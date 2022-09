Analytique : face à la concurrence, Google Cloud renforce son offre

En prélude de sa conférence virtuelle du 11 octobre, Google a dévoilé la semaine dernière dans un billet de blog la disponibilité générale de BigLake et d'Analytics Hub, respectivement en préversion depuis avril 2022 et décembre 2021. Le géant du cloud a également introduit la pré-disponibilité de Log Analytics dans Cloud Logging.

Google a déclaré que plus de 100 000 professionnels ont essayé BigQuery cette année, ce qui représente une croissance de près de 150 % d'une année sur l'autre. Toutefois, le fournisseur n'a pas précisé combien de ces utilisateurs se sont engagés à utiliser ses services de traitement de données.

C'est ce à quoi les ajouts d'Analytics Hub, de BigLake et de Log Analytics semblent répondre, selon Donald Farmer, fondateur et directeur de TreeHive Strategy.

« Je pense qu'il s'agit d'une initiative importante pour faire de Google Cloud Platform une plateforme analytique suffisamment robustes pour que les professionnels s'y engagent vraiment », déclare l'analyste. « Les gens avec qui je discute affirment qu'ils utilisent Google Cloud, mais qu'ils n'y déploient pas des projets critiques. C'est une tentative pour changer cela ».

En outre, Donald Farmer rappelle le lancement par Google, en juillet, d'un service pub/sub attenant à BigQuery. Celui-ci pourrait potentiellement attirer davantage d'utilisateurs.

La terminologie « pub/sub » désigne le processus par lequel des services « éditeurs » envoient des événements à un broker sans tenir compte de la manière dont ces événements seront traités. Ces événements sont ensuite transmis à un ou des « abonnés » qui, eux, lanceront un traitement en réaction à cet envoi. Avec le service pub/sub, les utilisateurs peuvent ingérer des données en continu dans BigQuery sans payer de supplément ; ils ne paient que pour le calcul qu'ils utilisent pour extraire, charger et transformer leurs données.

Trois services aux capacités « illimitées » …

Selon Bruno Aziza, responsable des données et de l'analytique chez Google Cloud et auteur du billet de blog dévoilant les nouveaux outils, ces derniers visent à surmonter les obstacles qui limitent généralement ce que les organisations sont en mesure de faire avec les données.

« [Nos outils] s'attaquent aux données et aux charges de travail illimitées », vante-t-il. « Le monde des données est fait de limites. Les limites peuvent être la capacité, le budget, l'accès aux données. Mais lorsque davantage de personnes s'engagent avec davantage de capacités, cela ne peut que conduire à davantage d'innovation ».

Gerrit Kazmaier, vice-président et directeur général base de données, analytique et Looker chez Google, avait tenu à quelques mots près le même discours lors de la présentation de BigLake en avril dernier.

Google a dévoilé son Analytics Hub en mai 2021. Il s’agit d’un service de partage de données où les utilisateurs de GCP peuvent accéder « en toute sécurité » des actifs analytiques, tels que des rapports, des tableaux de bord et des modèles de données, à travers leur organisation. LeMagIT avait déjà expliqué les principaux mécanismes de ce service.

Analytics Hub réside dans BigQuery, l'entrepôt de données en cloud de Google.

Les clients qui souhaitent tester Analytics Hub avant de s'engager peuvent l'utiliser gratuitement avec le bac à sable de BigQuery. S'ils souhaitent faire de l'outil un élément permanent de leur écosystème analytique, la fonctionnalité est alors facturée dans leur forfait BigQuery Enterprise.

Bien que Google n'ait pas communiqué d'informations spécifiques sur les prix, le fournisseur vante un système de tarification basé sur l'utilisation et des remises à l'engagement. Il propose un estimateur de prix pour divers services de cloud computing basé sur l'utilisation ou des devis personnalisés effectués par des commerciaux.

Quant à BigLake, il doit permettre aux utilisateurs de Google de créer des lacs de données multicloud qui éliminent la nécessité de déplacer les données pour les interroger et les analyser. Parallèlement, il inclut des contrôles de sécurité qui peuvent être configurés en un seul endroit par les administrateurs système et appliqués partout.

Selon Bruno Aziza, l'outil est passé en disponibilité générale plus rapidement que la plupart des autres produits Google, en raison de la demande des clients.

Enfin, Log Analytics dans Cloud Logging - est un service de gestion des logs en temps réel entièrement géré par Google qui permet le stockage, la recherche, l'analyse et l'alerte - a pour but d'aider les entreprises à obtenir des indicateurs concernant les ressources cloud et les applications qu’elles déploient en production.

En utilisant BigQuery SQL, les clients qui stockent des données générées par des serveurs, des capteurs et d'autres dispositifs peuvent analyser ces données de la même manière qu'ils analysent d'autres données métiers. Cette fonctionnalité semble taillée pour la supervision des charges de travail, mais elle pourrait préfigurer de nouvelles capacités d’analyses pour les équipes de cybersécurité.

« Log Analytics ... rend disponible cette idée de charges de travail illimitées », insiste Bruno Aziza. « Les données illimitées, c'est aussi Analytics Hub et BigLake. Si vous croyez que les données devraient faire parties d’un écosystème, alors nous devrions vous permettre de profiter de cet écosystème et de réduire les coûts ».