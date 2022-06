Stockage : Kalray prépare un bundle avec son DPU et le système Pixstor

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Le Français Kalray, fabricant du DPU MPPA « Coolidge », annonce que sa puce d’accélération des protocoles de communication est désormais supportée par le système de stockage Pixstor, de l’éditeur Arcapix. Arcapix qui appartient depuis mars 2022 à… Kalray.

D’ici au mois d’août, le mariage des deux solutions devrait être présenté sous la forme d’un bundle pour serveurs. Ce bundle devrait comprendre, d’abord, le système Pixstor qui permet de partager, depuis le serveur, un pool de disques en mode NAS. On devrait aussi y trouver la carte K200-LP de Kalray, qui intègre la puce MPPA et fait office de contrôleur NVMe/TCP ou NVMe/RoCE, pour relier le serveur à une ou plusieurs baies de SSD externe.

Kalray fabrique lui-même une telle baie, la FlashBox, qui dispose de 24 SSD NVMe et qui est contrôlée, elle aussi, par un DPU MPPA. On ignore à ce stade si elle fera partie du bundle. Cependant, la possibilité d’enchaîner plusieurs Flashbox raisonne avec l’aptitude de Pixstor à gérer un stockage élastique.

Le communiqué suggère que la solution sera commercialisée sous la marque Pixitmedia – celle qu’Arcapix utilise pour vendre Pixstor sur le marché des médias. Arcapix dispose aussi d’une autre marque, Arcastream, qui commercialise Pixstor dans le monde scientifique.

Pixstor, un NAS logiciel élastique

Pixstor est un système de stockage capable de partager en NAS (protocoles NFS et SMB) plusieurs pools de disques. Il dispose d’une multitude de fonctions de haut niveau, comme le tiering (répartition des données selon leur usage sur des disques de différentes vitesses), l’archivage automatique, la génération de métadonnées au fil de l’eau pour retrouver plus rapidement des contenus et une interface de recherche. La console d’administration, pensée pour être utilisée dans l’univers des médias, analyse l’activité : qui a accédé à quoi, avec quelles performances, etc.

Pixstor s’interface avec Ngenea, un autre logiciel d’Arcapix, qui permet d’étendre l’espace de stockage du NAS avec des ressources externes, typiquement des services de stockage en cloud (fichiers ou objets, chez AWS et GCP) ou d’autres serveurs sur lesquels est installé Pixstor. La console d’administration de Pixstor permet de définir des règles pour savoir quelles données doivent exister en combien d’exemplaires à quel endroit.

Pixstor partage les ressources de stockage directement rattachées au serveur qui l’exécute : soit ses disques internes, soit ceux d’une baie externe rattachée en mode bloc, à savoir en SCSI (SAN Fiber Channel/iSCSI ou DAS en SAS/SATA) ou en NVMe. En version de base, Pixstor ne gère aucune accélération ; le processeur central du serveur se charge d’opérer tous les accès et d’y encoder la couche protocolaire SCSI ou NVMe.