BigQuery : face à Snowflake, Google Cloud parie sur le « data cloud ouvert »

En sus du ripolinage de ses offres BI (Looker étant désormais la marque ombrelle des produits analytiques), GCP a présenté des ajouts à ses solutions de gestion de données et d’intelligence artificielle. En commençant par mettre l’accent sur l’analyse des données non structurées dans BigQuery.

Sauf que BigQuery n’est pas nativement compatible avec les données non structurées. D’ailleurs, le support natif des données semi-structurées, via le format JSON, n’est accessible en préversion que depuis janvier 2022.

Traiter les données non structurées depuis l’interface de BigQuery Or, Google Cloud a présenté en avril et rendu disponible récemment BigLake, une architecture qui unifie ses infrastructures d’entrepôts de données et de lacs de données. C’est dans ce cadre que le géant du cloud a présenté Object Tables. « Object Tables apporte une interface d'enregistrement structuré pour permettre à BigQuery d’effectuer des analyses sur des données non structurées », présente Gaurav Saxena, Product Manager – BigQuery chez Google Cloud. Plus spécifiquement, ces tables objets sont stockées sur Google Cloud Storage. Le service de stockage objet accueille les données non structurées. L’interface permet, elle, de cibler ces données. Cela permettrait d’exécuter des jobs analytiques et de machine learning sur des données textuelles, des images, des vidéos, ou autres directement depuis l’interface de BigQuery. « Il y a six mois de ça, si vous souhaitiez traiter des images dans BigQuery, vous deviez utiliser votre langage de programmation préférée (Java, Go, Python, etc.) », affirme Steve Walker, Developer Relations Engineer – BigQuery chez Google Cloud. « Vous deviez stocker ces images dans Google Cloud Storage, extraire les vecteurs (embeddings en VO, c’est-à-dire des paramètres lisibles par BigQuery N.D.L.R), puis les charger dans BigQuery. La même chose était vraie si vous vouliez utiliser les services Cloud AI ».

Les rouages des nouveaux services BigQuery et BigLake Pour Google Cloud, il s’agit d’automatiser ces étapes. Les Object Tables rendent visibles les métadonnées des données non structurées dans l’interface de BigQuery. Des fonctions distantes permettent d’appeler les tables stockées dans Google Cloud Storage, puis d’appeler les services de traitements d’IA disponibles dans Google Cloud et ensuite de préciser les opérations que l’on souhaite faire. Dans sa démonstration, Steve Walker étiquette des images, y détecte des logos et des objets. Les résultats sont renvoyés sous forme de textes. Le tout en écrivant des requêtes SQL. Il est également possible de combiner des données structurées et non structurées de la même manière. Pour cela, GCP s’appuie sur les fonctionnalités Remote Functions et Cloud Run. Les Remote Functions ne sont autres que des fonctions définies par l’utilisateur (UDF). Elles permettent d’implémenter des traitements qui ne sont pas écrits en SQL ou en JavaScript, les deux langages natifs de BigQuery. Cloud Run est l’environnement managé qui exécute ces fonctions sur l’architecture de Google Cloud. Il s’agit à proprement parler d’un service FaaS prévu pour lancer des jobs ou de déclencher des traitements en fonction de certaines requêtes ou événements. Dans la même veine, le géant du cloud souhaite simplifier les traitements des données via Apache Spark depuis l’interface de BigQuery. Disponible en préversion, cette intégration repose sur des procédures stockées. Elles étaient déjà compatibles avec les requêtes SQL. « Une procédure stockée dans BigQuery est une collection d'instructions qui peuvent être appelées à partir d'autres requêtes ou procédures stockées », explique Google Cloud, dans sa documentation. « Une procédure peut accepter des arguments en entrée et renvoyer des valeurs en sortie ». Les jobs Spark en question doivent être rédigés en Python via PySpark. Ensuite, un usager peut les lancer via une requête SQL « standard », les jobs seront exécutés sur le moteur Spark disponible depuis le service Dataproc. Si la procédure représente plus de 1 Mo, GCP recommande de la stocker dans un bucket Google Cloud Storage. Optionnellement, il est possible de récupérer ou de traiter les métadonnées via une connexion avec Dataproc Metastore. Au maximum, il est possible d’exécuter 180 procédures stockées Spark en parallèle. En outre, Google Cloud a lancé à la mi-septembre le service Datastream for BigQuery, un service serverless qui permet de répliquer les données en provenance des « bases de données opérationnelles telles que AlloyDB, PostgreSQL, MySQL et Oracle » directement dans BigQuery ou Google Cloud Storage. Datastream sert également à effectuer des synchronisations de données (CDC) entre différents magasins de données.