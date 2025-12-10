Un RSSI face au stress d’une cyberattaque : l’exemple de la Ville de Marseille

14 mars 2020, on est à la veille du premier tour des élections municipales, c’est le week-end qui précède le premier confinement de la période Covid-19. La ville de Marseille va connaître une crise cyber de très grande ampleur.

Il est 7h31 ce samedi matin quand le RSSI reçoit un appel du responsable réseau de la ville. Impossible pour lui de se connecter aux infrastructures. « Je fais quelques essais et je constate, moi aussi, que nous n'avons accès à rien. En me connectant à mon troisième point d’entrée, le secours du secours en quelque sorte, et je découvre que le système d’information est en grande partie inaccessible », se souvient Jérôme Poggi, RSSI de la Ville de Marseille.

Très vite, l’hypothèse d’une panne de courant est écartée ; le SI est victime d’une cyberattaque. « A ce moment-là, il y a vraiment une phase de déni. Il a fallu à peu près trois heures pour réaliser ce qui s'est vraiment passé, et à 10h37, c’est le pire moment de ma vie : c'est le moment où il a fallu accepter le fait que nous avons été compromis », relate-t-il.

Pour ce RSSI très technique et qui a beaucoup investi personnellement dans la sécurité de « son » SI, cette attaque est perçue comme un échec personnel : « quand on commence à écrire, sur notre messagerie interne, confirmation de compromission, j'ai vraiment eu du mal à appuyer sur le bouton valider ».

La ville de Marseille est victime du rançongiciel Mespinoza/Pysa comme le révélera plus tard le CERT-FR. Samuel Chabert, expert Cybersécurité à la ville de Marseille raconte la suite des événements : « nous avons commencé à mesurer l'étendue des dégâts et à prendre les premières mesures pour contrer l’effet domino de l'attaque ». Une équipe de réponse à l'incident va rapidement intervenir pour prêter main-forte à la DSI de la ville. L'équipe de la ville de Marseille est partagée en deux : certains travaillaient sur l'enquête, le RSSI et son expert travaillent sur la reconstruction.

Dès le dimanche, l’équipe s’active à rétablir la messagerie, la priorité absolue alors que la France s’apprête à connaître son premier confinement : « alors que nous n'avions plus d'annulaire, nous avons remonté une messagerie en 24 heures pour les 4 000 agents de la ville, afin qu'ils soient moins isolés pendant le confinement ».

Ce succès va être durement critiqué en interne, ce qui a profondément choqué le RSSI : « dès le lundi matin, ce que nous avons fait pendant le week-end est critiqué. On a beau être fiers, finalement, les personnes absentes du week-end reviennent et... » le choix d’une messagerie Open Source plutôt que Microsoft 365 fait débat…

Un RSSI assommé par le sentiment de culpabilité Ce début de gestion de crise montre l’intense pression qui pèse sur les épaules du RSSI et de son équipe. Celui-ci est assailli par un sentiment de culpabilité, mais il doit aussi être totalement mobilisé sur la reconstruction du SI : « d’une certaine façon, nous avions vu arriver l’attaque 3 jours avant. Nous avions des éléments dans le registre d'incident. Nous avions commencé à investiguer, mais l’histoire a fait qu'on n'a pas pu aller plus loin, parce qu'il y avait le Covid ». Les fichiers laissés par les pirates indiquant la marche à suivre sont rapidement retrouvés. Le montant de la rançon n’est pas indiqué et l’affaire est transférée aux autorités. La BEFTI [Brigade de Lutte contre la cybercriminalité, aujourd’hui la BL2C, N.D.L.R.] s’est chargée de contacter les attaquants et le parquet de Nanterre s’est saisi de l’affaire : « cela nous a permis de nous détacher de ces aspects. C'est important parce que ça enlève des tracas dans un moment où il y a énormément de choses à faire ». Autre source de stress : il a fallu une semaine avant d’être certain que les sauvegardes étaient intactes et allaient permettre de reconstituer le SI. Mais la DSI a pu continuer la reconstruction du SI, notamment remettre en place au bout de 3 jours, le système de gestion des cimetières, critique en cette période... Là encore, le RSSI déplore les procédures qui vont mettre des bâtons dans les roues des équipes : « c'était une période très importante, mais nous avons été ralentis par les audits, des entretiens avec des consultants pour préparer un nouveau SI. Là encore, c'est assez particulier car nous devons passer beaucoup de temps dans une reconstruction alors que dans le même temps, on nous dit que ça ne sera pas le résultat final….Et ça c'est aussi quelque chose de difficile à vivre ».

Une crise politique éclate en cette période de Covid A cette crise purement cyber est venue s’ajouter une véritable crise politique à l’échelle nationale. Dans ce moment de crise sanitaire et d’élections municipales, les théories du complot sur les origines de l’attaque se multiplient. Outre la théorie d'une attaque provoquée par l’équipe en place pour rester aux commandes malgré les élections, c’est l’absence des statistiques de mortalité à Marseille qui va déclencher une rumeur d’ampleur nationale. Les données d’état civil n’étant pas remontées à l’INSEE du fait de la cyberattaque, aucun mort n’était dénombré à Marseille dans les décomptes du ministère de la santé… Du coup, d'aucuns imaginaient que « l’état voulait cacher le fait qu’un certain professeur soignait tous les marseillais à l'hydroxychloroquine. La rumeur est remontée très rapidement dans l’appareil d’Etat et le Ministre de l’intérieur lui-même, Christophe Castaner, a dû démentir cette théorie du complot lors d’une conférence de presse », raconte le RSSI. Cinq ans après les faits, la crise à profondément marqué le RSSI et le souvenir reste intense : « pendant six mois, j'ai vraiment eu des blackouts, des accès de colère, des moments de désespoir et de résignation. Un véritable yo-yo psychologique. En plus, je n'ai pas eu d'accompagnement psychologique. Il a fallu que je me débrouille par moi-même », confie-t-il. Même constat pour Samuel Chabert : « ce fut le pire moment de ma vie parce que nous étions sur le sujet quasiment 24 heures sur 24 pendant plusieurs semaines. Il y avait aussi la dimension personnelle car nous devions travailler enfermés à domicile à cause du confinement. Personnellement, je sentais que mes enfants souffraient de l'indisponibilité des parents et de l'isolement lié au Covid ». Lorsque la phase de remédiation s’est achevée, Samuel Chabert a même quitté son poste à la Ville de Marseille pour travailler ailleurs pendant 2 ans… avant de revenir : « même aujourd'hui, il y a des choses qui me sont compliquées. Quand je travaille sur les éléments de sécurité pour essayer de détecter les attaques, je m'angoisse un peu de rater l'élément qui pourrait être fatal pour le système d'information ». Autre personne directement concernée par l’attaque, l’administrateur dont l’identité à été usurpée par l’attaquant. Un compte d’administrateur a été utilisé lors de l’attaque. Si aucun doute ne plane sur l’innocence de l’administrateur dont le nom est apparu lors de l’analyse forensique, on imagine le choc pour lui d’apprendre que son compte a été compromis. Samuel Chabert souligne : « nous avons eu des managers très bienveillants qui ont protégé l'équipe technique et nous ont accompagnés tout au long de la crise. Et à la fin de celle-ci, ils ont organisé une sorte de séminaire où on a pu échanger, ce qui fut salutaire pour l’ensemble de l’équipe ». L’histoire ne s’arrête pas là, puisqu’en août 2020, plusieurs appels, dont celui de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), signalent au RSSI que les données exfiltrées viennent d’être publiées sur le Darkweb : « nous nous sommes immédiatement connecté sur Tor et nous avons constaté qu’il y avait 20 Go de données compressées à disposition, avec un message remerciant leurs « partenaires » de la ville de Marseille… Nous avons vite récupéré les données pour voir ce qui avait fuité. Il y avait des données relatives aux utilisateurs, aux agents et de citoyens ». Les équipes DPO de la ville et de la métropole ont travaillé avec le service juridique pour effacer ces données au plus vite. En effet, les pirates ont publié les données sur Mega : « les données ont pu être supprimées dans l’heure. Elles ne sont donc pas restées très longtemps disponibles ». Ces données complémentaires ont été transmises à la CNIL pour compléter la pré-plainte déposée lors de l’attaque.