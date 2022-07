Réseau : les USA démantèlent un trafic de faux équipements Cisco

Il existe un trafic de faux équipements Cisco. En Floride, un certain Onur Aksoy, 38 ans, vient d’être arrêté pour avoir importé de Chine du matériel réseau Cisco contrefait et l’avoir revendu en ligne sous quarante-quatre marques de grossistes qu’il avait inventées de toutes pièces et dont vingt-cinq étaient relayées sur Amazon et eBay.

Les équipements réseau, des produits bas de gamme, étaient étiquetés comme des appareils Cisco haut de gamme, mais avec un prix de 60 à 80% moins cher. Son trafic a débuté en 2014 et on ignore exactement combien de pièces il a écoulées. A priori, ce trafic a été cantonné aux USA.

Les agents des douanes ont saisi 860 appareils contrefaits d'une valeur totale, selon les tarifs du malfaiteur, de plus de 5 millions de dollars. 1 156 autres produits contrefaits, d'une valeur de plus de 7 millions de dollars, ont également été saisis à son domicile. Les autorités américaines estiment que ce trafic lui a rapporté un bénéfice d’environ 100 millions de dollars pour un chiffre d’affaires d’environ 1 milliard de dollars.

Parmi les acheteurs qui se sont fait floués, les enquêteurs ont recensé des revendeurs informatiques, des hôpitaux, des écoles, des administrations et même l’armée américaine.

Onur Aksoy, qui se faisait également appeler Dave Durden, utilisait des logiciels Cisco piratés pour contourner les contrôles automatisés de licence et d'authentification du matériel. Il était épaulé par une société enregistrée en Bolivie qui avait la capacité de vérifier sur le programme de garantie Smart Net de Cisco que ses faux numéros de série ne correspondaient pas à de vrais appareils déjà mis sur le marché.

Les logiciels et les composants de mauvaise qualité utilisés dans les produits contrefaits ont par ailleurs causé divers problèmes à leurs utilisateurs. Les appareils fonctionnaient pendant un certain temps, puis se bloquaient soudainement ou ne s'allumaient plus. Chez certains clients, les pannes et les dysfonctionnements ont causé plusieurs dizaines de milliers de dollars de dommages, notamment dépensés dans la remise en route d’un réseau fonctionnel.

Onur Aksoy a été arrêté à Miami le 29 juin. Il doit répondre d'un chef d'accusation de conspiration pour trafic de marchandises contrefaites et de fraude postale et électronique, de trois chefs d'accusation de fraude postale, de quatre chefs d'accusation de fraude électronique et de trois chefs d'accusation de trafic de marchandises contrefaites.