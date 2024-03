Istio : Ambient Mesh franchit l’obstacle de l’interopérabilité dans le cloud

La version d’Istio d’un service mesh sans sidecar sera bientôt disponible en version bêta, ainsi que chez un fournisseur de cloud.

Istio Ambient Mesh, présenté pour la première fois en septembre 2022, est une variante du projet de maillage de services qui adopte une approche simplifiée de l’architecture de ses proxys sidecar. Originellement, le projet créé par Google, IBM et Lyft, s’appuie sur des composants logiciels appelés sidecars. Dans cette configuration, les sidecars sont déployés sur chaque pod Kubernetes et utilisés par un plan de contrôle central pour exécuter des fonctions de gestion de réseau distribué. Cette architecture est désormais associée aux applications de microservices conteneurisées sur Kubernetes, mais les sidecars peuvent devenir encombrants et complexes à gérer lorsque les clusters évoluent. De plus, ils ne sont pas strictement nécessaires pour toutes les applications.

Istio Ambient Mesh, en alpha depuis le début de l’année 2023, offre à la place la possibilité d’utiliser un proxy partagé avec certaines fonctionnalités de routage du trafic telles qu’un TLS mutuel (mTLS) et la gestion des identités pour les charges de travail qui ne nécessitent pas de routage de la couche 7 (L7) au niveau de l’application.

Cependant, lorsque les responsables du projet sont allés tester la compatibilité d’Ambient Mesh avec les services Kubernetes managés des fournisseurs de cloud, ils se sont heurtés à un problème.

Dans les environnements Kubernetes, le service mesh d’Istio doit se connecter à l’interface de réseau de conteneurs (CNI), un framework permettant de configurer dynamiquement les ressources réseau éphémères des conteneurs au sein des clusters. Chacun des principaux services gérés par les fournisseurs de cloud pour Kubernetes – Azure Kubernetes Service (AKS), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) et Google Kubernetes Engine (GKE) – utilise une CNI différente, tout comme d’autres projets de réseau natifs du cloud tels que Calico et Cilium.

Les CNI des fournisseurs cloud étaient incompatibles avec le mode Ambient Mesh Les responsables d’Istio Ambient Mesh ont découvert lors des tests alpha que les différents CNIs géraient la redirection du trafic différemment, certains d’une manière qui les rendait incompatibles avec le mode « sidecarless » du service mesh. « Le problème fondamental de la redirection du trafic dans le namespace du réseau hôte est qu’il s’agit précisément de l’endroit où la principale implémentation CNI du cluster doit configurer les règles de routage du trafic/réseau », indique un billet de blog des responsables d’Istio. « Cela a créé des conflits inévitables ». Pour surmonter cet obstacle, les ingénieurs du projet ont trouvé un moyen de gérer la redirection du trafic au niveau du pod Kubernetes sans avoir à revenir à l’utilisation de sidecars. « Cela signifie que chaque distribution Kubernetes qui implémente un CNI devrait être en mesure d’exécuter Istio Ambient Mesh sans changement », résume Torsten Volk, analyste chez Enterprise Management Associates. « Il ne devrait pas y avoir de surcharge de performance, car ils n’ajoutent pas de conteneurs ou de logiciels supplémentaires. Ils utilisent simplement l’agent Istio pour injecter directement les instructions de routage dans le réseau de pods au lieu d’exécuter ces mêmes instructions de routage au niveau du nœud ».

Ambient Mesh arrive sur Amazon EKS Avec cet ajustement, à partir de la version 1.21 d’Istio, publiée le 13 mars, Ambient Mesh « a été testé avec GKE, AKS et EKS et toutes les implémentations CNI qu’ils offrent, des CNI tierces comme Calico et Cilium, et des plateformes comme OpenShift, tous avec des résultats solides », selon un billet de blog. L’article indique également qu’Ambient Mesh devrait atteindre la version bêta dans la prochaine version d’Istio service mesh. Les versions du projet sont généralement disponibles une fois par trimestre. Entre-temps, Solo.io, éditeur d’une plateforme de réseau cloud-native, a ajouté cette version d’Ambient Mesh à son module complémentaire Amazon EKS la semaine dernière. AWS a également rendu les modules complémentaires EKS, précédemment livrés séparément via AWS Marketplace, disponibles directement dans la console de gestion EKS le 14 mars. Ambient Mesh n’est toujours pas recommandé pour une utilisation en production, mais la disponibilité d’une version compatible directement dans la console Amazon EKS marque une étape importante vers l’adoption par les entreprises, estime Steven Dickens, analyste chez Futurum Group. « Maintenant que Solo a fait le travail d’ingénierie, c’est une chose de moins dont l’équipe SRE [ingénierie de fiabilité des sites] ou l’équipe de développement doit se préoccuper », considère-t-il. « C’est ce qui favorise l’adoption ».