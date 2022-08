Cisco : finalement une bonne année 2022, mais encore des problèmes d’approvisionnement

Cisco a dépassé les attentes des analystes sur le quatrième trimestre fiscal 2022 qui s’est terminé en juillet. Avec l’amélioration progressive de ses problèmes d’approvisionnement, Cisco a en effet pu expédier davantage de produits à ses clients.

Cisco a dévoilé ce mercredi un chiffre d’affaires (CA) au quatrième trimestre 2022 de 13,1 milliards de dollars. Wall Street attendait 12,73 Md $. Le bénéfice net a baissé de 6 %, à 2,8 Md $. Sur l’année, Cisco affiche un CA de 51,5 Md $, en progression de 3 % par rapport à 2 021 (49,8 Md $), et un résultat net de 11,8 Md $ (contre 10,6 Md $ en 2021).

Pour 2023, Cisco prévoit une croissance de ses revenus de 4 à 6 %.

Les résultats seraient encore meilleurs si Cisco n’avait pas de difficulté à acheter des composants, ont assuré ses dirigeants lors d’un échange avec les analystes.

Un carnet de commandes plein

Cisco dispose d’un carnet de commandes record. Encore plus avec l’anticipation de certains clients qui ont passé commande avant une augmentation attendue des prix, souligne Meta Marshall de Morgan Stanley.

« Il y a eu une amélioration [dans l’approvisionnement], mais cela ne signifie pas que les problèmes sont terminés. » Scott HerrenCFO de Cisco

Sans ces contraintes d’approvisionnement, « nous connaîtrions une croissance beaucoup plus rapide », assure le directeur financier de Cisco, Scott Herren qui s’attend à ce que la pénurie se poursuive tout au long de l’exercice 2023.

« Il y a eu une certaine amélioration [au quatrième trimestre], mais cela ne signifie pas que c’est terminé », prévient M. Herren.

Les fermetures d’usines chinoises ont créé des turbulences dans toutes les chaînes d’approvisionnement mondiales de l’IT. Reste que des concurrents comme Arista et Juniper Networks ont mieux géré cette perturbation et ont pris des parts de marché, soulignent les analystes.

Au cours de leurs trimestres fiscaux écoulés, Arista et Juniper Networks ont respectivement communiqué des revenus en hausse de 48,7 % et de 8 % par rapport à 2021 et ils prévoient que ces croissances continueront sur le trimestre en cours.

Pour sa part, Cisco a répondu à son carnet de commandes en payant des prix plus élevés que la moyenne pour ses composants, ce qui a réduit d’autant ses marges, confie son PDG Chuck Robbins. Une situation qui devrait continuer deux à trois mois.