s’opposer les uns aux autres. Cela change vraiment la donne ».

En termes de gouvernance, les DevOps sont responsables du paramétrage des WAF. À cette fin, il disposent des droits de lecture/écriture sur les paramètres. Les autres utilisateurs, comme la R&D par exemple, ont seulement un droit de lecture. Cela permet de garder plus de simplicité sur le contrôle des paramétrages et une gouvernance bien plus rigide.