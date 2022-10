Google Cloud rassemble ses outils analytiques sous l’étendard Looker

Looker est désormais LA plateforme analytique de Google Cloud.

Ce mardi, lors de l’événement Google Cloud Next 2022, le géant du Web a dévoilé qu’il unifiait ses outils BI sous une même marque ombrelle.

Pour rappel, Google Cloud a racheté Le spécialiste de l’analytique fondé en 2012 pour 2,6 milliards de dollars en juin 2019. A la même période, Salesforce mettait la main sur Tableau pour 15,7 milliards de dollars.

Depuis 2020, Google intègre – lentement – Looker avec d’autres outils, en commençant par le support de Google Marketing Analytics Suite.

Plus récemment, Looker a été connecté avec Data Studio et Connected Sheets, deux autres plateformes analytiques sous le giron Google Cloud.

Google Cloud mise sur la marque Looker

L’une des peurs qui anime le marché lors d’un rachat, c’est de voir l’entreprise acquise perdre la vitalité qui justifiait l’opération. Dans le cas de Looker, c’était sa couche de modélisation sémantique, permettant aux développeurs de définir les données et les actifs analytiques à leur disposition pour assurer des interprétations consistantes.

Le mois dernier, Google a ajouté trois nouvelles solutions à son portfolio consacré à la gestion de données et à l’analytique. Plus particulièrement, Google a annoncé la disponibilité générale de BigLake et d’Analytics Hub, en sus des préversions de Log Analytics et Cloud Logging. À aucun moment le géant du cloud ne faisait mention de Looker dans le cadre de ces annonces.

Un doute subsistait concernant l’avenir de Looker : la plateforme analytique était-elle finalement une goutte dans l’océan de solutions Google Cloud ?

« Ce sont de grosses annonces et Looker n’est pas du tout mentionné », avait réagi Donald Farmer, fondateur et directeur de TreeHive Strategy en septembre. « Pourquoi n’est-elle pas nommée ? Quel est l’avenir de Looker ? » s’inquiétait-il.

Ce renommage envoie donc un message : Looker est le nouveau visage de la BI façon Google.

Ainsi, il ne faut plus parler de Data Studio, mais de Looker Studio. Pour rappel, cet outil gratuit lancé en 2016 a d’abord été pensé pour des usages de visualisations de données. Au début du mois d’août 2022, Google en a fait un service GCP, alors qu’il était auparavant rattaché à la suite Google Marketing Platform. Le signe est clair, selon Doug Henschen, analyste chez Constellation Research.

« Google démontre qu’il parie sur la marque Looker, mettant fin une bonne fois pour toutes aux spéculations qui prévoyaient sa disparition », affirme-t-il. « En déplaçant Data Studio dans le portfolio Looker, l’entreprise signale qu’elle veut non seulement proposer des outils en libre-service ainsi que des solutions d’entreprise bien plus avancées », assure-t-il.

Mike Leone, analyste chez ESG [propriété de Techtarget, également propriétaire du MagIT], perçoit le même signal.

« L’annonce de Looker Studio souligne à quel point Looker est important pour Google Cloud », estime-t-il. « Vous ne pouvez pas avoir une stratégie analytique holistique sans une offre qui supporte les cas d’usage BI et analytiques à grande échelle, et encore moins une offre qui s’intègre étroitement avec les nombreux services de traitements de données de Google Cloud ».