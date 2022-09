Omniverse Cloud : Nvidia mise sur ses services IaaS et SaaS

Nvidia avait déjà affiché sa volonté de proposer des outils de collaborations à travers les environnements Omniverse. Il s’agissait alors de vendre des appliances physiques et des logiciels consacrés au développement d’applications 3D.

Le concepteur poursuit sur sa lancée. Tout d’abord, Il fait évoluer ses systèmes OVX. La deuxième génération de l’appliance OVX accueillera des GPU établis sur l’architecture Ada Lovelace. Chaque serveur (ou nœud) sera équipé de huit GPU L40, de trois adaptateurs réseau SmartNIC ConnectX-7, de deux processeurs Intel Xeon Platinum 8362 et de 16 To de Stockage NVMe. Ces serveurs seront montés dans des rack POD ou SuperPOD (un SuperPod peut contenir jusqu’à 32 nœuds). Lenovo, Inspur et Supermicro seront les premiers à proposer des serveurs dès le début de l’année 2023. Jaguar Land Rover et le groupe BMW ont déjà passé commande.

Gigabyte, H3C et QCT proposeront leurs appliances équipes des cartes Nvidia plus tard en 2023.

Omniverse Cloud : « une annonce importante » Ce n’est pas tout. Avec Omniverse Cloud, l’éditeur proposera une plateforme IaaS et SaaS établie sur OVX et HGX. Pour rappel, selon Nvidia, OVX est consacré aux simulations graphiques et physiques, tandis que HGX joue le rôle d’architecture HPC pour les charges de travail dédiées à l’intelligence artificielle. Omniverse Cloud est accessible en préversion pour un petit nombre d’utilisateurs. L’agence de communication WPP, le jeune constructeur automobile Rimac et Siemens seront parmi les premiers clients de ce service. « Omniverse Cloud permet de collaborer beaucoup plus facilement à travers différents pays, différents bureaux et de partager des données entre des logiciels tiers », déclare Richard Kerris, Vice-président Omniverse chez Nvidia. Surtout, Nvidia met en avant les logiciels qui composent le portfolio Omniverse. « Omniverse Cloud est en train de devenir notre offre SaaS. C’est une annonce importante pour Nvidia. Cela veut dire que nous allons proposer nos technologies à davantage d’entreprises et sur différentes plateformes », avance Richard Kerris. Le premier outil de cette suite se nomme Nucleus Cloud. Il s’agit d’un environnement consacré aux créateurs et aux développeurs pour partager des scènes ou des modèles 3D. Plus précisément, Nucleus Cloud doit permettre de collaborer à partir de fichiers Universal Scene Description (USD). USD est un framework open source concocté par les équipes des studios Pixar pour « encoder des données évolutives, organisées hiérarchiquement, statiques et échantillonnées dans le temps dans le but principal d’échanger et d’augmenter des données entre des applications de créations de contenus numériques ». « USD est la fondation d’Omniverse et permet via API de composer, d’éditer, de chercher, d'exécuter des rendus, de collaborer et de simuler des environnements 3D », résume de son côté Nvidia. Par ailleurs, l'éditeur propose des connecteurs vers plusieurs outils, dont Autodesk Revit et Maya, Trimble, Sketchup, SideFX, ou encore Houdini. En outre, Nvidia étend son partenariat avec la suite CAO/PLM de Siemens, Xcelerator. L’éditeur allemand prévoit d’étendre les intégrations entre Omniverse Cloud et ses outils sans en préciser la nature. En août, les deux acteurs avaient déjà annoncé que Nvidia supporterait le format de données JT, un standard ISO pensé par Siemens pour partager des données associées à des actifs 3D. Nvidia et Siemens assurent que la combinaison des frameworks USD et JT permettront de développer des « métavers industriels ». Omniverse App Streaming, elle, est une solution VDI qui permet de streamer des applications « de référence », dont Ominverse Create, View et Isaac Sim sur des PC « non équipés de cartes graphiques RTX ».

Des données synthétiques pour la simulation et le deep learning Replicator est sans doute l’outil qui intéressa le plus les fabricants et les équipementiers automobiles. En effet, ce SDK est conçu pour générer des données synthétiques 3D. Ces « fausses » données créées par un algorithme peuvent être utilisées pour entraîner des modèles de deep learning, notamment les systèmes de reconnaissance d’images utilisés dans les voitures autonomes. Replicator est compatible avec différents formats de fichiers (USD, PhysX, MDL). En l’occurrence, Replicator est l’un des éléments accessibles dans Nvidia Isaac Sim, un outil de conception et de simulation de robots, et dans Nvidia Drive Sim, une plateforme de « simulation bout en bout » pour émuler des véhicules autonomes et leurs environnements. Pour exécuter ces charges de travail, Nvidia propose Omniverse Farm. Omniverse Farm est une plateforme établie sur une architecture orientée sur des microservices pour distribuer des workloads sur différents systèmes. « Il s’agit d’une couche de systèmes qui agit comme un moteur de mise à l'échelle pour les charges de travail 3D telles que la génération de données synthétiques », décrit Richard Kerris. IaaS oblige, Farm, Replication et Isaac Sim sont disponibles sous forme de conteneurs à travers Nvidia NGC et peuvent être déployés sur AWS via des instances Amazon EC2 G5 incluant chacune un GPU Nvidia A10G. Les logiciels listés ci-dessus ont déjà été téléchargés 200 000 fois et plus de 700 grandes entreprises « utilisent Omniverse de manière régulière ou les évaluent en ce moment », selon Richard Kerris.