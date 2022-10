Digital Workplace : les bénéfices de la vidéo asynchrone pour le travail hybride

Encore peu connue, la vidéo asynchrone a un grand potentiel au sein des entreprises. Alors que nous avons tendance à penser à la vidéo comme à un outil pour faire des réunions avec des membres à distance, cette même vidéo – utilisée différemment – peut éviter d’avoir à organiser des réunions.

Les appels et réunions traditionnels sont synchrones. C’est-à-dire que tous les participants sont présents en même temps. Ils s’entendent et ils se voient en direct.

La façon la plus simple de voir la vidéo asynchrone est d’imaginer une version filmée d’un message vocal. Ce n’est pas beaucoup plus compliqué que cela, mais cela amène tout de même à repenser la manière d’utiliser la vidéo au travail.

Elle répond aussi aux besoins de communication auxquels le chat ne répond pas bien. La vidéo asynchrone est beaucoup plus riche qu’un message écrit. On dit qu’une image vaut mille mots. Une vidéo vaut 24 images par seconde.

Dans tous ces cas, il suffit d’allumer sa webcam, d’appuyer sur le bouton « enregistrer » et de réaliser une courte vidéo. Puis de la partager avec ses équipes. Tout le monde reçoit le message de manière claire et précise, car il est souvent bien plus efficace d’expliquer vocalement et visuellement que par écrit.

Sédimenter les savoirs dans une bibliothèque vidéo

Au fil du temps, ces vidéos asynchrones peuvent même constituer une bibliothèque de clips utiles pour les collègues.

Par exemple, chaque fois qu’un membre d’une équipe trouve un moyen plus efficace d’utiliser un logiciel métier, il peut créer un clip, le partager et l’enregistrer dans une base de savoir. Une base qui sera consultable à la demande par les futurs membres de l’équipe et qui peut être enrichie de métadonnées, de commentaires, et donner lieu à des statistiques (qui a vu quoi et quand).