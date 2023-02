Comment Vinci Construction a repensé ses accès distants

Avec 115 000 salariés, Vinci construction est un géant mondial du bâtiment, du génie civil et la construction d’infrastructures linéaires comme les routes. Le groupe présent dans 40 pays, mais avec des chantiers dans une centaine, et se compose de 1 300 Business Units. Si la France représente un peu moins de 45 % de l’activité du groupe, l'organisation de ce dernier est très décentralisée : chaque pays dispose de ressources informatiques en propre. Une culture d’entreprise qui explique que Vinci Construction compte actuellement pas moins de 25 datacenters dans son périmètre IT…

Filiale aujourd’hui intégrée à Vinci Construction, Eurovia a lancé il y a deux ans un vaste projet de modernisation des accès distants suite au début de la crise sanitaire de la COVID : « le 17 mars 2020, le premier jour du confinement, la plateforme VPN de notre opérateur a littéralement explosé en plein vol », se souvient Laurent Benoit, Directeur Architecture IT à la DSI de Vinci Construction.

Pour leurs accès distants, les utilisateurs français utilisaient la solution Cisco AnyConnect proposée et managée par l’opérateur du réseau MPLS de l’entreprise. « Il nous a fallu 48 heures de travail non-stop pour onboarder toute la France. Chaque pays a fait un peu comme il a pu pour gérer la situation et cela ne s’est pas fait sans difficultés… »

La DSI d’Eurovia décide alors de trouver une alternative à cette solution managée sur laquelle elle n’a que peu de prise. La stratégie de décentralisation du groupe vient quelque peu compliquer le projet de rénovation : Eurovia était présent dans 15 pays et chacun de ces pays a déployé sa propre solution VPN. La France avait opté pour une solution managée, mais d’autres pays ont préféré opérer elles-mêmes leurs VPN, bien souvent sur du matériel Fortinet.

Outre les accès distants, la DSI devait traiter une autre problématique de sécurité liée au filtrage Web. Si une telle fonction était intégrée aux solutions en place, l’inspection SSL restait désactivée pour des raisons de performances du fait du sous-dimensionnement des infrastructures.

Un premier pas vers le modèle « Zero Trust »

La DSI commence alors à chercher les solutions pouvant répondre à ce double besoin. L’équipe cybersécurité n’en est encore qu’au début de sa réflexion sur le modèle « Zero Trust » mais plusieurs points de l’offre Zscaler vont les convaincre d’opter les offres ZPA (Zscaler Private Access) et ZIA Zscaler Internet Access. « Pour le filtrage, l’idée de disposer d’une solution commune à tous nos pays n’était pas simple à mettre en place, mais disposer d’un filtrage permanent permet d’être sûr que quel que soit l’utilisateur, la façon dont il se connecte et l’endroit où il se trouve, nous serons capables de filtrer son accès ».

« L’idée était de rendre l’usage de l’outil le plus transparent possible, nous assurer que le tunnel puisse être monté de manière automatique. C’est clairement la clé de la réussite dans une conduite du changement. » Laurent Benoit, Directeur Architecture IT à la DSI de Vinci Construction.

En outre, une offre Cloud permettait enfin à l’équipe cybersécurité d’activer l’inspection SSL et donc améliorer la visibilité sur le trafic réseau et rehausser le niveau de sécurité des utilisateurs. Un autre point technique va séduire l’équipe projet car il va contribuer à réduire la surface d’attaque de l’entreprise : « il s’agit d’une solution sans écoute sur les ports du côté datacenter. C’est un point important car nous avons de nombreux datacenters. Ceux-ci portent le cœur de notre activité et nous essayons de ne pas les exposer sur Internet. Trouver une solution qui nous évite d’avoir un port d’écoute en flux entrant, c’est un plus en termes de sécurité. Nous n’avions pas placé ce point sur la liste de critères dans notre choix de solution et ce fut une bonne surprise ».