« DSI, osez innover à nouveau et retrouvez votre libre arbitre ! »

Faudra-t-il attendre une crise profonde dans l’IT pour que les DSI osent vraiment innover ?

La question peut paraître provocante à ceux qui croient, à tort, que l’informatique d’entreprise est un terrain d’innovation. Mais elle ne l’est pas.

Elle ne l’est pas, car les DSI subissent de longues périodes d’hégémonie technologiques qui inhibent la « vraie » innovation : il y a eu celle du matériel, puis celle du logiciel et enfin celle du cloud.

Face à ces « hégémonies », qui profitent aux plus grosses entreprises IT du monde et qui les alimentent à coup de dépenses faramineuses en communication et en marketing, les DSI ont-ils les moyens de garder leur libre arbitre ? Et, donc, d’innover ?

« Les DSI se limitent trop souvent à choisir les solutions du carré en haut à droite du classement pour justifier facilement leur choix et les frais que celui-ci engendre. » Pierre AguerreberryDataCore

Depuis des décennies, le fonctionnement de l’industrie IT est le même. Des cabinets d’études diffusent des analyses sur les solutions hardware ou software. Et les DSI ne prennent pas de risque : ils se limitent trop souvent à choisir les solutions du carré en haut à droite du classement, pour justifier facilement leur choix et les frais que celui-ci engendre…

Ces études sont d’autant plus problématiques qu’elles ne couvrent pas tout l’éventail des solutions disponibles. Par exemple, le domaine du Software Defined Storage n’a pas de catégorie dédiée, ce qui fait qu’il reste continuellement dans l’ombre du classement le plus connu. Serait-ce à cause du fait qu’il permet de faire des économies tant en ce qui concerne l’achat du matériel que du logiciel, et qu’ainsi il perturbe certains grands acteurs du marché ?

La question mérite en tout cas d’être posée. Car derrière cette situation se cache une multitude de fils qu’il serait important de dénouer pour libérer la gestion du stockage des données. Avec, à la clé, des bénéfices comme la liberté des choix d’architectures futurs ou des économies financières considérables.