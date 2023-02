Amélioration des critères ESG : comment l’IT peut participer

Partout dans le monde, dans tous les secteurs, les nouveaux mots d’ordre sont d’être « responsables » et « durables ». Des dirigeants aux ménages, de plus en plus d’acteurs s’appuient sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour orienter leurs investissements et leurs dépenses. La durabilité, notamment, est passée au crible depuis l’année dernière, en raison de l’attention croissante portée au changement climatique. Les entreprises n’ont plus le choix : elles doivent être proactives.

Durabilité et ESG désormais incontournables

Elles n’ont plus le choix, car il en va de l’avenir de la planète, mais aussi de leur survie. Mal gérer l’ESG revient à se tirer une balle dans le pied. On assiste en effet à une évolution rapide des modes de penser, constate Simon Mingay, vice-président de la recherche chez Gartner.

Les entreprises sont sommées de montrer l’exemple, d’être motrices dans la mise en place de nouvelles pratiques, ou a minima de s’adapter rapidement aux nouvelles réglementations et normes.

Dans cette évolution majeure globale, les DSI ont un rôle important à jouer. « Nous vivons dans un monde plus technologique – et plus dépendant de la technologie – que jamais. Pour les DSI, c’est à la fois une formidable opportunité et une énorme responsabilité », affirme Jahidul Khandaker, SVP et DSI le fournisseur de disques durs et de services de stockage Western Digital. « Les DSI doivent trouver un équilibre entre les nouvelles exigences [du marché] et la réponse à apporter aux problèmes cruciaux du monde actuel en matière d’environnement. »

« Toutes les entreprises sont sur la voie de la neutralité carbone, qu’elles l’aient ou non décidé d’elles-mêmes », ajoute Simon Mingay. « Il ne leur reste qu’un seul choix : prendre les devants et suivre le mouvement ; ou être entraînées malgré elles dans l’aventure ».

Les DSI joueront plusieurs rôles dans cette aventure. Il pourra s’agir de soutenir les autres services en leur fournissant les bonnes informations. Il pourra aussi s’agir d’un rôle plus direct dans cette révolution vers plus de responsabilité sociale et plus de durabilité écologique. Dans tous les cas, vous serez confrontés à ces 10 tendances qui sont autant de leviers d’actions.