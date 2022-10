« IA pour tous » : Google Cloud segmente son offre

Lors de son Google Cloud Next '22, le géant technologique a présenté Translation Hub, un agent qui fournit aux utilisateurs une traduction de documents en libre-service ; de nouvelles fonctionnalités pour son système Document AI ; et un nouvel outil de vision par ordinateur pour la plateforme Vertex AI.

Ces produits ont pour but d'aider les clients à « accélérer la création de valeur à partir de l'IA grâce à l'écosystème Google Cloud », affirme Chirag Dekate, analyste chez Gartner.

De la traduction de langues à la reconnaissance d'images, « un grand nombre des chaînes d'outils construites dans les écosystèmes Google Cloud simplifient l'accès [à l'IA] », ajoute-t-il.

Le lancement de Translation Hub intervient après que Google ait ajouté 24 nouvelles langues à Google Translate plus tôt cette année. Dans la foulée, Translation Hub permet aux utilisateurs de traduire des documents dans environ 135 langues différentes en quelques secondes, selon Google. Les utilisateurs peuvent également faire intervenir un « humain dans la boucle ». Cette option permet à des experts locaux d'éditer et de réviser les documents traduits pour en vérifier l'exactitude.

Simplifier l’extraction de données dans des documents

Avec Document AI, Google cible davantage les développeurs et les analystes.

« L'une des choses que les gens trouvent les plus difficiles actuellement, c’est de savoir comment extraire toutes ces informations de manière précise de différents types de documents », explique Dave Schubmehl.

Avec la préversion de Document AI Workbench, Google assure qu'il est plus facile pour les organisations d'extraire des informations d'un document type PDF en fonction d'un besoin spécifique.

Les entreprises peuvent désormais extraire des champs d'intérêt. Pour cela, les utilisateurs ont accès à un environnement permettant de labéliser les documents (indiquer où les valeurs que l’on souhaite extraire) et à des processeurs OCR préentraînés qu’ils peuvent ajuster pour créer leurs propres modèles d’extraction.

De ce que LeMagIT observe, un expert métier peut participer à un tel projet. Toutefois, les métriques d’évaluation de la précision du modèle fournies par Workbench sont davantage lisibles par un statisticien ou un data scientist.

En préversion, Document AI Warehouse doit permettre aux entreprises de rechercher des documents structurés ou non structurés, de créer des contrôles de workflows et d’effectuer des recherches d’entités nommées dans ces documents. Les ontologies peuvent être créées manuellement, à l’aide d’une interface de labélisation, ou automatiquement, via un modèle Document AI. Le Warehouse inclut également les métadonnées des fichiers et les vecteurs (les éléments extraits des documents) associés.

Dans l’idée, un modèle créé avec le Workbench de Document AI peut être utilisé pour traiter des documents stockés dans le Warehouse. Il est également possible d’appeler un modèle Document AI via API à la réception d’une facture ou d’un bon de livraison sous format PDF, par exemple.