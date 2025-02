Oracle 19c sera supportée jusqu’en 2032

Selon une annonce effectuée par Oracle le mois dernier et mise en lumière par The Register, Oracle s’engage à prolonger le support d’Oracle 19c.

Ce n’est pas une première fois qu’Oracle fournit un effort de ce genre en direction des usagers de 19c. En 2022, il avait annoncé une exonération des frais de la première année du support étendu. À noter que certains clients utilisent encore les versions 11g et 12c, supportées dans un mode légèrement dégradé jusqu’au 31 décembre 2025 (sans compter les modes de support exotiques des versions antérieures). Eux auront forcément besoin de passer par la 19c avant d’opérer une conversion vers la 23ai. C’est le chemin de migration officiel.

Oracle 19c sera désormais supportée jusqu’au 31 décembre 2029 pour les clients bénéficiant du support Premier et jusqu’au 31 décembre 2032 avec l’offre « Extended Support ».

Pour rappel, c’est la version « LTS » (« Long Time Release » dans le jargon d’Oracle) de la base de données la plus populaire auprès des entreprises. Le SGBD devait être pris en charge jusqu’en avril 2024 avec le support Premier et jusqu’en avril 2027 avec le support étendu.

Donner du temps aux clients ou les pousser vers le cloud ? Les deux

L’accélération du cycle de mise à jour – une seule version intermédiaire (innovation release) sur les deux prévues a été lancée à cause de la COVID – et le renommage de 23c en 23ai, justifié par l’apport de la vectorisation et de la prise en charge du RAG, ont sans doute pris de court certains clients.

De son côté, The Register rappelle qu’en dehors des appliances Oracle Exadata et Oracle Database, la version 23ai ne peut pas être déployée sur d’autres infrastructures on premise. Cette prise en charge n’est pas encore annoncée. C’était pourtant quelque chose de prévu dès le mois de mai 2024, pour les systèmes compatibles RHEL et Oracle Linux.

Pour l’heure, Oracle 23ai bénéficie d’un support Premier jusqu’au 31 décembre 2031, tandis que le fournisseur n’a pas déterminé la date de fin du support étendu.

La firme de Larry Ellison n’a pas caché ses ambitions : favoriser les migrations de ses bases de données vers le cloud, que ce soit le sien (OCI) ou ceux de Microsoft, AWS ou Google. Au troisième trimestre fiscal 2025 (terminé le 30 novembre 2024), ses propres services de base de données en cloud représentaient 2,2 milliards de dollars de revenu récurent annuel, en hausse de 28 % par rapport à la même période au Q2 2024.

Mais il masque en grande partie la part de son chiffre d’affaires lié à la au support en diluant ces apports dans la catégorie « services cloud et support ».