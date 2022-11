Neo4j 5 : Neo4j veut simplifier les déploiements à large échelle

Sur le fond, la base de données orientée graphes ne change pas véritablement, elle est désormais plus simple à déployer à large échelle, selon l’éditeur.

« Nous avons quelques nouveautés, mais les choses les plus compliquées et sophistiquées, celles qui nous ont demandé l’intervention de 200 ingénieurs, sont sous le capot », assure Jim Webber (en photo ci-dessus), Chief Scientist de Neo4j, auprès du MagIT.

De manière générale, l’administration de Neo4j est souvent pointée du doigt comme son plus gros défaut.

Pour répondre à ce problème, Neo4j a apporté deux nouvelles capacités de clustering pour les éditions Enterprise.

Dans la même veine, Neo4j avait introduit une capacité de sharding avec la version 4.0 , nommée Fabric. Dans la version 5.1, la commande COMPOSITE DATABASE doit non seulement permettre de gérer le sharding sur plusieurs clusters à la fois, mais aussi de créer, mettre à jour et supprimer des configurations Fabric sans avoir à redémarrer la base de données.

« Si vous avez une application qui fonctionne très bien sur site et qui fait partie de votre stratégie pour les trois, cinq ou dix prochaines années, nous voulons vous soutenir dans cette démarche », explique le Chief Scientist en direction des clients. « Nous pouvons apporter une partie de la technologie que nous développons dans le cloud dans votre centre de données pour vous aider à la gérer plus aisément ».

Neo4j revendique plus de 1300 clients. Beaucoup d’entre eux exécutent la distribution Enterprise sur site ou depuis leur propre compte dans le cloud. Et si l’éditeur estime qu’à l’avenir les nouveaux clients se tourneront majoritairement vers son offre DBaaS, ses clients les plus importants lui réclament ce type d’outils et les fonctionnalités de mise en clusters autonome.

Présenté en juin, Ops Manager est à la fois une API et une interface utilisateur pour effectuer les principales tâches de gestion et de supervision des déploiements Neo4j.

Améliorer les performances pour faire face à la compétition

Tenter d’améliorer l’administration du SGBD ne suffit pas. D’autres ajustements ont été effectués pour améliorer les performances.

Neo4j a présenté un nouvel opérateur d’exécution Cypher permettant d’exécuter les requêtes multisaut 1000 fois plus rapidement que Neo4j 4. Celui-ci s’appuie entre autres sur « la parallélisation des requêtes qui peuvent utiliser plusieurs pools dans le système ».

En outre, le planificateur de requêtes a été optimisé pour exécuter les requêtes plus rapidement, même si celles-ci ont été développées à l’origine pour les versions 3 ou 4 du SGBD. « Ces requêtes sont généralement plus rapides d’un ordre de grandeur, mais dans certains cas, nous observons qu’elles s’exécutent trois fois plus vite », indique Jim Webber.

Enfin, le Chief Scientist indique que Neo4j a amélioré l’implémentation des index et les abstractions de la couche de stockage sur disque. Tout cela permettrait d’accéder aux données « beaucoup plus rapidement ».

C’est ce qui distinguerait Neo4j des bases de données multimodèle capable de prendre en charge des modèles graphes, selon Jim Webber.

« Si vous avez un modèle graphe et que vous le sauvegardez dans une base de données relationnelle, vous êtes limité parce que la base de données relationnelle n’est pas conçue pour faire des opérations Path (problème du plus court chemin, en français) », affirme Jim Webb. « Et pour ce faire, elle doit en quelque sorte le simuler en faisant des jointures récursives », poursuit-il. « Ce qui se passe alors, c’est que les ensembles deviennent plus grands parce que vous faites des ensembles de produits cartésiens. Finalement, si vous faites exploser votre mémoire principale, vous débordez sur la mémoire virtuelle et maintenant, vous travaillez à la vitesse du disque ».

Il s’agit également de rester pertinent face à TigerGraph, Amazon Neptune, Nebula ou MemGraph. Selon Doug Henschen, analyste chez Constellation Research, interrogé par SearchDataManagement [propriété de TechTarget, également propriétaire du MagIT], Neo4j est plus particulièrement une réponse à TigerGraph et à son architecture distribuée.