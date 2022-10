Assises de la sécurité : les premières leçons à tirer de la guerre en Ukraine

La vingt-deuxième édition des Assises de la sécurité a ouvert ses portes ce mercredi au centre de conférences Grimaldi de Monaco. Après une crise sanitaire, économique et aujourd’hui énergétique, ce sont les conséquences de l’invasion de l’Ukraine qui étaient dans tous les esprits. La plénière était animée par Guillaume Poupard, le directeur général de l’Anssi sur le départ, ainsi que par Christian-Marc Lifländer, directeur de la section cyberdéfense de l’OTAN et Thierry Auger, le CIO et Group CISO du groupe Lagardère, président des Assises 2022.

L’électrochoc qui a sorti l’OTAN de sa mort cérébrale Le représentant de l’OTAN a immédiatement posé les enjeux de la cyber en 2022 : « nous faisons face à de profonds changements et la cyber joue un rôle clé aujourd’hui. On a pu voir que la cyber a joué un rôle central dans la guerre en Ukraine, afin de détruire les capacités de communication de l’Ukraine et mener des campagnes de désinformation. Nous avons observé des campagnes de diffusion de malware de type Data Wiping dont certaines ont dépassé les frontières de l’Ukraine. L’attaque sur le réseau satellitaire Viasat a touché de nombreux utilisateurs dans toute l’Europe. Il y a aussi eu des attaques sur le réseau électrique ukrainien qui ont échoué. C’est aussi un avertissement sur la sécurité des infrastructures des pays qui apportent leur soutien à l’Ukraine ». Outre une prise de conscience du rôle éminemment stratégique de la cybersécurité, le responsable de l’OTAN a appelé à une intensification de la coopération internationale et à l’adoption d’une approche plus proactive de la sécurité. Puisque la menace est impossible à éradiquer complètement, les États et les entreprises doivent accroître leur résilience. Mais il convient aussi de multiplier les coopérations entre États et entre le public et le privé pour faire front. Très politique, Christian-Marc Lifländer a aussi rappelé qu’il ne fallait pas brader les enjeux à long terme au profit de décisions à court terme. Un avertissement qui porte sur le choix des partenaires des Européens dans le monde de l’énergie, dans l’exportation de technologies avancées comme l’IA, ou encore l’achat de technologies 5G étrangères. « Il faut reconnaître que nos choix économiques ont des conséquences pour notre sécurité et que la liberté est plus importante que la liberté des échanges commerciaux », a-t-il asséné. Thierry Auger, président de l’édition 2022 des Assises de la sécurité a souligné : « un groupe comme Lagardère se compose de grosses structures comme de plus petites et nous avons besoin de l’Anssi ; nous avons besoin de l’accompagnement de l’Europe pour toutes ces structures. Cet accompagnement par des responsables sectoriels, la mise à disposition de référentiels de sécurité est extrêmement importante. En parallèle, nous avons besoin d’une visibilité sur ce qui se passe au niveau international. En externalisant certaines fonctions, les grandes entreprises ont parfois perdu de la visibilité. Il faut aujourd’hui changer de dynamique, intégrer dans nos analyses de risque de nouvelles données. La guerre en Ukraine nous a bien montré que nous n’étions pas assez attentifs à certaines choses ». Le CISO du groupe Lagardère a notamment évoqué une attaque par Wiper sur une des filiales du groupe en Europe de l’Est et une demande de rançon de 20 millions de dollars pour des données qui n’avaient même pas été exfiltrées par les attaquants avant leur effacement… Christian-Marc Lifländer, directeur de la section cyber défense de l’Otan, Guillaume Poupard, directeur général de l’Anssi, et Thierry Auger, RSSI groupe de Lagardère, réunis pour une table ronde animée par Florence Puybareau, directrice de la communication et des contenus de DG Consultants. Un autre fervent défenseur du renforcement de la coopération internationale, c’est Guillaume Poupard. Le directeur général de l’Anssi a bien souligné que la cybersécurité n’est pas une problématique franco-française et que la coopération au niveau de l’Europe et de l’OTAN n’est plus une option : « dans les années à venir, nous aurons un enjeu très fort ; c’est celui de changer d’échelle dans de nombreux domaines. On ne commence pas aujourd’hui, mais c’est ce changement d’échelle qui nous permettra d’atteindre l’objectif d’apporter à chacun les moyens de se protéger ».