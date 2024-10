Data : comment réconcilier les métiers avec la DSI ?

L’évolution numérique des entreprises, associée à la montée en puissance des technologies de la data, a conduit à une transformation rapide des processus décisionnels et opérationnels. Cependant, cette transformation soulève une problématique centrale : comment la Direction des Systèmes d’Information (DSI) peut-elle répondre efficacement aux besoins croissants des métiers, sans devenir un goulot d’étranglement, et comment embarquer les équipes dans ces projets de grande envergure ?

Pour répondre à cette question, le cas d’école Appart’City (la chaîne française d’appartements hôtels) avec lequel nous avons collaboré est exemplaire à plus d’un titre.

François Teyssonnières souligne l’importance d’allotir les demandes et de les prioriser, non seulement en fonction de l’urgence apparente, mais aussi de la complexité de leur mise en œuvre et de leur impact réel sur le business. Le DSI nous rappelle également que l’une des clés du succès réside dans la livraison régulière de solutions intermédiaires, même imparfaites , pour maintenir l’engagement des métiers.

Le défi était donc double : d’une part, réorganiser et moderniser les systèmes en place, et d’autre part, répondre aux besoins croissants des métiers.

Resituons d’abord les choses. Appart’City compte une centaine d’établissements en France, en Belgique et en Suisse, et plus de 10 000 appartements prêts à vivre.

Il est fréquent que les métiers ne soient pas sensibilisés à l’impact de leurs demandes sur la charge de travail des équipes IT. La DSI, elle, doit non seulement répondre aux besoins immédiats, mais aussi garantir que les solutions apportées ne créent pas de dette technique ou de complexité supplémentaire à long terme.

« Il ne faut pas hésiter à expliquer et à accompagner », souligne-t-il. Cette démarche permet de renforcer la confiance et de maintenir un dialogue ouvert entre la DSI et les métiers.

Pour François Teyssonnières, cette dimension humaine est essentielle. « L’acculturation des métiers à la data est une étape indispensable. Cela implique de les former, de leur expliquer les enjeux, mais aussi de leur donner une vision claire du projet et des étapes à venir », dit-il.

La qualité des données : un socle indispensable

« Les DSI et les métiers doivent comprendre que la qualité des données qu’ils saisissent au quotidien impacte directement les analyses qu’ils recevront par la suite. » Jérôme HuguenyDirecteur Conseil, Datasulting

On le sait, la qualité des données est l’un des piliers de tout projet data. Sans des données fiables et propres, il est impossible de générer des analyses pertinentes et d’en tirer des conclusions éclairées. « Garbage in, garbage out », comme on dit.

Chez Appart’City, Jérôme Hugueny a insisté sur l’importance de « fixer les bases ». Pour lui, la mise en place de référentiels, le nettoyage des données, et la rationalisation des actifs data étaient des conditions indispensables avant de lancer des projets plus ambitieux.

La qualité des données ne doit pas non plus être perçue comme une tâche technique isolée, mais comme une responsabilité partagée entre la DSI et les métiers. « Ils doivent comprendre que la qualité des données qu’ils saisissent au quotidien impacte directement les analyses qu’ils recevront par la suite », avertit Jérôme Hugueny en évoquant un exemple concret en de projet de reporting chez Appart’City.

Les premières analyses étaient entachées d’erreurs dues à une mauvaise saisie des données sur le terrain. Pour remédier à cela, Jérôme Hugueny a expliqué aux équipes métiers l’importance de la qualité des données et les a formées à de meilleures pratiques de saisie.