SQL Server 2022 se convertit au cloud hybride

Microsoft SQL Server 2022 est entré en disponibilité générale le 16 novembre dernier. C’est la première mise à jour majeure de la technologie de base de données on premise de Microsoft depuis trois ans.

L’un des principaux thèmes de SQL Server 2022 n’est autre que l’intégration avec les services de base de données cloud Azure SQL. Avec cette approche hybride, Microsoft promet de combler le fossé qui sépare les déploiements sur site de ceux en cloud.

Microsoft SQL Server a été lancé pour la première fois en 1989. Au cours de la dernière décennie en particulier, un volume croissant de charges de travail a été transféré des datacenters locaux vers le cloud, où Microsoft propose un certain nombre de SGBD différents, dont Azure SQL Database et Azure SQL Managed Instance, un dérivé davantage compatible avec SQL Server.

« C’était honnêtement la fonctionnalité la plus utilisée, même dans la préversion de SQL Server 2022, car pourquoi ne pas le faire ? Toute entreprise qui exécute un système en production doit effectuer une reprise après sinistre », avance Asad Khan, vice-président des produits et services SQL chez Microsoft.

Apporter la gouvernance et l’analyse des données en cloud aux données sur site

SQL Server est également intégrée à d’autres services de données en cloud, notamment Azure Synapse Analytics.

Au cours des deux dernières années, les utilisateurs de Microsoft ont pu utiliser Azure Synapse Analytics pour l’analyse des données en cloud. Avec SQL Server 2022, Microsoft rend possible le traitement des données sur site avec Azure Synapse.

« Maintenant, vous pouvez vraiment faire des analyses en temps réel sur toutes vos données », vante Asad Khan.

La gouvernance des données, qu’elles soient stockées sur site ou dans le cloud, est une autre fonctionnalité clé prise en charge par Microsoft SQL Server 2022. Le service de gouvernance des données Microsoft Purview peut désormais donner aux organisations une visibilité sur les données et leur utilisation, que les données résident dans le cloud ou sur site.

« SQL Server est de plus en plus compatible avec Azure pour la continuité d’activité, la connectivité facile aux analyses en cloud via Synapse et la gouvernance avec Microsoft Purview. » Adam RonthalAnalyste, Gartner

Historiquement, Microsoft SQL Server se trouve en concurrence avec d’autres bases de données relationnelles telles qu’Oracle Database, IBM Db2 et le SGBD open source PostgreSQL. Si la croissance d’adoption des SGBD Oracle et DB2 semble sur le déclin, les fournisseurs membres de la communauté libre poussent pour l’adoption massive de PostgreSQL. De son côté, Oracle cible également les développeurs en proposant de convertir les charges de travail applicatives habituellement liées à d’autres bases de données.

Selon Adam Ronthal, analyste chez Gartner, Microsoft préfère embarquer SQL Server au sein d’une stratégie globale nommée Intelligent data platform.

« SQL Server est de plus en plus compatible avec Azure pour la continuité d’activité, la connectivité facile aux analyses en cloud via Synapse et la gouvernance avec Microsoft Purview », assure Adam Ronthal. « Cela renforce le récit de Microsoft en faveur du cloud hybride ».

Sécurité oblige, SQL Server 2022 s’intègre également à Azure Active Directory pour authentifier les utilisateurs avec un contrôle d’accès basé sur le cloud.

« Il y a beaucoup de choses dans cette version qui s’ouvrent et qui convertissent réellement SQL Server en un système hybride, et beaucoup de ces choses vont continuer à s’améliorer », promet Asad Khan.