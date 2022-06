Pénurie de composants : Cisco évoque ouvertement ses pertes

Cisco prévient que ses ventes vont souffrir d’une baisse significative pour le trimestre en cours. En cause, les blocages liés au Covid-19 en Chine qui ont gravement perturbé sa chaîne logistique. Ainsi, d’ici au 31 juillet, son CA devrait chuter de 1 % à 5,5 %. Une estimation qui fait froid dans le dos du côté des analystes économiques, lesquels avaient plutôt misé sur une croissance de 6 %.

La situation de Cisco est celle dont tous les autres fournisseurs d’équipements informatiques souffrent, même s’ils en parlent moins ouvertement. À cause d’une résurgence du Covid-19 en Chine, de nouvelles fermetures d’usines, d’entrepôt et de chaînes logistiques ont eu lieu dès la fin du mois de mars dans plusieurs dizaines de villes. La fermeture de Shanghai, le plus grand port commercial du pays, aurait par exemple empêché Cisco de recevoir des centaines de composants essentiels.

350 composants manquent pour fabriquer les produits Le directeur financier de Cisco, Scott Herren, a précisé lors d’une conférence téléphonique avec les analystes que ces prédictions pessimistes découlaient uniquement des contraintes sur la chaîne d’approvisionnement. Selon lui, la demande des entreprises pour des produits Cisco n’aurait pas changé par rapport à la période précédant ces fermetures. À l’époque, Cisco faisait état de revenus en croissance. « La demande est restée la même. Le problème est à 100 % dans l’offre », a-t-il lancé. « La demande est restée la même. Le problème est à 100 % dans l’offre. » Scott HerrenDirecteur financier, Cisco Et de donner des exemples. L’impossibilité d’obtenir des composants d’entrée-sortie de Chine aurait empêché Cisco de fabriquer 11 000 cartes mères. Globalement, les pièces manquantes conduiraient à une perte directe de 300 millions de dollars sur le CA du trimestre en cours. Les autorités de Shanghai prévoiraient la réouverture de la ville pour le 1er juin. Cependant, Chuck Robbins (en photo), le PDG de Cisco, redoute que cela ne solutionne pas immédiatement ses problèmes d’approvisionnement. Il ne s’attend pas à ce que la pénurie de composants commence à se résorber avant août, car les ports chinois vont d’abord rattraper les expéditions en retard. Selon Scott Herren, il manque actuellement 350 composants critiques pour produire de nombreux produits Cisco. Pour les autres, l’augmentation des coûts d’expédition, mais aussi du prix des composants réduirait la marge du constructeur sur ses propres prix de vente. Cisco explique avoir redessiné plus de cent produits au cours des neuf derniers mois pour diversifier ses fournisseurs de composants et atténuer la pénurie.