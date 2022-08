Projects : GitHub ajoute un outil de planification à sa plateforme DevOps

GitHub Projects, lancé en version bêta en 2021 et mis à disposition la semaine dernière, ajoute une couche supplémentaire de fonctionnalités à GitHub Issues.

Pour rappel, Issues une fonctionnalité qui aide les développeurs à suivre les bugs, les commentaires, les idées et les tâches dans le référentiel de code. Projects synchronise la planification de l’équipe sur GitHub, avec l’automatisation des tâches triviales telles que les mises à jour des issues.

La disponibilité générale de Projects va de pair avec l’intention de GitHub de poursuivre son approche Shift Left. Il s’agit d’inscrire certaines pratiques plus tôt dans le processus de développement, selon Jim Mercer, vice-président de la recherche voué au DevOps et au DevSecOps chez IDC.

« GitHub souhaite fournir une plateforme uniforme pour les professionnels du développement et du DevOps », déclare-t-il. « Cela a commencé par des améliorations consacrées à GitHub Issues pour greffer des tableaux de projets. GitHub a continué à perfectionner les capacités pour permettre la hiérarchisation, les champs personnalisés, les dashboards, etc. »

GitHub devrait bénéficier d’une traction significative en raison de la valeur ajoutée que Projects apporte sur la table. Les développeurs n’auraient plus à jongler entre les outils, car « tout est proche de leur code et de leur environnement de travail », explique Jim Mercer.

L’analyste d’IDC affirme avoir déjà eu vent de l’intention de certaines équipes de développement d’adopter Projects. Il remarque toutefois que GitHub entre sur un marché concurrentiel. Jira, lancé en 2002, profite d’une forte adoption sur le marché et offre des fonctionnalités plus avancées. En clair, Projects « ne constitue pas une menace immédiate pour l’omniprésence de Jira », indique-t-il.

« Reconfigurer tous ces services et reformer les employés est un processus très complexe et long, même s’il existe des outils de migration depuis GitHub », remarque Leonid Ivankin.

Alty a également investi dans l’écosystème Jira, explique Yegor Skornyakov. La société s’appuie sur des applications tierces de la place de marché de Jira, telles que Tempo pour le suivi du temps, Leave Tracker pour les vacances et les congés maladie, et Clerk Invoices pour la facturation et la gestion des processus. « Les entreprises s’habituent à utiliser des outils comme ceux-ci, ce qui rend le passage à une nouvelle plateforme plus difficile », ajoute-t-il.

« Reconfigurer tous ces services et reformer les employés est un processus très complexe et long, même s’il existe des outils de migration depuis GitHub. » Leonid Ivankin Développeur Android, MTS Group

Yegor Skornyakov et Leonid Ivankin s’accordent à dire que la logistique du passage à de nouvelles plateformes est difficile et peu pratique. Souvent, les employés ont pris des habitudes avec les outils du cycle de vie applicatif.

Jira, YouTrack et Trello résolvent des tâches similaires, explique Leonid Ivankin, développeur Android chez MTS group, un opérateur télécom. Ces tâches, ce sont la collecte et le stockage d’idées, la collaboration et le suivi de l’avancement des projets, ainsi que la possibilité de partager des listes de tâches ou des tâches individuelles.

En sus de centraliser la planification des projets, Projects comprend des fonctions d’organisation telles que des champs personnalisés, des tableaux et une vue de type feuille de calcul pour permettre aux équipes d’observer facilement quel travail a été réalisé et quels projets sont encore en cours.

La course à la plateforme DevOps

Il faut d’abord voir GitHub Projects comme un moyen d’égaler le concurrent GitLab sur un terrain qu’il a déjà investi, d’après les propos de Jim Mercer.

En l’occurrence, GitLab propose déjà une fonctionnalité nommée Projet qui, en apparence, semble proposer les mêmes fonctionnalités. En apparence seulement, selon Ankur Papneja, chef de produit chez Contrast Security. « GitLab couvre des domaines supplémentaires tels que l’automatisation des dépôts et des pipelines, en adoptant une vision plus large de ce qu’est exactement un “projet” », assure-t-il.

« GitLab travaille sur la gestion de projet et la planification Agile depuis un certain temps maintenant et a plus de capacités », confirme Jim Mercer. « Cependant, GitHub attire plus de développeurs et dispose du soutien de Microsoft », nuance-t-il.

Ces acteurs cherchent de toute évidence à renforcer les capacités pour proposer une plateforme DevOps la plus complète possible. En la matière, GitHub commence à gagner du poids face aux acteurs traditionnels de la gestion de projets et du CI/CD.