Graphe : Neo4j attend de pied ferme un langage de requête standard

En septembre 2019, la filiale ISO/IEC du Joint Technical Committee 1 (JTC1) responsable de la standardisation des technologies au niveau international, annonçait la création du projet GQL, pour Graph Query Language. C’est le deuxième de langage de requête à faire l’objet d’une norme internationale.

En effet, le groupe de travail « database languages » (WG3) de l’ISO/IEC n’a – depuis 1987 – standardisé qu’un seul langage de requête : SQL. Celui-ci est particulièrement utilisé pour interroger les bases de données relationnelles.

« Il y a quelques années, nous sommes allés à l'ISO et nous avons dit, "regardez, nous pensons que les graphes sont suffisamment importants et suffisamment distincts des autres types de données qu'un langage de requête orienté graphes serait une bonne idée" », relate Jim Webber, Chief Scientist chez Neo4j.

« Et à l'époque, en tant que membres du groupe, nous étions absolument convaincus que c'était vrai. Mais nous avons également compris qu'historiquement, SQL avait tout dévoré ».

En effet, le standard SQL a petit à petit englobé d’autres sous-ensembles comme les objets ou XML.

« L’une des choses qui aurait pu se produire, c'est que ce groupe de travail plein de gens extrêmement expérimentés insèrent les graphes dans ce standard », ajoute Jim Webber. « Mais ça ne s'est pas passé comme ça ». Pas vraiment.

En route pour un deuxième langage de requête standard

Car trois jours après l’approbation du projet GQL, le 13 septembre 2019, le SC32, le sous-comité gestion et échanges de données de l’ISO/IEC qui englobe le groupe de travail WG3, validait la proposition 9075-16 : Property Graph Queries (SQL/PGQ). En clair, une manière d’appeler un modèle graphe en lecture seule à l’aide du langage SQL par-dessus une base de données relationnelle.

Sur le papier, les entités WG3 et SC32 semblent avoir fait exactement le contraire de ce qu’affirme le Chief Scientist de Neo4j. Sur le papier seulement, et vu de très loin. En effet, L’ISO/IEC travaille en coordination avec son homologue américain, l’ANSI. Plus précisément, sa filiale INCITS (International Committee for Information Technology Standards) et son groupe DM32 (un miroir du SC32), avaient déjà œuvré à la naissance de SQL/PGQ.

Cependant, GQL est voué à chapeauter le sous-ensemble SQL/PGQ. Pour Jim Webber, l’ISO/IEC a donc reconnu que le langage graphe était suffisamment spécifique pour avoir le droit à son propre standard.

« [Les responsables de l’ISO/IEC] ont reconnu que les besoins des graphes sont distincts des besoins nécessaires au SQL », assure Jim Webber. « Le SQL ne peut pas englober facilement un modèle graphe, parce qu’ils dépendent de deux modèles mathématiques très différents ».

C’est ce que défend la représentante de l’éditeur dans un groupe « informel » monté dans le cadre de l’initiative de standardisation. Autour de la table, des ingénieurs d’autres fournisseurs de SGBD orienté graphe, dont TigerGraph et HypergraphDB, mais aussi Oracle et Redis Labs.