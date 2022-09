In-memory : Aerospike optimise ses index secondaires

Depuis la fin du mois d’avril, Aeropike itère sur la version 6 de sa base de données NoSQL in-memory et distribuée. Cette mouture majeure a apporté la prise en charge native des données au format JSON. Elle avait également pour but de rendre les requêtes relatives aux index secondaires « aussi performantes que celles exécutées par les index primaires ». Cela avait entraîné leur révision dès la mouture 5.6 du SGBD NoSQL. Avec l’édition 5.7, Aerospike affirmait avoir réduit de 60 % la consommation de RAM par les index secondaires.

Dans la version 6.0, le mécanisme a été réarchitecturé pour indexer chaque partition afin d’obtenir des traitements massivement parallèles en temps réel. Pour l’occasion, Aerospike avait amélioré la prise en charge des requêtes de pagination et de partition.

« Cependant, lors d’un arrêt et d’un redémarrage complet du nœud, tous les index secondaires doivent être reconstruits par un scan », prévient Ronen Botzer.

« Avant la version 6.0, les requêtes liées à un index secondaire ne pouvaient être parallélisées qu’au niveau du nœud. Cela signifiait que si un cluster avait 40 nœuds, les connecteurs Spark et Presto (Trino) ne pouvaient effectuer les traitements sur 40 workers », écrivait Ronen Botzer, directeur produit chez Aerospike, en avril dernier. « Comme nos clients utilisent en production des clusters Spark comportant des milliers de cœurs, il était inacceptable que la grande majorité d’entre eux restent inactifs, c’est pourquoi ces connecteurs n’ont pas implémenté de support pour les requêtes d’index secondaire ».

Ces mécanismes étaient réclamés de longue date, à en croire les discussions sur les forums de l’éditeur. Pourquoi maintenant ? En juin, Aerospike a conclu un partenariat avec Starburst, le principal contributeur derrière Trino ( ex-PrestoSQL ). Ensemble, ils ont conçu la couche de traitement Aerospike SQL by Starburst. Celle-ci doit faciliter l’exécution de requêtes SQL massivement parallèles par-dessus la base NoSQL . De plus, beaucoup de clients grand compte de l’éditeur semblent utiliser la base de données en corrélation avec Apache Spark .

Une indexation en profondeur des documents JSON

De plus, avec la version 6.1, Aerospike adapte ses index secondaires et ses mécanismes de requêtes aux collections de documents JSON.

Pour rappel, Aerospike peut accueillir différents types de données de par la structure de son data store. Au lieu de baser son modèle de données sur les relations entre les tables, l’éditeur a pensé un modèle de données clé-valeurs qui s’adapte aux trois techniques de stockage suivant la fréquence d’accès aux données : en mémoire vive, en NVMe flash ou en mémoire persistante.

Pour cela, il s’agit de configurer des conteneurs Namespaces en leur attribuant un nom, une politique de rétention, de durabilité et un moteur de stockage. Chaque enregistrement contenant une clé d’identification, des métadonnées et des bacs (bins) est placé dans un namespace spécifique. Ensuite, dans un namespace, les enregistrements peuvent être regroupés dans des conteneurs logiques optionnels, des Sets.

Auparavant, les index secondaires et les scans étaient définis optionnellement au niveau du namespace, mais ils étaient configurés pour accélérer les requêtes au niveau d’un Set. Désormais, si un index secondaire n’est pas rattaché au nom d’un Set, il peut s’appliquer à l’ensemble du contenu du namespace. Cela implique pour les usagers de vérifier et/ou de reconfigurer leurs index secondaires existants. D’ailleurs, le nom d’un index secondaire ne peut plus dépasser 64 caractères. Ces décisions doivent « permettre d’aligner le fonctionnement des index secondaires sur celui des index primaires ».

Logiquement, des index secondaires spécifiques doivent assurer un niveau de performance supérieur. Néanmoins, il faut que les API et les outils tiers puissent les exploiter. Ainsi, l’éditeur a ajouté une commande pour obtenir des statistiques concernant la cardinalité de chaque index secondaire. Cette fonction sera utilisée par le connecteur Trino, Aerospike SQL et le connecteur Spark à des fins de planification et d’optimisation des traitements.

Les bins, eux, contiennent les données et leurs types. Un enregistrement peut contenir plusieurs bins. Chaque bin contient un type de données distinct. Dans Aerospike, il existe deux grands types de données : les données scalaires (String ou Integer) et les collections de types de données (Collection Data Type ou CDT). Les CDT peuvent contenir des listes (List, par exemple des séries temporelles), des cartes (Map) ou encore des données géospatiales (GeoJSON).

« Les CDT sont un surensemble de JSON, qui prend en charge un plus grand nombre de types de données comme éléments de la collection, tels que les entiers pour les clés Map et les données binaires pour les valeurs List », précise la documentation d’Aerospike.

Auparavant, les index secondaires ne pouvaient être bâtis que sur les clés de premier niveau d’une structure de données Map. « Cette méthode est généralement utilisée pour indexer les champs de premier niveau des documents JSON stockés sous forme de Maps dans Aerospike », indique l’éditeur.

Aerospike 6.1 fait sauter cette limitation et permet d’indexer les documents dans toutes leurs profondeurs. L’accès aux documents doit être accéléré, à une condition près.

« Cela permet aux développeurs d’accélérer les requêtes pour les documents où le prédicat est mis en correspondance avec des éléments imbriqués à des profondeurs arbitraires », commente Ronen Botzer.