Ce qu’il faut attendre d’Oracle 23c

Disponible en bêta privée, cette version doit permettre – enfin – aux utilisateurs de manipuler les fonctionnalités développées depuis février 2019. En effet, la précédente version majeure - Oracle 21c, disponible depuis janvier 2021 - a été peu déployée en production par les clients de la firme.

Logiquement, Oracle met donc l’accent sur la sécurité avec l’intégration d’un pare-feu qui doit protéger la base de données contre les injections SQL.

Dans la même veine, deux nouveaux services accompagneront la disponibilité d’Oracle 23c. Database Zero Data Loss Autonomous Recovery Service doit fournir des fonctions de backups automatisés pour les bases de données Oracle Database et Autonomous Database s’exécutant sur OCI. Ce service protègerait les transactions dès leur exécution.

OCI Full Stack Disaster Recovery Service est, comme son nom l’indique, un service de reprise après désastre pour toute la pile technologique qui entoure la base de données, des ressources de calcul et de stockage en passant par le réseau jusqu’aux applications.

« Depuis plus de quarante ans maintenant, nous nous sommes concentrés sur la disponibilité, l'évolutivité, la sécurité, les performances... Les types de capacités sur lesquelles les plus grandes entreprises comptent. Et nous le faisons toujours : c’est un peu notre ADN », avance Jenny Tsai-Smith, Vice-présidente Oracle Database Product Manager chez Oracle.

Cibler les développeurs (et MongoDB)

Oracle insiste toutefois sur quelques ajouts qui, selon lui, dénote.

« Ce que nous essayons de faire davantage, c'est de cibler les développeurs », rappelle la vice-présidente au MagIT.

« Ce que nous essayons de faire davantage, c'est de cibler les développeurs ». Jenny Tsai-SmithVice-présidente Oracle Database Product Manager, Oracle

Oracle reconnaît que le modèle relationnel n’est pas le plus facile à manipuler pour les développeurs. Bien qu’il doive assurer intégrité et déduplication des données, il n’est pas totalement adapté aux développeurs qui doivent manier des données résidant dans plusieurs tables.

Selon Oracle, l’utilisation de frameworks de mapping objet-relationnel oblige à effectuer des allers-retours dans la base de données pour manipuler un seul objet. Aussi, le contrôle de la concurrence n’est pas efficacement géré par défaut. Ces frameworks sont souvent monolingues, ils ne supportent pas efficacement les traitements en lot impliquant de nombreux objets côté application, quand ils ne faussent pas le mappage entre des modules et des microservices.

En ce sens, le fournisseur poursuit ses efforts pour supporter les documents et le type JSON. Avec Oracle 21c, alors que le SGBD supportait déjà depuis années ce type de données, l’éditeur avait introduit un format JSON natif. Oracle avait également présenté une API afin de migrer les données et les applications habituellement stockées et développées avec MongoDB sur la DBaaS Autonomous JSON Database. Bientôt, cette API sera compatible avec les bases de données Oracle sur site.

Avec Oracle 23c, l’éditeur introduit JSON Relational Duality. Selon le fournisseur, il s’agit de combiner « le meilleur des deux mondes » du modèle relationnel et du modèle orienté documents.

« Les développeurs aiment JSON parce qu’ils n’ont pas vraiment à penser au schéma », affirme Jenny Tsai-Smith.

« Les développeurs peuvent commencer à bâtir leurs applications et se concentrer sur les fonctionnalités requises. Ensuite, quand ils persistent les données, ils les mettent dans des documents, essentiellement des collections de paires clé-valeur », poursuit-elle.

Or, ces documents et ces collections peuvent rapidement entraîner une déduplication des données et d’autres difficultés.

« Cela peut fonctionner pendant un moment, mais les développeurs doivent se poser davantage de questions quand ils veulent joindre plusieurs documents pour des besoins analytiques ou quand leur application se complexifie ».

C’est là que JSON Relational Duality entre en jeu. Il permet de stocker des données JSON dans des tables relationnelles et de fournir une vue JSON nommée Duality View par-dessus ces tables.

Ces vues « duales » peuvent être déclarées à l’aide de la syntaxe GraphQL. Les développeurs continuent d’interagir avec les données comme par le passé en manipulant des documents. Les DBA et les analystes peuvent toujours effectuer des requêtes SQL, même sur les données JSON stockées en colonne, moyennant les bonnes extensions.

Pour Jenny Tsai-Smith, Oracle boucle la boucle débutée avec Oracle 12c1. « Dans cette version, nous avions introduit Data Guide », rappelle-t-elle. « Cela permettait à des DBA de stocker et d’accéder à des données JSON via des tables relationnelles dans Oracle Database. Avec Duality View, nous stockons encore les données au format relationnel, mais nous les rendons visibles sous forme de documents JSON ».

« Avec Duality View, nous stockons encore les données au format relationnel, mais nous les rendons visibles sous forme de documents JSON » Jenny Tsai-SmithVice-présidente Oracle Database Product Manager, Oracle

Or les développeurs demeurent plus enclins à s’appuyer sur MongoDB ou PostgreSQL pour construire leurs nouvelles applications. La vice-présidente est au courant de ce phénomène.

« Je sais que dans certains cas il peut être judicieux de commencer par une des bases de données les plus spécialisées. Mais finalement, au fur et à mesure que l'application évolue, que les entreprises se développent, elles ont besoin de plus », vante Jenny Tsai-Smith. « Et c'est là qu'elles se retrouvent à chercher une autre base de données qui pourrait répondre à certaines exigences supplémentaires ».

Et à la responsable de citer les sempiternels benchmarks censés démontrer la supériorité de sa base de données face aux concurrents.