Stockage : Huawei dévoile ses dernières baies haute performance

Le fabricant chinois a profité d’un événement dédié à ses clients parisiens en fin de semaine dernière pour dévoiler au public sa toute nouvelle génération de baies de stockage OceanStor Dorado. Elles apportent des contrôleurs plus puissants qui, dans un cluster, permettent de délivrer jusqu’à 100 millions d’IOPS (nombre d’accès par seconde), contre seulement 21 millions d’IOPS sur la génération précédente. Elles disposent aussi d’un nouveau système d’exploitation, SmartLink 3.0, qui parallélise mieux les accès.

Le secret de cette croissance de performances tient à la présence de cartes réseau accélérées, des « SmartNIC » à base de DPU, qui décodent à la volée les requêtes en lecture/écriture. Directement gérées par le système SmartLink, désormais en version 3.0, ces cartes soulagent le processeur, lui aussi plus puissant, pour qu’il ait plus de temps de calcul disponible dans ses tâches de gestion du stockage.

De fait, les dernières baies OceanStor Dorado ne sont pas seulement plus rapides. Leur nouveau système se sert de la puissance de calcul disponible dans les processeurs pour exécuter des fonctions de sécurité inédites. Principalement, SmartLink 3.0 maintient en opération des pièges qui servent à détecter immédiatement les cyberattaques, il surveille les comportements anormaux, avec des approches différentes selon le mode de stockage, et il crée des copies de secours invisibles qu’il peut remettre en production en un clin d’œil.

« Les OceanStor Dorado sont notre best-seller en matière de baies de stockage. Nous avons lancé cette famille de produits en 2019. Elle est suffisamment modulaire pour que nous puissions proposer à nos clients de mettre matériellement à jour leurs baies avec les contrôleurs ou les modules Flash les modèles de dernière génération », argumente Gong Tao, le directeur produit de Huawei spécialisé dans les gammes de stockage.

Ces baies, conçues pour la vitesse, fonctionnent aussi bien en mode NAS pour le partage de fichiers sur le réseau, qu’en mode SAN pour les accès blocs des bases de données et des machines virtuelles, ou qu’en mode objet S3 pour les applications dites cloud-native. Selon les modes d’utilisation, les SmartNIC proposent des ports FC en 32 Gbit/s ou Converged Ethernet en 100 Gbit/s. Ces derniers peuvent fonctionner en NVMe/RoCE ou en iSCSI pour le mode bloc, comme en NFS/RDMA, NFS ou SMB pour le mode fichier.

Des contrôleurs et des SSD spéciaux

Huawei propose quatre configurations. En haut de gamme, les modèles 18000 et 8000 se présentent dans un boîtier 4U qui peut contenir quatre contrôleurs. Le modèle 18000 les a tous. Le modèle 8000 n’en a que deux, mais dispose de deux slots libres pour être converti en 18 000. En milieu de gamme les modèles 5000 et 6000 se présentent dans un boîtier 2U qui contient respectivement un ou deux contrôleurs, ainsi que 25 SSD.

Tous ces modèles sont extensibles avec des tiroirs de 36 SSD au format 2U qui se connectent en NVMe/RoCE via des ports Ethernet 100 Gbit/s. Le nombre de tiroirs dépend du nombre de cartes réseau RoCE par contrôleur.

Première spécificité de Huawei, les processeurs utilisés dans ces appareils ne sont pas des x86, mais des processeurs ARM maison, les Kunpeng. Ce sont également des cœurs Kunpeng qui sont utilisés dans les puces DPU des cartes réseau SmartNIC. Huawei utiliserait ici des cœurs de dernière génération, 50 % plus performants que leurs prédécesseurs.

La seconde spécificité est que Huawei n’utilise pas des SSD standard, mais des modules Flash maison, qu’il appelle des PALM, à la manière des modules Flash propriétaires DFM que Pure Storage utilise dans ses baies. Les PALM sont plus fins, mais plus longs que des SSD standard, d’où le fait de pouvoir en disposer 36 en façade au lieu de 24 dans un tiroir rack.

« La capacité de nos modules Flash est de 61 To par unité et une version en 128 To devrait arriver dès l’année prochaine. Les PALM embarquent eux aussi des cœurs de processeurs Kunpeng, ce qui leur permet de compresser et de chiffrer eux-mêmes, à la volée, les données entrantes pour économiser la capacité de stockage », précise Gong Tao.