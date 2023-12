Visioconférence dans l’espace (étape 2) : le soleil et le silence

Si la lune est à une seconde lumière de la Terre, « la distance de Mars varie entre 55 millions de kilomètres (3 minutes-lumière) et 400 millions de kilomètres (22 minutes-lumière). On passe donc à 20 minutes de latence… et encore, ce sont des délais théoriques qui seront plus grands dans la réalité » resitue Laurent Mainsant, Directeur adjoint du centre d’excellence Aerospace & Defense de Capgemini.

« [Pour les communications] on est complètement en décalé, ce qui d’ailleurs pose un problème psychologique qui a été étudié sur terre. Les échanges sont beaucoup moins “humains” et beaucoup plus formels. C’est très “J’ai ça à te dire. J’attends. Tu me réponds ça” ».

Un autre problème – gigantesque – se pose : le soleil.

Le soleil a rendez-vous avec Mars Mars et la Terre ne tournent pas autour de notre étoile à la même vitesse angulaire. Les deux planètes peuvent être proches (alignées avec le soleil et du même côté de l’étoile), on parle alors « d’opposition ». Mais elles peuvent aussi être très lointaines (alignées, mais cette fois-ci de chaque côté du soleil). On parle alors de « conjonction ». Une conjonction – c’est-à-dire le soleil entre Mars et la Terre – se produit tous les deux ans environ. Cette disposition dure quelques semaines et rend très difficiles les communications avec la Terre. Conséquence, « on envisage la conquête de Mars comme une conquête autonome. Et ça change tout le paradigme. La conquête spatiale a jusqu’ici été faite en restant en contact avec la Terre. C’est l’exemple de la célèbre mission Apollo 13 où toute l’équipe d’engineering de la NASA fonce pour trouver une solution parce qu’ils avaient l’information en direct, ce qui leur a permis de donner une procédure à suivre, en live, aux astronautes qui étaient dans la capsule. Avec une mission sur Mars, oubliez cela », prévient Laurent Mainsant. « Parce que la communication à 21 minutes de latence, c’est difficile, mais ce n’est pas le pire des cas. Le pire des cas, c’est quand vous ne pouvez plus communiquer. Et là, vous êtes vraiment seuls. »