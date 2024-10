Forvia : un Serious Gaming pour mener sérieusement une stratégie Net Zero

Géant mondial des pièces et technologies automobile, Forvia (anciennement Faurecia) équipe un véhicule sur deux avec ses sièges, ses tableaux de bord, son électronique embarquée ou encore ses systèmes de dépollution. Le groupe compte environ 150 000 collaborateurs dans 300 sites. Et comme beaucoup d’industriels, Forvia s’est engagé à être « Net Zero » – neutre en émission carbone – d’ici 2045, en deux étapes. Et le numérique y jouera un rôle.

Une première échéance est prévue pour 2025. À cet horizon, Forvia prévoit une neutralité carbone sur les scopes 1 et 2. Puis, en 2030, c’est une réduction de 45 % des émissions sur le scope 3 qui est visée.

« Une partie de notre empreinte Scope 1 et 2 consiste dans l’achat d’énergie par nos 300 sites industriels. La première étape consiste à réduire cette consommation et rendre nos sites neutres en carbone », résume Isabelle Cornu, directrice du développement durable du Groupe Forvia et déléguée générale de la Fondation Forvia. « Nous jouons sur plusieurs leviers pour y parvenir. Il y a un travail sur l’efficacité énergétique des machines, la mise en place de panneaux solaires sur les sites, et la signature de contrats d’achat d’énergies renouvelables », liste-t-elle.

Pour le scope 3, le groupe travaille déjà sur ses produits – avec des matériaux recyclables, recyclés et biosourcés – pour alimenter un marché automobile qui va vers des véhicules électriques et de plus en plus décarbonés.

Et la part variable de la rémunération des 4 800 managers du groupe est d’ores et déjà indexée sur des objectifs de réduction des émissions de CO2 – et ce à tous les niveaux de l’organisation.

Le gaming pour engager les chefs d’équipes dans les usines Cette stratégie de neutralité carbone a été initiée en 2019, assez classiquement, avec des conférences internes (des webinars). Aujourd’hui, l’équipementier change de vitesse et accélère sa communication auprès de ses sites industriels. Isabelle Cornu

Forvia Isabelle CornuForvia « Il s’agit de la plus grosse population que nous devons toucher », confie la responsable qui a décidé de miser sur un Serious Game pour impliquer l’ensemble des chefs d’équipes dans les usines. Elle s’est tournée vers Civitime, un spécialiste du domaine, afin de mettre en place une opération à l’échelle mondiale. « Début 2023, nous avons initié un partenariat pour transformer nos contenus d’information sur la démarche Net Zero sous la forme d’un jeu. C’est une forme ludique, mais surtout collective pour que toutes les équipes sur site s’emparent du sujet et comprennent que ce n’est pas de la responsabilité unique du responsable de fabrication. C’est la responsabilité de tous. Le jeu nous a paru comme le moyen le plus efficace de toucher tout le monde et aussi de se challenger entre sites. » Ce jeu doit aider les managers du groupe à participer à l’effort de Forvia pour atteindre les 20 % de réduction de la consommation énergétique en 2023, et de -30 % d’ici 2025. Il complète d’autres initiatives, dont la mise en place de capteurs IIoT sur toutes les machines, par exemple pour analyser les cycles de fonctionnement et éteindre automatiquement celles qui ne sont pas utilisées.