Méthode pour bien appréhender un projet IA

Aujourd’hui, toutes les entreprises veulent intégrer des solutions d’Intelligence artificielle dans leur activité. Pour bien appréhender ce type de projet, il faut commencer par comprendre les besoins des organisations demandeuses.

Plusieurs bénéfices sont en effet envisageables : amélioration des process internes, automatisation de certaines tâches, lancement de nouveaux services, etc.

Évaluer le ROI des projets IA

Il est donc important d’évaluer, d’une part, la véritable valeur ajoutée des projets, et d’autre part, les possibilités techniques de les mettre en œuvre.

Échanger avec les différents métiers et acteurs de l’entreprise donne une vision plus claire de leurs attentes, de leurs idées de projets. À ce stade, un atelier d’idéation donnera des pistes concrètes : comment une équipe commerciale peut-elle réduire son temps non productif ? L’entreprise peut-elle offrir un nouveau service à partir des données qu’elle collecte ?

Devant la grande variété des projets, un tri a posteriori aide à ne garder que les plus accessibles et les meilleurs vecteurs de ROI. On ne part pas sur un projet IA sans savoir ce qu’il va coûter ni ce qu’il va rapporter que ce soit en temps, en automatisation ou même en expérience client.

Par ailleurs, la consultation des différents métiers et acteurs est cruciale. Elle sert à aligner les projets sur les besoins réels et à anticiper les coûts et les bénéfices escomptés. Et la complexité du déploiement des projets IA nécessite une implication profonde des utilisateurs finaux.

Il est également vital de considérer la formation continue, la mise à jour des systèmes, l’intégration de nouvelles fonctionnalités, ainsi que la sécurité des données et la conformité réglementaire pour garantir la durabilité et l’efficacité des initiatives IA sur le long terme.