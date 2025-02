Stockage : DataCore rachète le système de fichiers Pixstor à Kalray

DataCore, l’éditeur du SDN SANsymphony (stockage en mode bloc) et du système de stockage en mode objet Swarm, rachète Arcastream pour obtenir Pixstor, le système de stockage en mode fichier qui manquait à son catalogue, ainsi que son extension Ngenea qui permet de l’assembler en cluster.

« DataCore est désormais idéalement positionné pour répondre à la façon dont les entreprises gèrent leurs charges de travail les plus complexes et les plus gourmandes en performances dans des domaines tels que l’IA, le HPC, la santé et les médias », écrit Dave Zabrowski, le PDG de DataCore (en photo ci-dessus), dans un communiqué.

« En intégrant de solides capacités de stockage de fichiers à notre portefeuille, cette acquisition renforce notre rôle de leader du stockage universel, offrant un stockage de blocs, de fichiers et d’objets pour prendre en charge les flux de travail de manière transparente dans les environnements centraux, périphériques et cloud », ajoute-t-il.

Arcastream n’est ni plus ni moins que la marque « datacenter » dont se servait l’ex-éditeur britannique Arcapix pour vendre Pixstor et Ngenea au-delà de son marché d’origine, les studios de production audiovisuelle. Arcapix a été racheté en 2022 par le fabricant de puces accélératrices français Kalray. Ce dernier, qui peine manifestement à développer ses ventes, avait dans un premier temps imaginé promouvoir sa puce d’accélération réseau MPPA auprès de la clientèle de Pixstor ; ce dernier étant un système NAS, il fonctionne en réseau.

Pour autant, les deux activités n’ont jamais vraiment été conjuguées. Kalray a vendu un certain nombre de NAS Pixstor + Ngenea sur une base de serveurs Dell en marque blanche, sans puce accélératrice MPPA dedans.

DataCore n’a pas indiqué le montant de ce rachat. Mais, suite à l’annonce de celui-ci, Kalray a de son côté publié ses derniers résultats financiers – un CA annuel de 24,8 millions d’euros en 2024 – en précisant que la cession de sa filiale devrait lui rapporter « jusqu’à 20 millions d’euros. »

Pixstor et Ngenea pour un NAS extensible

Pixstor est un système de stockage capable de partager en NAS (protocoles NFS et SMB) plusieurs pools de disques. Il dispose d’une multitude de fonctions de haut niveau, comme le tiering (répartition des données selon leur usage sur des disques de différentes vitesses), l’archivage automatique, la génération de métadonnées au fil de l’eau pour retrouver plus rapidement des contenus et une interface de recherche. La console d’administration, initialement pensée pour être utilisée dans l’univers des médias, analyse l’activité : qui a accédé à quoi, avec quelles performances, etc.

Pixstor partage les ressources de stockage directement rattachées au serveur qui l’exécute : soit ses disques internes, soit ceux d’un tiroir de disques externe rattaché en mode bloc. Et, ce, via tous les protocoles reconnus par Linux : de iSCSI à NVMe/TCP, voire NVMe/RoCE.

Pour aller au-delà, Pixstor s’interface avec Ngenea, un autre logiciel initialement créé par Arcapix et qui rejoint le catalogue de DataCore. Ngenea permet d’étendre l’espace de stockage du NAS avec des ressources externes. Il peut s’agir d’autres serveurs sur lesquels est installé Pixstor, afin de constituer un cluster. Mais il peut aussi s’agir de services de stockage en cloud (fichiers ou objets).

Initialement, l’utilisateur définissait depuis la console d’administration de Pixstor quelles données devaient exister en combien d’exemplaires à quel endroit. Il semble que cette fonctionnalité ait peu à peu glissé vers Ngenea, que Kalray a manifestement préféré présenter comme le produit principal à ses clients entreprises, Pixstor étant vendu avec.

En 2024, Kalray avait décliné Ngenea (+Pixstore) en trois versions commerciales, chacune avec des options ou des paramétrages particuliers : Ngenea for Media (la version originale de Pixstore), Ngenea for HPC (la version de Pixstore en cluster grâce à Ngenea) et Ngenea for AI. Ce dernier a été doté d’une base de métadonnées censée servir à indexer les contenus du NAS pour les retrouver avec un moteur de recherche. Ngenea for AI devait aider les entreprises à soumettre leurs bonnes données internes aux IA.