Stockage : le belge Nodeum déménage automatiquement les fichiers

Une solution pour déménager automatiquement les contenus. Telle est la manière dont l’éditeur belge Nodeum définit sa solution éponyme. Son logiciel dresse l’inventaire des fichiers présents sur toutes les baies de stockage d’une entreprise et propose de déplacer les moins utilisés vers des services de stockage moins chers.

En l’occurrence, Nodeum inspecte en entrée tout NAS partagé en SMB ou NFS et stocke en sortie les fichiers sur d’autres NAS, des baies en mode objet (Cloudian, Dell ECS, Scality et OpenStack Swift sont supportés), des services en ligne de stockage S3 (AWS, Azure et GCP sont cités) ou encore sur des bandes au protocole LTFS.

Entre les deux, Nodeum référence chaque fichier dans une base de métadonnées. D’une part, afin que les utilisateurs puissent les retrouver depuis un moteur de recherche et les rapatrier le cas échéant. D’autre part, afin de pouvoir vérifier que leur intégrité est maintenue en cas de soupçon de cyberattaque. La solution se présente comme une machine virtuelle Linux qui stocke sur son propre volume les métadonnées, a priori dans une base MongoDB. Selon sa fiche technique, le produit serait capable de référencer des exaoctets de données (des milliers de Po).